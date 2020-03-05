 Ще одного буковинця госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації, зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування на наявність COVID-19.

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Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Вдень 4 березня ЗМІ повідомили, що до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків і жінку з підозрою на китайський коронавірус.