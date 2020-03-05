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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (366) Крим (8848) релігія (262) Росія (26624) США (6321) Донбас (15465)

 Комітет Конгресу США підтримав законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі та в Криму. ВIДЕО

Комітет у закордонних справах Конгресу США підтримав законопроєкт про підтримку релігійної свободи в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, мета документа - протистояти порушенням Росією релігійних свобод на окупованих територіях України і в Криму.

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"Росія здійснила найгрубіші порушення релігійних свобод на тих територіях. Зокрема, це ув’язнення, тортури, примусова госпіталізація у заклади для душевнохворих, і більше. І це в час, коли 13 тисяч громадян загинули під час конфлікту і регіоні Донбасу. За законами щодо військових конфліктів, включно з Женевською конвенцією, Російська Федерація відповідальна за порушення релігійних свобод на території, яку вона окупувала чи контролює", - заявив під час слухань на комітеті конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

У разі схвалення, закон вимагатиме від Президента США враховувати особливо значні порушення релігійних свобод на цих територіях під час ухвалення рішень щодо визначення Росії країною, яка викликає особливе занепокоєння.

"Коли американський уряд ухвалюватиме рішення, чи визначити Росію як країну, яка викликає особливу стурбованість через порушення релігійних свобод, американські посадовці мають також брати до уваги переслідування росіянами релігійних груп, що перебувають на українських територіях, що окуповані чи контрольовані Росією", - розповів конгресмен Майкл Маккол.

За цим законопроєктом, американський уряд має здійснити певні кроки щодо країни, яка порушує релігійні свободи. Як то публічне засудження, скасування культурних та наукових обмінів, державних та інших візитів, скасування чи призупинення допомоги з боку американського уряду, приватних та міжнародних інституцій, запровадження санкцій.

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Законопроект також чітко зазначає, що Росія несе відповідальність за порушення релігійних свобод на територіях, які вона контролює, а не лише в межах її кордонів.

Нагадаємо, конгресмени Джо Вілсон та Еммануель Клівер внесли в Конгрес США законопроєкт щодо підтримки свободи віросповідання на території України в грудні 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179532
 
 
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Дякуємо США за підтримку прав людини в Україні.
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Чому ЄС не приймає аналогічні закони? Більше того, з ЄС їздять в окупований Крим.
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по той же причине, что и открыто не поддерживают войска Турции
Слава Турции !
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"цель документа - противостоять нарушениям Россией религиозных свобод на оккупированных территориях Украины и в Крыму"
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пока шмаркля свою зеленую колоду идиотов тасует, Комитет Конгресса США напомнил,
шо знает и помнит и Крым и Донбасс....
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Падла рашистская, в Славянске Дыркин расстрелял несколько протестантов
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Трамп точно це оцінить? Бо він хоче миру між нами за наш рахунок між іншим.
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