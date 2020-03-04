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 Вбивств, розбоїв, грабежів і крадіжок стало менше, - звіт Авакова в Раді

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував перед депутатами Верховної Ради про роботу органів системи МВС за минулий рік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Аваков заявив про знешкодження 275 організованих злочинних груп, виявлення майже 2,5 тисячі правопорушень у сфері кібербезпеки та ліквідацію 40 міжнародних каналів надходження в Україну наркотичних засобів.

Він зауважив, що все, що трапляється в країні, - від коронавірусу до порушень на лінії розмежування на Донбасі та масових заходів і надзвичайних подій - це все відповідальність Міністерства внутрішніх справ.

"В МВС готові і надалі забезпечувати необхідні карантинні умови для недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні, так само швидко і якісно як ми організували систему температурного скринінгу на кордоні", - зазначив Аваков.

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Він наголосив, що кількість умисних вбивств минулого року відповідає середньому рівню у мирні роки.

"Рівень розкриття цих важких злочинів складає 93,5%, і це теж дієва превенція", - підкреслив Аваков.

За його словами, в Україні за минулий рік зменшилась кількість умисних вбивств на 5%; кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, стала меншою на 13%; розбоїв зменшилось на 15%; грабежів - менше на 18%; крадіжок - менше на 16%; викрадень автомобілів - менше на 17%.

"Такі результати свідчать про фахову роботу поліції, патрульних, оперативників карного розшуку", - сказав міністр.

Також Аваков зауважив, що минулого року було знешкоджено 275 організованих злочинних груп, виявлено майже 2,5 тисяч правопорушень у сфері кібербезпеки, оголошено про підозру 536 у кіберзлочинах, ліквідовано 40 міжнародних каналів надходження в Україну наркозасобів.

"Загалом Нацполіція є найбільшим в державі утримувачем наркопрепаратів. Оцініть об’єми вилучених наркотиків, які у нас зберігаються: канабіс - 2 тонни, героїн - 1,1 тис. кг, кокаїн - 1,1 тис. кг, амфетаміни - 400 кг, гашиш - 300 кг і таке інше", - зауважив міністр.

"У мене прохання до народних депутатів - визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини", - звернувся до депутатів Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179522
 
 
 Топ коментарі
 
Во заливает Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше, - отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 2647 Этот дурачок хоть сам себе верит?
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а з рюкзаками як справи? Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше, - отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 7473
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Во заливает Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше, - отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 2647 Этот дурачок хоть сам себе верит?
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Ну, раз рот раскрывает, значит врет. Преступления просто теперь не реестрируют, ничего нового
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Або важкі злочини кваліфікують як фулюганство. Хоча насправді там замахи на вбивство та важкі тілесні, а деякі навіть на тероризм тягнуть.
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Нечего обсуждать. Надо было что то сказать. Сказал. Ни о чём. Ни опровергнуть ни подтвердить. Бла бла бла. Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше, - отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 6799
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А про те, що на газонах стоять автівки Аваков не розповідав? Це не є порушенням? Мене сьогодні ледве не збирали автівкою, яка вільно їхала по тротуару.
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А что только авакова ездят? Или пол страны так катаются.
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Так і я про те, що півкраїни так їздять, тобто повно порушень, які Аваков не реєструє. Це прямий доказ його брехні, бо ДАІ є його відповідальність.
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ДАІ нет. Полицейского к каждому водителю ни приставишь. А вот самодисциплина и законопослушание у народа маловато. Спасение утопающих ну сам знаешь.
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Офіційно ДАЇ не існує, але функція дорожної поліції все одно має бути.
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Бьіл 3 раза в мелких ДТП. Патрульньіе отработали нормально. Несколько раз обращался в полицию с разньіми проблемами. Результат 50 на 50. Серьёзные расследования идут из рук вон плохо, нет оперов, следователей и денег на стукачей.
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>>нет оперов, следователей и денег<<
Років 20 тому я постраждав від домушників. Попросив хорошу людину відрекомендувати мене начальнику розшуку мого району. Я поклав на стіл список, ціну кожного "юніту" і пообіцяв 25% винагроди за кожну повернену річ (командний залік). Плюс "що потрібно" - бензин, ремонт радіостанцій, компів, поповнення мобіл і себе як водія у неробочі години. І таки справа пішла, ще й як! Опери фактично працювали приватними детективами, дуже результативно.
Згодом нач. розшуку став начальником райуправління (РОВД). І завжди казав "якби хоч третина потерпілих були такими свідомими, ми би втричі підвищили % розкриття".
Нажаль, начальник пішов у відставку за віком, найкращий опер звільнився через квартирні проблеми, слідча перевелася у податкову поліцію. А нинішні, принаймні дільничні - зовсім зелені та недосвідчені. Хоча за умови правильної постановки задачі можуть відпрацювати на результат.
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Підлога країни так їздить. Не кажучи вже про години списів. Але патрульні сміття нічого не бачать.
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Достатньо пропустити через гугл транслейт, і ці борошна раптово перетворюються на адекватний текст

