 "ЄС" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, - В'ятрович

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив нардеп від політсили Володимир В'ятрович.

"Ми сьогодні не підтримували відставку уряду, ми сьогодні не підтримували голосування за новий уряд, тому що вважаємо, що це тільки імітація змін, змін не відбувається. Так само ми не голосуватимемо за відставку генерального прокурора, вважаємо це недоречним. Це все робиться для того, щоб замість 100% свого прокурора, отримати 200% свого прокурора", - заявив В'ятрович журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Він вважає, що метою зміни генерального прокурора є посилення впливу президента Володимира Зеленського на Офіс генпрокурора і його керівництво.

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