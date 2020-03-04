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 Політика України
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Все про:НАБУ (2320) Правоохоронні органи (887) Ситник (565)

 Кожні 3 дні оголошується підозра, кожні 3 дні справа направляється до суду, - Ситник про результати боротьби з корупцією

На сьогодні до відповідальності притягнуто 700 посадових осіб, із них близько 500 перебувають на лаві підсудних.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про останній період, то з травня НАБУ оголосило 148 підозр чиновникам. Кожні три дні оголошується підозра. Кожні три дні справа направляється до суду. І це зокрема завдяки позиції генерального прокурора", - зазначив директор НАБУ.

Він додав, що 700 високопосадовців вже притягнуто до відповідальності, з них майже 500 перебувають на лаві підсудних.

Читайте також: Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179520
 
 
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Які "пєрєдовікі проізводства", прямо стахановці. Нехай собі при житті поставлять пам'ятник.
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И когда будут судить прихватизаторов? Где референдум о продаже народной собственности?
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Каждые 3 дня объявляется подозрение, каждые 3 дня дело направляется в суд, - Сытник о результатах борьбы с коррупцией

И каждые 3 дня суд отпускает коррупционеров, в результате никто так и не сел.
Если так обстоят дела, тогда в НАБУ, в антикоррупционных судах нет смысла и их нужно расформировать.

Антикоррупционная реформа в Украине провалилась.
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условия жизни в Украине похуже чем в иных тюрьмах иврапейских так шта..считай за каторгу.
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грандиозные достижения - 700 привлекли, 500 посидело в суде (а некоторые даже полежали под клетчатым одеяльцем), а село сколько?
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