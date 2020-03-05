EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  7302  73
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (265) ОДА (751) госпіталізація (75) COVID-19 (511)

 Ще одного буковинця госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА

До інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні 4 березня госпіталізували чотирьох осіб з ознаками інфекційного захворювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації, зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування на наявність COVID-19.

Ще одного буковинця госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, - ОДА

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Вдень 4 березня ЗМІ повідомили, що до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків і жінку з підозрою на китайський коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179531
 
 
 Топ коментарі
 
На злобу дня - "Сегодня, на почту зашли двое в масках. Сразу началась паника. Потом выяснилось, что это ограбление. Все сразу успокоились". Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 5840
 показати весь коментар
 
Епідемія, це лише питання часу. Слідкуйте за здоров'ям
 показати весь коментар
 
чумных и прокажённых трупы
мы загружали целый день
налей мне кофе дорогая
покрепче сахар не клади

Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 7254
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
точна - штабелями лежат в 3 ряда, а рядам конца не видно
 показати весь коментар
 
 
Дуже тішить афроамериканка-коп на відео із гузном на два сидіння. Справжня боді-позитивниця. Жертва McDonalds і пончиків з кавою. Цікаво, як вона буде переслідувати злочинця, що втікає? Чи для цього їй в напарниці додається лесбос-латинос, переможниця у змаганнях зі спринтерського бігу в коледжі?
 показати весь коментар
 
 
.!. - яц. Соєомериганцю всюди каци ввижаються? Чи ти сам - москалопітек з Брукліна?
 показати весь коментар
 
 
ни хера не понял, но наверное вы правы, хто же может отрицать "..!. - яц. Соєомериганцю всюди каци ввижаються? Чи ти сам - москалопітек з Брукліна?" - етот бред?
 показати весь коментар
 
В асашаях формується потужний мікросоціум нового ґатунку - соєомариганці. Ідейні вальцманутики, сектанти соєвої віри, що працюють на свого шиКАЛадного боввана задарма, оскільки той надто скупий, щоб оплачувати заокеанську ботоферму
 показати весь коментар
 
 
придурь кацапская, а чего бы тебе всеми скрепами не уdаrитца aп камень головой с разбегу?

всеми сваими кацскрепами?
 показати весь коментар
 
Епідемія, це лише питання часу. Слідкуйте за здоров'ям
 показати весь коментар
 
 
Після сьогоднішнього цирку у ВР, 1 серія, 2 сезону кінець епохи бідності
 показати весь коментар
 
 
Тепер черга нового міністра залізти в інкубатор.
 показати весь коментар
 
 
Везде тулят фото с градусниками... Идиоты.
 показати весь коментар
 
 
Як казала лікарю одна бабка: я три дні вимірюю температуру, а це не допомагає.😆
 показати весь коментар
 
 
А вы что за фото хотите? С ректальным осмотром?
 показати весь коментар
 
 
Это все возможные в твоём представлении варианты?
 показати весь коментар
 
 
Якщо ще з промисловими, які не вміють міряти температуру тіла людини, то (((((
 показати весь коментар
 
На злобу дня - "Сегодня, на почту зашли двое в масках. Сразу началась паника. Потом выяснилось, что это ограбление. Все сразу успокоились". Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 5840
 показати весь коментар
 
 
Якщо це Укрпошта, то все нормально. Вони самі брехуни і крадії.
 показати весь коментар
 
 
Кстати цена на маски взлетела в 10 раз. Так что теперь статус зажиточного гражданина будет определяться не по 11 айфону а по наличию плотной медицинской маске
 показати весь коментар
 
 
И кста - наделают этих дорогих масок, понадевают, поснимают, выкинут а вопрос их утилизации так и завис в воздухе...( и не забудь - маски нужны ТОЛЬКО зараженным а не здоровым)
 показати весь коментар
 
 
Цена одной маски уже доходит до 300-400гривень. Самое интересное что все ети маски до жопы. Вирус передается через дверные ручки, предметы, продукты питания. Иначе зачем дезинфицируют общественный транспорт. Лохам скажи что вирус залазит через жопу и начнут памперсы скупать и в них ходить. Единственно что может спасти ето затариться консервами и уехать в глухое село на пол года
 показати весь коментар
 
Гражданин вправе сам решать, нужны или не нужны ему маски. А не торговым агентам Радуцкого.
 показати весь коментар
 
брехня! Маски нужны всем. А про то, что нужны только зараженным - это чтобы сбить ажиотаж. В Китае на улице все в масках.
 показати весь коментар
 
 
Тілі - тілі - тілі - Бом ! Хтось то ходить за вікном....! Зачиняйте краще двері! Не підходьте - до вікон! Тілі - Бом! Тілі - Бом! Жахи будуть, важко - буде! Тілі - Бом! Тілі - Бом!
 показати весь коментар
 
 
вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
 показати весь коментар
 
 
чумных и прокажённых трупы
мы загружали целый день
налей мне кофе дорогая
покрепче сахар не клади

Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 7254
 показати весь коментар
 
 
При таких ТТХ вируса эпидемия будет неизбежно. Очнись.
 показати весь коментар
 
 
А чому отой із чемойдауном весь зелений? Та й лікарі у зелених штанях?
 показати весь коментар
 
 
Зеленим спасати людей? Вони тільки зеленим короновірусом інфікувати вміють.
 показати весь коментар
 
 
Зеленый - это не страшно, важнее спасти от соевого вируса!
 показати весь коментар
 
 
Зелений це відсутність мозку, тому їх нічого не лякає.
 показати весь коментар
 
 
Знайшов на Поеторії... здавалося б, до чого тут наша медицина?

