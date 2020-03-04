 У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Житель Чернівців, у якого виявили коронавірус, почувається краще. Дружина хворого перебуває в ізоляції, її стан також задовільний, ознак захворювання немає", - сказано в повідомленні ОДА.

В ОДА додали, що новина про зараження жителя Чернівців у Рівному коронавірусом - фейк.

Крім цього, в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні було госпіталізовано ще 4 буковинців з ознаками інфекційного захворювання.

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"Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування на наявність Covid-19", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.