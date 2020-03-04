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Все про:газопровід (226) обстріл (6041) Донбас (15465)

 Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС. ФОТО

Днями під час обстрілу найманцями РФ зі ствольної артилерії калібру 122 мм позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новоселівка було пошкоджено газопровід. Обстріли здійснювалися з окупованої Горлівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 01

"Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік с. Новоселівка, що призвело до виникнення вогняного факела висотою кілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогненний стовп і уникнути масштабної пожежі", - сказано в повідомленні.

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 02
Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 03

Наразі проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження. Під загрозою припинення газопостачання перебувають мирні жителі.

Читайте також: Окупанти впродовж лютого випустили понад 1,5 тис. снарядів по позиціях українських воїнів, - СЦКК

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 04

Зазначається, що житлові будинки цивільного населення розташовані зовсім поруч від місця падіння снарядів.

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку доби найманці РФ випустили 33 міни з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Широкиного і Лебединського, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179515
 
 
 Топ коментарі
 
Трохи не так. На мій погляд тре так: "А тепер давайте вгадаємо, де саме путлєр дозволить відвести війська Зеленьскому". Єрмак, мабуть, вже в курсі...
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Давайте вгадувати, де саме Зеленський тепер відведе ВСУ?
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Кацапы перебросили в Идлиб старые советские системы ПВО "Стрела 10". Оператор должен визуально определять цель наводить и стрелять Видимо из-за того, что современные "панцири" и "буки" с радарами успешно глушатся турками, теперь решили воевать дедовскими способом. Как будто турецкий дрон не разхерачит этот металлолом.При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 167
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Давайте вгадувати, де саме Зеленський тепер відведе ВСУ?
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Трохи не так. На мій погляд тре так: "А тепер давайте вгадаємо, де саме путлєр дозволить відвести війська Зеленьскому". Єрмак, мабуть, вже в курсі...
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Я тут переживаю, мы ведь на эту провокацию не отвечали?
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Что нам на это скажет свежеиспеченный министр обороны? Часа три уже в должности....или нужно лать сто дней на подумать?
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Поплачте ще, може кацапи розчуляться і нас пожаліють, та підуть?
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на парасії зазвичай на коліна стають і щось просять
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Кацапы перебросили в Идлиб старые советские системы ПВО "Стрела 10". Оператор должен визуально определять цель наводить и стрелять Видимо из-за того, что современные "панцири" и "буки" с радарами успешно глушатся турками, теперь решили воевать дедовскими способом. Как будто турецкий дрон не разхерачит этот металлолом.При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 167
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Расхерачит. Но как говорил росийский военный офицер, турки потратят на етот старый металолом и никому не нужный необученный екипаж, дорогущую управляемую боеголовку. Рашка изматывает Турцию финансово. При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6991
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У Рашки такой техники дохрена и больше. Холопов лишнехромосомных тоже хватает. Да и если что с крыма и дамбаса обявит мобилизацию. А вот хватит ли у турков боеприпасов уничтожать все ето
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ALEX SUROVV - для тех кто уж слишком сильно переживает за турков... При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9430

При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 491 Аркадий Бабченко
9 год ·

Наивно верить в то, что за свирепым нападением на 33 наших военных в сирийском городе Идлиб 27 февраля стоит только террористический режим из Дамаска.
Не нужно ходить вокруг да около. Общая картина, которую показывают нам грязные сценарии, претворяемые в жизнь в отношении нашей страны, вполне ясна.
Проект по торможению Турции, не удавшийся Атлантике, которая прибегала ко всевозможным империалистическим сценариям, в частности «Гези» (протесты, начавшиеся в 2013 году в Турции...Читати далі
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Не хочу погружаться в глубокую философию сомнительных философов, но Ердоган ***** вымакал мордой в говно а потом еще насцал ему на голову, еще никто не опускал. У деда ***** до сих пор нижняя атрофированная челюсть подергивается и руки дрожат. А ведь на 9 мая он хотел парад на правах победитителя принимать. Поетому преживаю чтобы он свои комплексы не выплеснул на Украину
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Штаты им подкинут оружие. Уже Вашингтон подтвердил, что он поддержит Стамбул.
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Ердоган тролить (турки знають,-гуморист) .
При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2334
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Правильно. Пустить беженцев в Францию и Германию, по закону Штанмаера дать им автономию, право голосовать и право на самоопределинее включая государственный их язык.
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Ну-у-у,мен ! Сирійська державна медіакомпанія-досить сумнівне джерело Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено і зайнявся газопровід, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7602
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это й же ..ней,эти уроды сбили наш боинг в иране
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не його війна під час хвилини мовчання за загиблим воїном слуга весело сміеться
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Так ета бородатая обезьяна всем известный сепар и друг такого же сепара и педофила Шария
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Це істинне відношення цього жабуріння до війни і Героїв які захищають нас.
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Зеля же сказать , что это просто провокация и какая разница .
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Дайте угадаю, нужно отвести войска и отдать газопровод под контроль *тамженашихлядей* и настанет мир?
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РАБссия без войны, что Будулай без кобылы.Мерзопакостнее народа в мире нет
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Закройте соседние пропускные пункты на неделю - пустьсепаров пенсионеры порвут на портянки
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а где беспилотники турецкие? в одно время предлагали новейшие беспилотники для всу. , ******** оборонпрома похерили так как бабло делили
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мне работу давали по факту..писать проги для бпл. завершилось тем что я не подконтрольный фсб
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Цензор, тут в попередній новині писалося що український воїн загинув під час "воурожонного конфлікта на востоке Украіни"... Правильно треба писати: загинув від збройної агресії країни окупанта росії. В майбутньому пишіть правильно...
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