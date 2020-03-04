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 Політика України
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 Милованов розповів, чому відмовився від посади в новому Кабміні

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов підтвердив, що відмовився працювати в новому уряді і пояснив, чому прийняв таке рішення.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Милованов пояснив, що він сам і його команда приходили на роботу в міністерство з чітким розумінням того, що потрібно робити.

"Ми провели перезапуск держави вперше за багато років. Ми почали створювати зміни, які нещодавно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація (справжня, а не на папері), зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій", - написав він.

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Ексміністр зазначив, що вірить у ринкову економіку і розвиток інститутів, в рівні правила гри для всіх і конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку.

"Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли спільне бачення підходів змінюється, я готовий відійти вбік і дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде успішнішим)", - пояснив Милованов.

Він додав, що сподівається, що важливі реформи не буде згорнуто.

Раніше ЗМІ повідомили, що Милованов відмовився від посади міністра аграрної промисловості в новому Кабміні. Пізніше цю інформацію підтвердив народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду.

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Милованов розповів, чому відмовився від посади в новому Кабміні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179517
 
 
 Топ коментарі
 
Бо сцикотно!І рідні видно в Ростові не має.
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Просто ты зебил надеешься что когда зеленое стадо будут бить...и возможно ногами...о тебе забудут...
Не надейся...
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Просто ты зебил надеешься что когда зеленое стадо будут бить...и возможно ногами...о тебе забудут...
Не надейся...
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А нахер оно ему надо?!
Через день ходить в премьеру и объяснять, что нужно делать и как...
А потом еще о себе слушать в том числе и от ИВК

И придумывать чего бы рассказать на пальцах для зеленского?

Хотя я тоже считаю что он слабоват был для министра, но не с профессионально точки зрения, а с политической
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С другой стороны, и кабмин Гончарука и нынешний были и 4сть игрушечными. Лоббисты без труда через главковерха или слуг народу или суды обыгрывали теоретиков -самокатчиков. А сейчас вообще лафа в кабмине работать будет. Все решения будут приниматься 4-ма олигахами,а "министрам" токо оформлять это надо будет. И зарплату еще платить будут.
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Да, знаем, знаем. Уже давно все обсудили - ты -дыбил, а не дурак
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Вот и настигло горе лютое, горе беспощадное Миклована дебилковатого дупу рыхлую и разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся - отхватила родимая пендель булкодробительный, вытряхнули жесткосердно из кресела министерского на улицу слякотную, в ненастье весеннее, на 7 ветров промозглых, на дожди колючие. Возопил истошно Миклован дебилковатый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие. Встретит в подворотне мрачной отставленный Дебил-Миклован предводителя изгнанного Гончарука Цапа Козлобородого с самокатом из жопы нелепо торчащим, заключат друг друга в объятия скорбные, заголосят плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
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Может он и не самый большой идиот....Но вся эта свора должна уйти и покаяться.
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Тактично съехал. Или чувство самосохранения сработало.
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О порог споткнулись...такое бывает если под ноги не смотреть...а витать в облаках...легкомысленно...
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Не ожидал. Но правильно,что отказался. Для Украины явно лучше.Его видение никакой критике не поддаётся. Зря надеются вместе с Гончаруком на новых. Результат может быть даже хуже,с таким президентом и особенно с его офисом.Сплошное невежество и глубочайший совок.Никакой кабмин не обеспечит подъём экономики.Даже ввести хороших профессионалов.А парламент стадо посредственности.
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Посредственности? Я еще не слышал что бы баранов так называли...😃 Оригинально...
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зебільний уряд розвалюється сам по собі.
І що, хтось вважає, що не розвалиться і шмаргальний?
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Команда отмороженных камикадзе не для всех)))
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Просто він, коли йшов на міністра, вважав що Україна це частина світової цивілізації, а тепер зрозумів, що в нас збочена система, коли обмануті виборці після підсумків голосування вже ніякими законними шляхами не можуть впливати до наступних виборів на шахраїв, які їх обманули і ця нецивілізованість впливає на все в країні.
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Да просто еще несклько месяцев такой "работы" и его никуда даже преподавать не возьмут
По принципу - "молчи дурак, за умного сойдешь..."
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Приватизація та ринок землі потрібні не Україні, а олігархам та транснаціональним корпораціям.
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