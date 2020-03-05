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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:США (6321) надзвичайний стан (41) COVID-19 (511)

 Надзвичайний стан через коронавірус запровадили в американському Лос-Анджелесі

В американському Лос-Анджелесі у вівторок ввечері тести підтвердили 6 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. У місті та регіоні оголосили надзвичайний стан.

Усі шість випадків - це зараження через контакт з особами, які були за кордоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Три випадки зараження виявили у людей, які прилетіли із північної Італії, один випадок - це людина, яка була у відрядженні за кордоном, ще два випадки - члени родини, яка контактувала із людиною, що приїхала з-за кордону і вже була інфікованою.

Про це на брифінгу в Лос-Анджелесі заявили представники департаменту охорони здоров'я і мер міста Ерік Гарсетті.

Один із пацієнтів госпіталізований, п’ятеро ізольовані у власних оселях. Посадовці залишили у таємниці інформацію, про те у яких частинах міста перебувають пацієнти.

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Міська влада, а також працівники департаменту охорони здоров’я регіону повідомили про оголошення надзвичайного стану. Це означає, що тепер збільшиться кількість мешканців, яких перевірятимуть на COVID -19, а також про те, що усі медичні заклади, міська влада а також мешканці мають перебувати у стані готовності.

"Проголошення надзвичайного стану — це консолідація наших зусиль і кооперація аби дотримуватись ефективної стратегії у боротьбі із поширенням вірусу. Це проголошення не є панікою з нашого боку, а заява про те, що ми готові", - розповідає Кетрін Баргер, керівник регіону Лос-Анджелес.

Кетрін Баргер попереджає - зі збільшенням кількості людей, які пройдуть перевірку на вірус, неминуче збільшиться число тих, у кого виявлять COVID-19.

Чиновники закликали мити руки, уникати людних місць і не спілкуватись із незнайомцями.

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Загалом у місті зафіксовано вже 7 випадків. Передача вірусу відбулася через безпосередній контакт, заявляють працівники охорони здоров'я регіону.

Нагадаємо, в Каліфорнії минулого тижня надзвичайний стан оголосили у Сан-Франциско, де поки що не виявлено жодного випадку зараження, і регіон Оранж Каунті, де стало відомо про трьох інфікованих вірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179534
 
 
 Топ коментарі
 
А зебилы граници закрывать собираются?
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Тепер середньовіччя у Лос-Анджелесі.
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Самое интересное что ВОЗ неделю назад рассказывало что вирус пошел на спад. Все что нужно знать про ученых и врачей да и про политиков. Никто правды не знает а если знает то не скажет Чрезвычайное положение из-за коронавируса ввели в американском Лос-Анджелесе - Цензор.НЕТ 100
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Скоро вирус опять мутирует и будет передаваться между горожанами, которые ни с кем из приезжих не контктировали. Тогда будет взрывоподобный рост заразившихся.
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А зебилы граници закрывать собираются?
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зачем закрывать, вируса то нет, я лично шапито 95 верю.
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Тепер середньовіччя у Лос-Анджелесі.
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От тільки Трамп свій народ ображати не буде.
Ой, я забув, Зеленський свій народ теж не ображав.
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там еще и за сандерса голоснули - короче стена нужна!
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Кстати у кого еще на страничке Цензор Нет, Розетка рекламирует защитные маски росийского производства по бешенным ценам?
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аналогично) уже и забыл что такое реклама))
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Самое интересное что ВОЗ неделю назад рассказывало что вирус пошел на спад. Все что нужно знать про ученых и врачей да и про политиков. Никто правды не знает а если знает то не скажет
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_Это было порождение функционеров и бюрократов, а не учёных. Даже если кто-то из них и был до этого учёным. Если кто поверил тому заведомо лживому высеру ВОЗ, то даже и не знаю как охарактеризовать их когнитивные способности...
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По данным Китая он пошел на спад. А в остальных странах он множится.
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На Рашке Федорашке полная жопа. Несмотря на сговор ОПЕК и сокращение добычи нефти цена на нефть продолжает падать. ***** начал рассказывать расейанам что снижение их доходов из за падения цен на нефть. Какой то коронавирус ударил по Рашке сильнее чем ядерная боеголовка
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То, что сегодня узнал. Первое, есть два штамма. Старый штамм - он плохо инфицирует и малоопасен. Он мутировал в новый штамм - более опасный и легче инфицирующий. Первыми это заметили бразильцы, которые удивились что у них разные вирусы из Италии. Приблизительно пропорции 70 к 30. Более смертельный преобладает. Заразится можно обоими одновременно или поочереди.
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напевно над другим штамом попрацювали військові-бактеріологи
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Один из пациентов госпитализирован, пятеро - изолированы в собственных домах. Американцы -зебилы. Любому порохоботу известно, что больных надо изолировать в герметичных боксах - иначе зрада, зебелизм и непрофессионализм. Парашенка, скажи им как правильно лечить короновирус. Без совета Праршенки Лос-Анжелес передохнет.
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ага)) помню тут уникумы писали и ржали, типо что такое "самоизоляция")) видать и американцы тупые если делают также.
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Ти вже зеленої цвілі наївся? Кажуть ЗеБілам допомогає, але на інших не діє. Тобі допоможе
🤔
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Правительство Италии объявило о прекращении работы школ и университетов по всей стране с 5 по 15 марта в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

В связи с распространением эпидемии коронавируса, минздрав Израиля запретил с 6 марта въезд в страну граждан Германии, Франции, Швейцарии, Испании и Австрии. Ранее такие меры были приняты в отношении Китая, Японии, Южной Кореи, Италии. Все граждане Израиля, менее 14 дней назад посетившие указанные страны, обязаны пройти двухнедельный домашний карантин.
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Очень переживаю, как там Голливуд?
Выдержит ли из-за коронавируса конкуренцию с Болливудом?
Ведь если коронавирус начнет косить ряды Лос-Анжелеских бомжей (а по количеству бомжей Калифорния лидирует среди птатов США), то это будет похлеще лесных пожаров.
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Бомжи США намного лучше живут , чем работающие в Украине. Минимум 2000$ - если считать все выплаты от государства. Не все конечно идут деньгами. НО с голоду бомж в Америке умереть не может. Просто пойдёт и ему бесплатно дадут жратву в организациях.
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я передевився фільм "війна світів Z" цікавий, давно не бачив його...
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Италия становится рассадником коронавируса
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