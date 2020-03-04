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Матеріали за темою:
Все про:амністія (87) революція (241) Євромайдан (672) Рябошапка Руслан (318)

 Ідея скасування закону про амністію учасників Революції Гідності абсурдна, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає ідею скасувати закон про амністію учасників Революції Гідності абсурдною ідеєю. При цьому він визнає, що в закон потрібно внести зміни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про амністію у "справах Майдану": я вважаю це абсурдною ідеєю з юридичної точки зору, тому що це жодним чином не поліпшить ситуацію", - сказав Рябошапка.

Водночас, на думку генпрокурора, цей закон необхідно змінити.

"У ньому є одна норма, яка заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила злочин. Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. І цю норму необхідно поправити", - пояснив Рябошапка.

Читайте також: Із законом про амністію учасників Революції Гідності справедливості у справах Майдану не буде, - Венедіктова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179518
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, хоча б перед висловленням недовіри і відставки став трохи огризатися.
От так прийшла коза до воза. Забув, як видавав Наказ про догану Луценку після його звільнення з посади прокурора Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1182
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Рябошапка, говори как есть, все равно завтра уволят.
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Зеленожопый борется со всем украинским в Украине, ну нет у Рябошапки на Пороха ничего, а на зеленожопого за измену в омане у Рябошапки уже есть.
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Абсурд, кажеш?
Нічо, тебе завтра знімуть, післязавтра буде ще більший абсурд: взагалі Небесної Сотні не згадуватимуть, як полеглих героїв; лише виключно, як злочинців. Бо портновські в ДБР вже відкрили крим.справу...
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ДБР, Венекдіктова і Бабіков розпочали кримінальне переслідування майданівців. Стаття: "захоплення державної влади, державна зрада, дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України"
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
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Це напевне не за дії на майдані. Це напевне за здачу Криму. Під час здачі Криму Турчинов був головнокомандуючим, Тенюх міністром оборони, Наливайченко СБУ, Парубій головою парламенту. Хоча напевне тому що після майдану вони стали головною владою, може їх хочуть звинувачувати і в захопленні влади.
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відкрийте лінк на фб, там Ганущин більш детально пояснює. Що і в т.ч. за Майдан. В них, виявляється одна справа: "держпереворот"
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*Во как излагает---учитесь Шура----учитесь*. Остап внимательно посмотрел при этом на Балаганова.
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Ну, хоча б перед висловленням недовіри і відставки став трохи огризатися.
От так прийшла коза до воза. Забув, як видавав Наказ про догану Луценку після його звільнення з посади прокурора Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1182
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Рябошапка, говори как есть, все равно завтра уволят.
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Все теперь зеля его точно снимет. Ай зебилы молодцы...
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Такий закон доруйнує країну. Будь який дрейф в бік паРаші буде згубним для цілісності. Цілком можливо, що таким чином Зє і Ко будуть жонглювати, як циган сонцем, щоб не відповідати за провали в економіці. Якщо рейтинг Зє впаде до критичного рівня, то він легким рухом руки росколить країну і відповідати за скоїні злочини буде не перед ким, не стане суб'єктності. Зє міцно ухопив українців за горлянку.
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Ти ж етого хотєл: «Только нє Порошенко !»
Так, шо расслабся, і получай максімум удовольствія.
А осєнью, в Украіну зайдут донєцкіє, тогда покайфуєшь на всє 100%.
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Зєлю Пєця привів. Пєця нервував у першому турі, коли було невідомо - чи вийде він у другий? А у другому Пєця вже був спокійний, навіть весь його штаб дивувавсь, бо в нього обійти Вовіка не було ЖОДНОГО шансу. А все це тому, що Пєця і Вовік - одне ціле. Вони тільки на людях суперники. А насправді в них непублічна домовленість і Зєля Пєцю не посадить НІКОЛИ. А Юля б зробила Пєцє аудит. А це - капець. Жоден на заході не вступивсь би за Пєцю після розкриття його численних схем. Юля б навіть і пальцем не поворухнула, щоб Пєця сів. Більше з тим, Юля б подала в Раду НЕЗАЛЕЖНОГО на 100% Генпрокурора. Наприклад Шишкіна. І взагалі б про Пєцю забула. Тому Юля для Пєці - смерть. А Зєля - повне комільфо.
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"Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка" - Недопонял... А кто-то это пробует провернуть?
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Ось на це питання він не відповідає, бо надіється на збереження посади. А я би радив Рябошапці тікати від поганих людей, бо скоро він буде винний у всіх можливих злочинах.
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А мені сподоболась як Гончаренко по губам Моні Оманському х"єм поводив...))
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Зеленожопый борется со всем украинским в Украине, ну нет у Рябошапки на Пороха ничего, а на зеленожопого за измену в омане у Рябошапки уже есть.
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В принципе закон об амнистии не должен мешать полному расследованию действий с двух сторон. Должна быть полная картина событий. Хотя правильнее было бы все расследовать, а только потом тех или иных амнистировать. Я не юрист, но у меня такое представление. Ограниченное расследование это абсурд.


Но надо понимать, что это не должно отвлечь от того, чтобы не дать зеленой плесени запустить рынок земли. Попытки дерибана земли должны быть под особым, первостепенным наблюдением. Возможно они и запускают пересмотр принципов расследования майдана, для отвлечения от дерибана земли.
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При Януковиче оппозиция говорила, что закон один для всех, что все должно быть по закону, а не по понятиям. Возникает вопрос, где в этом вопросе законность, а где понятия.
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