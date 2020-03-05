 Надзвичайний стан через коронавірус запровадили в американському Лос-Анджелесі

Усі шість випадків - це зараження через контакт з особами, які були за кордоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Три випадки зараження виявили у людей, які прилетіли із північної Італії, один випадок - це людина, яка була у відрядженні за кордоном, ще два випадки - члени родини, яка контактувала із людиною, що приїхала з-за кордону і вже була інфікованою.

Про це на брифінгу в Лос-Анджелесі заявили представники департаменту охорони здоров'я і мер міста Ерік Гарсетті.

Один із пацієнтів госпіталізований, п’ятеро ізольовані у власних оселях. Посадовці залишили у таємниці інформацію, про те у яких частинах міста перебувають пацієнти.

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Міська влада, а також працівники департаменту охорони здоров’я регіону повідомили про оголошення надзвичайного стану. Це означає, що тепер збільшиться кількість мешканців, яких перевірятимуть на COVID -19, а також про те, що усі медичні заклади, міська влада а також мешканці мають перебувати у стані готовності.

"Проголошення надзвичайного стану — це консолідація наших зусиль і кооперація аби дотримуватись ефективної стратегії у боротьбі із поширенням вірусу. Це проголошення не є панікою з нашого боку, а заява про те, що ми готові", - розповідає Кетрін Баргер, керівник регіону Лос-Анджелес.

Кетрін Баргер попереджає - зі збільшенням кількості людей, які пройдуть перевірку на вірус, неминуче збільшиться число тих, у кого виявлять COVID-19.

Чиновники закликали мити руки, уникати людних місць і не спілкуватись із незнайомцями.

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Загалом у місті зафіксовано вже 7 випадків. Передача вірусу відбулася через безпосередній контакт, заявляють працівники охорони здоров'я регіону.

Нагадаємо, в Каліфорнії минулого тижня надзвичайний стан оголосили у Сан-Франциско, де поки що не виявлено жодного випадку зараження, і регіон Оранж Каунті, де стало відомо про трьох інфікованих вірусом.