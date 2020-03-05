 Надзвичайний стан через коронавірус запровадили в американському Лос-Анджелесі

Усі шість випадків - це зараження через контакт з особами, які були за кордоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Три випадки зараження виявили у людей, які прилетіли із північної Італії, один випадок - це людина, яка була у відрядженні за кордоном, ще два випадки - члени родини, яка контактувала із людиною, що приїхала з-за кордону і вже була інфікованою.
Про це на брифінгу в Лос-Анджелесі заявили представники департаменту охорони здоров'я і мер міста Ерік Гарсетті.
Один із пацієнтів госпіталізований, п’ятеро ізольовані у власних оселях. Посадовці залишили у таємниці інформацію, про те у яких частинах міста перебувають пацієнти.
Міська влада, а також працівники департаменту охорони здоров’я регіону повідомили про оголошення надзвичайного стану. Це означає, що тепер збільшиться кількість мешканців, яких перевірятимуть на COVID -19, а також про те, що усі медичні заклади, міська влада а також мешканці мають перебувати у стані готовності.
"Проголошення надзвичайного стану — це консолідація наших зусиль і кооперація аби дотримуватись ефективної стратегії у боротьбі із поширенням вірусу. Це проголошення не є панікою з нашого боку, а заява про те, що ми готові", - розповідає Кетрін Баргер, керівник регіону Лос-Анджелес.
Кетрін Баргер попереджає - зі збільшенням кількості людей, які пройдуть перевірку на вірус, неминуче збільшиться число тих, у кого виявлять COVID-19.
Чиновники закликали мити руки, уникати людних місць і не спілкуватись із незнайомцями.
Загалом у місті зафіксовано вже 7 випадків. Передача вірусу відбулася через безпосередній контакт, заявляють працівники охорони здоров'я регіону.
Нагадаємо, в Каліфорнії минулого тижня надзвичайний стан оголосили у Сан-Франциско, де поки що не виявлено жодного випадку зараження, і регіон Оранж Каунті, де стало відомо про трьох інфікованих вірусом.
Ой, я забув, Зеленський свій народ теж не ображав.
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В связи с распространением эпидемии коронавируса, минздрав Израиля запретил с 6 марта въезд в страну граждан Германии, Франции, Швейцарии, Испании и Австрии. Ранее такие меры были приняты в отношении Китая, Японии, Южной Кореи, Италии. Все граждане Израиля, менее 14 дней назад посетившие указанные страны, обязаны пройти двухнедельный домашний карантин.
Выдержит ли из-за коронавируса конкуренцию с Болливудом?
Ведь если коронавирус начнет косить ряды Лос-Анжелеских бомжей (а по количеству бомжей Калифорния лидирует среди птатов США), то это будет похлеще лесных пожаров.