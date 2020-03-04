 Антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти харківської судді Попович, обвинуваченої в недостовірному декларуванні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"ВАКС закрив кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що Вищий антикорупційний суд отримав цю справу за 11 днів до закінчення термінів давності.

"Термін давності у вказаній справі закінчився 27 жовтня минулого року... Вищий антикорсуд отримав справу за 11 днів до закінчення термінів давності. До цього, починаючи з 30 жовтня 2018 року, справа за обвинуваченням судді перебувала на розгляді в місцевому суді. Перше судове засідання у цій справі було призначено на 18 лютого 2019 року, тобто через три з половиною місяці після надходження", - повідомили в суді.

Нагадуємо, в листопаді 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно судді Господарського суду Харківської області Ірини Попович. За версією слідства, вона не вказала в декларації за 2015 рік рухоме і нерухоме майно (земельна ділянка площею 0,75 га та житловий будинок з будівлями загальною площею 623,40 кв. м, квартиру і машиномісце, які раніше належали фірмі її чоловіка, експрокурора Харкова Євгена Поповича) загальною вартістю 3,667 млн ​​грн.