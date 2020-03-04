 Вбивств, розбоїв, грабежів і крадіжок стало менше, - звіт Авакова в Раді

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Аваков заявив про знешкодження 275 організованих злочинних груп, виявлення майже 2,5 тисячі правопорушень у сфері кібербезпеки та ліквідацію 40 міжнародних каналів надходження в Україну наркотичних засобів.

Він зауважив, що все, що трапляється в країні, - від коронавірусу до порушень на лінії розмежування на Донбасі та масових заходів і надзвичайних подій - це все відповідальність Міністерства внутрішніх справ.

"В МВС готові і надалі забезпечувати необхідні карантинні умови для недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні, так само швидко і якісно як ми організували систему температурного скринінгу на кордоні", - зазначив Аваков.

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Він наголосив, що кількість умисних вбивств минулого року відповідає середньому рівню у мирні роки.

"Рівень розкриття цих важких злочинів складає 93,5%, і це теж дієва превенція", - підкреслив Аваков.

За його словами, в Україні за минулий рік зменшилась кількість умисних вбивств на 5%; кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, стала меншою на 13%; розбоїв зменшилось на 15%; грабежів - менше на 18%; крадіжок - менше на 16%; викрадень автомобілів - менше на 17%.

"Такі результати свідчать про фахову роботу поліції, патрульних, оперативників карного розшуку", - сказав міністр.

Також Аваков зауважив, що минулого року було знешкоджено 275 організованих злочинних груп, виявлено майже 2,5 тисяч правопорушень у сфері кібербезпеки, оголошено про підозру 536 у кіберзлочинах, ліквідовано 40 міжнародних каналів надходження в Україну наркозасобів.

"Загалом Нацполіція є найбільшим в державі утримувачем наркопрепаратів. Оцініть об’єми вилучених наркотиків, які у нас зберігаються: канабіс - 2 тонни, героїн - 1,1 тис. кг, кокаїн - 1,1 тис. кг, амфетаміни - 400 кг, гашиш - 300 кг і таке інше", - зауважив міністр.

"У мене прохання до народних депутатів - визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини", - звернувся до депутатів Аваков.



