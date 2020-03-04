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Все про:В'ятрович (192) Рябошапка Руслан (318)

 "ЄС" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, - В'ятрович

Фракція "Європейської солідарності" не підтримуватиме постанову Верховної Ради про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив нардеп від політсили Володимир В'ятрович.

"Ми сьогодні не підтримували відставку уряду, ми сьогодні не підтримували голосування за новий уряд, тому що вважаємо, що це тільки імітація змін, змін не відбувається. Так само ми не голосуватимемо за відставку генерального прокурора, вважаємо це недоречним. Це все робиться для того, щоб замість 100% свого прокурора, отримати 200% свого прокурора", - заявив В'ятрович журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Він вважає, що метою зміни генерального прокурора є посилення впливу президента Володимира Зеленського на Офіс генпрокурора і його керівництво.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179521
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно. най самі совають кроваті в своєму зеленому борделі.
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Почему "неуместно"? Уже успели занести Рябошапке? "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6220
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Новый генпрокурор может пороха посадить, а Рябошапка нет.
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Говорящая бібізяна озвучила те, чому радіє Дубінський та компанія - призначать генпрокурором того, хто посадить Пороха ...
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Рябошапко проти відміни закону про амністії героям Майдану - ЗЕВенедиктова ЗА
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Портнов давно вже давав команду звільнити Рябошапко - Коломойський теж
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Міністр закордонних справ - синок савєцкого дипломата Кулеба служив Януковичу, який садив опозицію й допомогав цьому БІГ ГАЮ з лобіюванням на Заході - йому не звикати здавати Україну
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Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.
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Рябокапелюх настільки токсичний, що навіть мочити його - зашквар.
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Правильно. най самі совають кроваті в своєму зеленому борделі.
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Почему "неуместно"? Уже успели занести Рябошапке? "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6220
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Рябокепка сцыт предьявлять подозрение Пороху, бо дело дутое, а ему еще во Францию к семье возвращаться. Нужен тот у кого родня в Ростове, чтоб не бздел
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Не сцыт. Он засланный порохобот. Шпиён в рядах зелени.
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Та да, у всех, у кого мозгов больше гуппи засланные порохоботы
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Потрібно замінити чувака з ксівою президента.
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Новый генпрокурор может пороха посадить, а Рябошапка нет.
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бабла снова срубит и так каждый новый прокурор
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Посмотрим, не все же на деньги жадные, есть идейные и карьеристы.
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Но, большинство - зепилы, такова селява. Да ты и сам знаешь, что вас много
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Послушай! Уже не смешно. Просто глупо.
Порох и ЗЕ сегодня в раде ручкались, наверно ЗЕ совета просил или прощение. "ЄС" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 3403
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Нет не путаю. Сегодня в раде где спикер сидит. Поговорили секунд 30 и пожали руки.
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Петро просил прощения за Лешку, который на трибуне кричал "где посадки?". К слову, перед этим Зеля не поленился подойти к Гончаренку и популярно объяснил, кого вскоре загребут!
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Зе подошёл к Гончаренко и попросит не обижать его, а Пороху пообещал помириться если не будут его обижать. Точно говорю , я вон рядом стою.
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Передай завтра Рябокепке привет... к стати, скоро Петру опять на допрос и возможно последний...
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У Вятровича лицо психически больного человека. Он не одинок в своей партии
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Він колишній імітатор боротьби з реліктами епохи тоталітаризму, а француз імітує боротьбу з корупцією.
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Ну, у тебя одухотворенное лицо пятицентовой лахудры, или ты так много не просишь?)))
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Ряпашапка не виправдав високої довіри зебілів!
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У "кращих" традиціях 30-х треба оголосити Рябокапелюха опортуністом
(ще тоді оголошували "правими-лівими уклоністами"... але в присутності Бубочки... якось не комільфо)
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З Рябошапкою Лєксєіч домовився, а тепер що, з іншим домовлятися? Так ніякого бабла не вистачить.
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У лєксєїча грошей кури не клюють, але голосувати за відставку перевірених кадрів не раціонально.
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Ну вот теперь и понятно, Рябошапка проплачена, а кто будет новым непонятно, как с ним договариваться.
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Значит поддерживают судилище по убийству Шеремета... И подобные...
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Рябошапка хоть логичен,что абсолютно не дано 73% и особенно парламентариям. В упор не видят сущность президента.Хронически больны заразой советской властью.Но жопа делаешь.На плечах живот и возле жопы живот.Мозги шизофреничны или полностью отсутствуют.
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https://www.youtube.com/watch?v=Esftz-y6z-Q Княжицький звернувся з трибуни ВР до ЗЕвови
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Кому какое дело за что будут голосовать а за что нет эти обоссанные 8-ми процентники
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Мерзкая 20-ка)
Ещё и сявка за вымя возьмут с недостоверным декларированием доходов и вообще печаль)
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Ахаха! Рябошляпка лавє с пепы сбил, костюм с отливом одел и у Францию) "ЄС" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2836
Пепе снова придётся листать..... "ЄС" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 123
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