 Вбивств, розбоїв, грабежів і крадіжок стало менше, - звіт Авакова в Раді

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Аваков заявив про знешкодження 275 організованих злочинних груп, виявлення майже 2,5 тисячі правопорушень у сфері кібербезпеки та ліквідацію 40 міжнародних каналів надходження в Україну наркотичних засобів.
Він зауважив, що все, що трапляється в країні, - від коронавірусу до порушень на лінії розмежування на Донбасі та масових заходів і надзвичайних подій - це все відповідальність Міністерства внутрішніх справ.
"В МВС готові і надалі забезпечувати необхідні карантинні умови для недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні, так само швидко і якісно як ми організували систему температурного скринінгу на кордоні", - зазначив Аваков.
Він наголосив, що кількість умисних вбивств минулого року відповідає середньому рівню у мирні роки.
"Рівень розкриття цих важких злочинів складає 93,5%, і це теж дієва превенція", - підкреслив Аваков.
За його словами, в Україні за минулий рік зменшилась кількість умисних вбивств на 5%; кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, стала меншою на 13%; розбоїв зменшилось на 15%; грабежів - менше на 18%; крадіжок - менше на 16%; викрадень автомобілів - менше на 17%.
"Такі результати свідчать про фахову роботу поліції, патрульних, оперативників карного розшуку", - сказав міністр.
Також Аваков зауважив, що минулого року було знешкоджено 275 організованих злочинних груп, виявлено майже 2,5 тисяч правопорушень у сфері кібербезпеки, оголошено про підозру 536 у кіберзлочинах, ліквідовано 40 міжнародних каналів надходження в Україну наркозасобів.
"Загалом Нацполіція є найбільшим в державі утримувачем наркопрепаратів. Оцініть об’єми вилучених наркотиків, які у нас зберігаються: канабіс - 2 тонни, героїн - 1,1 тис. кг, кокаїн - 1,1 тис. кг, амфетаміни - 400 кг, гашиш - 300 кг і таке інше", - зауважив міністр.
"У мене прохання до народних депутатів - визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини", - звернувся до депутатів Аваков.
Років 20 тому я постраждав від домушників. Попросив хорошу людину відрекомендувати мене начальнику розшуку мого району. Я поклав на стіл список, ціну кожного "юніту" і пообіцяв 25% винагроди за кожну повернену річ (командний залік). Плюс "що потрібно" - бензин, ремонт радіостанцій, компів, поповнення мобіл і себе як водія у неробочі години. І таки справа пішла, ще й як! Опери фактично працювали приватними детективами, дуже результативно.
Згодом нач. розшуку став начальником райуправління (РОВД). І завжди казав "якби хоч третина потерпілих були такими свідомими, ми би втричі підвищили % розкриття".
Нажаль, начальник пішов у відставку за віком, найкращий опер звільнився через квартирні проблеми, слідча перевелася у податкову поліцію. А нинішні, принаймні дільничні - зовсім зелені та недосвідчені. Хоча за умови правильної постановки задачі можуть відпрацювати на результат.
"Пол страны так ездит. Не говоря уже о часах пик. Но патрульные мусора ничего не видят".
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Я оцінив! Залишилося тільки назвати ціни.
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13 год · New York, Сполучені Штати Америки ·
Знайомтеся, на фото нижче - це наш новий прем'єр, Шмигаль «Рінат Леонідович».
Раніше працював на різних посадах в енергетичній компанії «ДТЕК» (власник: Ахметов Рінат Леонідович), в тому числі, директором найбільшого в регіоні (Івано-Франківська область) виробника електроенергії - Бурштинської ТЕС. Потім, після того як Зеленський провів переговори з Ахметовим 20-го червня 2019 і домовився про покупку олігархом 200 швидких (і про співпрацю), і той, через свій фонд, вже 5-го ли...Читати далі
Не удивительно что у тебя никто не спрашивал и не просил...
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда крепнет наша сила-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда трактор в поле ходит-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда жито дружно всходит-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда зреет рожь густая-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда ждём мы урожая-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда хлеб комбайны скосят-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда чарки нам подносят-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда светом край наш залит-
Радостно на душе!Весело на душе!
Когда партия похвалит-
Радостно на душе!Весело на душе!
Бо це роблять мусора,а мусора своїх не здають
"Такие результаты свидетельствуют о профессиональной работе полиции, патрульных, оперативников уголовного розыска", - сказал министр. Источник: https://censor.net.ua/n3179522