"Пол страны так ездит. Не говоря уже о часах пик. Но патрульные мусора ничего не видят".
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А сам то нормально ездить не умеешь? Или над тобой обязательно цербер должен стоять.
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В мене особисто машини ніт (не через нестачу грошей, просто зараз об'єктивно не потрібна).
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Инфо для дебилов. Просто подконтрольных СМИ стало больше...
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ага а склько дел просто нерегистрируют пи____дит авякян
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А ми тебе у спам, бо це не тема статті.
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Теперь только насилуют и сразу в уши и рот.
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Вся ця брехня для збереження Аваковим своєї посади.
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"В целом Нацполиция является крупнейшим в государстве держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1,1 тыс. кг, кокаин - 1,1 тыс. кг, амфетамины - 400 кг, гашиш - 300 кг и т.д.", - заметил министр.

...
Я оцінив! Залишилося тільки назвати ціни.
Оце реклама! Собаков, а акції та знижки у вас є?
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Арсеныч а как обстоят дела на дорогах, статистика по дтп?....
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Этот отчет авакяна сильно уж смахивает на отчеты руководителей на заседании цк кпсс .. Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше, - отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 4079
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Преступность зашкаливает, каждый день убийства...Что он несет...
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Аваков, я тебя считала за человека, когда ты юлькиным бабкам чай и валянки под больницей раздавал. И когда ты-таки не позволил сделать хнр. Теперь ты мне не нравишься. Ты привьол шута вместо газды! Ты стратил. Я тебя больше не люблю. А это твой конец.)
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Олександр Юсупов - Oleksandr Yusupov знаходиться в Columbia University in the City of New York.
13 год · New York, Сполучені Штати Америки ·

Знайомтеся, на фото нижче - це наш новий прем'єр, Шмигаль «Рінат Леонідович».

Раніше працював на різних посадах в енергетичній компанії «ДТЕК» (власник: Ахметов Рінат Леонідович), в тому числі, директором найбільшого в регіоні (Івано-Франківська область) виробника електроенергії - Бурштинської ТЕС. Потім, після того як Зеленський провів переговори з Ахметовим 20-го червня 2019 і домовився про покупку олігархом 200 швидких (і про співпрацю), і той, через свій фонд, вже 5-го ли...Читати далі

Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше, - отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 4163
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Соросята скулят. А то что Ахметов выиграл у Коломойского это хорошо. Есть шанс, что всё будет не так страшно как при Бене.
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Вчера до утра гулял----время никто не спрашивал. Начал курить----не просят прикурить! Иногда дверями авто стучали возле компьютерного клуба----видно засиделись дискутируя по части нового правительства. Не соврал упомянутый.
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А чего гулял то? Сам наверное время спрашивал и прикурить просил?😃
Не удивительно что у тебя никто не спрашивал и не просил...
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И коррупции в стране уже нет...и лес уже не вывозят...и бурштын уже не копают...и контрабанды нет......так что верим...всему верим....особенно тому...что звиздеть...это не мешки ворочать...
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Ну вот скажите, ну нахрена так в наглую п#здеть, на оборот, ещё больше стало грабежей, убийств, краж, угонов авто, ну и так далее. А он видите ли, как хвалит свою работу, боится своё кресло потерять, во гнида, как ухватился за это своё место, ну ещё бы, такая халява ему подвалила. Вот тебе зеля и "новые" лица, "спасибо" тебе за это.
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Когда жизнь у нас красива-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда крепнет наша сила-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда трактор в поле ходит-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда жито дружно всходит-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда зреет рожь густая-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда ждём мы урожая-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда хлеб комбайны скосят-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда чарки нам подносят-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда светом край наш залит-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда партия похвалит-
Радостно на душе!Весело на душе!
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А ДТП за 2019 рік стало більше, ніж у 2018... І загинуло більше. Де фотофіксація порушень, яку МВС нам обіцяє от-от ввести року так з 2015????
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Убійци, разбойнікі, габітєлі і вори вусмєрть іспужаліся грознава авакова. Тільки агенти кремля бажають відставки такого непотопляємого МІНІстра.
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C детства за Арсена Борисыча. Без Авакова неродят телята и пшеница сама не проростает. Нельзя его увольнять.
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"Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше."

Бо це роблять мусора,а мусора своїх не здають
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И продажи рюкзаков с наркотой резко увеличились.
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и лохотронов ужэ больше нет. а как жаль!.... (А.Аваков)
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Убийств, разбоев, грабежей и краж стало меньше, - отчет Авакова в Раде

"Такие результаты свидетельствуют о профессиональной работе полиции, патрульных, оперативников уголовного розыска", - сказал министр. Источник: https://censor.net.ua/n3179522

Вбивств, розбоїв, грабежів і крадіжок стало менше, - звіт Авакова в Раді - Цензор.НЕТ 1797
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