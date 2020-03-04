 Ідея скасування закону про амністію учасників Революції Гідності абсурдна, - Рябошапка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Про амністію у "справах Майдану": я вважаю це абсурдною ідеєю з юридичної точки зору, тому що це жодним чином не поліпшить ситуацію", - сказав Рябошапка.
Водночас, на думку генпрокурора, цей закон необхідно змінити.
"У ньому є одна норма, яка заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила злочин. Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. І цю норму необхідно поправити", - пояснив Рябошапка.
Нічо, тебе завтра знімуть, післязавтра буде ще більший абсурд: взагалі Небесної Сотні не згадуватимуть, як полеглих героїв; лише виключно, як злочинців. Бо портновські в ДБР вже відкрили крим.справу...
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
От так прийшла коза до воза. Забув, як видавав Наказ про догану Луценку після його звільнення з посади прокурора
Так, шо расслабся, і получай максімум удовольствія.
А осєнью, в Украіну зайдут донєцкіє, тогда покайфуєшь на всє 100%.
Но надо понимать, что это не должно отвлечь от того, чтобы не дать зеленой плесени запустить рынок земли. Попытки дерибана земли должны быть под особым, первостепенным наблюдением. Возможно они и запускают пересмотр принципов расследования майдана, для отвлечения от дерибана земли.