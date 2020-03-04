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 Суспільство
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Все про:США (6321) Божок (27) кібербезпека (328)

 США і Україна узгодили новий проєкт у сфері кіберзахисту

Україна і Сполучені Штати Америки узгодили подальші дії для зміцнення спільного кіберзахисту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками зустрічі з представниками Державного департаменту США повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Внаслідок кіберконсультацій було узгоджено новий проєкт орієнтовною вартістю 38 млн доларів.

"Надихаюча зустріч з делегацією Держдепартаменту США за підсумками 3-го раунду українсько-американських кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення загальної кібербезпеки, зокрема новий проєкт із кіберзахисту критичної інфраструктури України орієнтовною вартістю 38 млн доларів", - написав Божок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179519
 
 
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РАДА НАЗНАЧИЛА МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ГЕНЕРАЛА АНДРЕЯ ТАРАНА.

В июле 2015 года он попал в скандал - на официальной странице в Twitter СНБО появилось сообщение об увольнении Тарана и объявлении ему подозрения по статье о госизмене, однако впоследствии заявили, что их аккаунт был взломан, а сообщение является фейковым.
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В самому РНБО сидять кроти які могли це накарябати.
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Скорее всего он ГРУшник или ФСБшник, На президентских выборах 2019 года он возглавлял штаб кандидата тоже ГРУшника Игоря Смешко, медийно пропихивал их ГРУшник Гордон.
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В Україні є спеціалісти у галузі кіберзахисту, тому ми на цьому можемо непогано заробляти.
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закройте мокшанию в чебурнете наглухо...
лучшей киберзащиты нема,изолируйте вылупков.
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