в наш захолустный городишко
пришли бродячие врачи
народ с утра уже толпится
вокруг больницы шапито
 показати весь коментар
 
 
Новый коронавирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных. Обновление Земли ....(с)
 показати весь коментар
 
 
Печалька, коммунисты и Рыги останутся без электората...
 показати весь коментар
 
 
Цікаво тепер дивитися в очі зеленим і питати їх, що дав їм Зе. Особливо це стосується працюючим пенсіонерам, яким тепер не піднімуть пенсії.
 показати весь коментар
 
 
Зєбулон дав те ж, що і Свинобарига. Тобто дулю з маком.
 показати весь коментар
 
 
Коронавирус - это общемировая проблема. В результате которой весь мир готовится к глобальному кризису и обвалу.

Весь мир консолидировался для того, чтобы купировать эту проблему, в то же время каждая страна пытается сделать максимум для нераспространения этой чумы 21 века у себя дома. А вы ,по-прежнему, все пишете, кто за кого голосовал.
Переводите все темы сугубо на это.

Петя, юля или зе - в данном конкретном случае не имеет значения. И нет мер предосторожности других. Вы хотите, чтобы страна закрылась? Если нет, то класть на карантин каждого въезжающего просто невозможно. Самолеты летают, границы почти все для нас открыты- соответственно они открыты и для вируса.
 показати весь коментар
 
 
Дуже показово, що в Україні, що у США зтикнулися з проблемою виродження - коли рівень людей з проблемами мислення під час обрання глав держав показав нвдто великий відсоток дурних...В Україні цей відсоток становив 73% - тому єпідемія тут буде сильна - на планеті земля почалася ера перезавантаження людства... щось накшталт нашого перезавантаження влади.... тільки реальне а не "зміна кроватей у борделі"...Доречі, якщо система почала перезавантажуватись - з нею щось явно не те...
 показати весь коментар
 
 
Тоесть почти неделю он бродил по Украине и всех заражал
 показати весь коментар
 
Тю так а чего не проголосовали чтоб его не пускать? С этих мудаков шо громче кричали все и началось.
 показати весь коментар
 
Это совсем не радостные новости. Теперь с распространением этой заразы людям во всех государствах, городах, сёлах, придётся долго быть начеку, как когда-то во время эпидемий гриппа или чумы.
 показати весь коментар
 
 
Вже почалися значні фінансові втрати, а далі ще гірше.
 показати весь коментар
 
 
Потом когда задушат эпидемию спустя время появится что-то другое, третье, десятое, пока население Земли растёт будут появляться всё новые вирусы. Мы входим в эру масштабной биологической опасности.
 показати весь коментар
 
 
Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
 показати весь коментар
 
Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 414 Давайте дивитись правді у очі. Ця Корона вже в нас є. Корона вже вразила багатьох, але багато хто не знає про це, бо скритий період до місяця і взагалі ще ні хто не знає , який там скритий період. Це просто опублікували сукупність статистичних досліджень, що до 27 діб. Єдині ліки, які дійсно допомогають, це наша імунна система. Давайте говорити прямо, не всі зможуть впоратись з вірусом. Більше всього нашу імунну систему вбиває страх, стрес, отруєння шкідливими речовинами. Є багато речей, які допомогають імунній системі, це хімічні елементи, наприклад цинк, це вітаміни, інше. Паніка - небезпечна, бо вбьє останній наш форпост - імунку! І - сувора гігієна повинна дотримуватись кожним. Постскріптум на мою особисту думку: наша медицина взагалі не готова до вірусу і цієї хвороби (поки що). Наші мед. працівники - не готові до боротьби з вірусом (поки що). І перша, і друге максимально завжди готові до спустошення гаманців хворих і більше не здатні не до чого. Великий відсоток "лікарів" які взагалі лікувати не вміють навіть елементарні хвороби і просто гроблять людей своїми призначеннями ліків. Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 414
 показати весь коментар
 
Не надо всё целиком так жирно, да? Это нечитабельно и производит отталкивающее впечатление.
 показати весь коментар
 
Ваш пост и есть самый настоящий паникёрский.
 показати весь коментар
 
Температуру въезжающим меряют даже самые прогрессивные государства.
 показати весь коментар
 
Сьогодні присобачу до медичної маски дзьоб з картону. Ну, як в чумних лікарів в середньовіччі.
 показати весь коментар
 
 
Так Ви вже до цього часу обіцяли виїхати за кордон на ПМЖ.
 показати весь коментар
 
 
В заголовке один человек- в статье четыре.

Четыре- это ровно в 4 раза больше
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору