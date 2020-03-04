 Кожні 3 дні оголошується підозра, кожні 3 дні справа направляється до суду, - Ситник про результати боротьби з корупцією

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про останній період, то з травня НАБУ оголосило 148 підозр чиновникам. Кожні три дні оголошується підозра. Кожні три дні справа направляється до суду. І це зокрема завдяки позиції генерального прокурора", - зазначив директор НАБУ.

Він додав, що 700 високопосадовців вже притягнуто до відповідальності, з них майже 500 перебувають на лаві підсудних.

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