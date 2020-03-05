 Ще одного буковинця госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації, зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування на наявність COVID-19.
Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.
У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.
Вдень 4 березня ЗМІ повідомили, що до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків і жінку з підозрою на китайський коронавірус.
всеми сваими кацскрепами?
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
мы загружали целый день
налей мне кофе дорогая
покрепче сахар не клади
в наш захолустный городишко
пришли бродячие врачи
народ с утра уже толпится
вокруг больницы шапито
Весь мир консолидировался для того, чтобы купировать эту проблему, в то же время каждая страна пытается сделать максимум для нераспространения этой чумы 21 века у себя дома. А вы ,по-прежнему, все пишете, кто за кого голосовал.
Переводите все темы сугубо на это.
Петя, юля или зе - в данном конкретном случае не имеет значения. И нет мер предосторожности других. Вы хотите, чтобы страна закрылась? Если нет, то класть на карантин каждого въезжающего просто невозможно. Самолеты летают, границы почти все для нас открыты- соответственно они открыты и для вируса.
Четыре- это ровно в 4 раза больше