 США і Україна узгодили новий проєкт у сфері кіберзахисту

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками зустрічі з представниками Державного департаменту США повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.
Внаслідок кіберконсультацій було узгоджено новий проєкт орієнтовною вартістю 38 млн доларів.
"Надихаюча зустріч з делегацією Держдепартаменту США за підсумками 3-го раунду українсько-американських кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення загальної кібербезпеки, зокрема новий проєкт із кіберзахисту критичної інфраструктури України орієнтовною вартістю 38 млн доларів", - написав Божок.
В июле 2015 года он попал в скандал - на официальной странице в Twitter СНБО появилось сообщение об увольнении Тарана и объявлении ему подозрения по статье о госизмене, однако впоследствии заявили, что их аккаунт был взломан, а сообщение является фейковым.
лучшей киберзащиты нема,изолируйте вылупков.