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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (363) Чернівці (139) COVID-19 (485)

 У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, - ОДА

У дружини інфікованого коронавірусом COVID-19 жителя Чернівців задовільний стан здоров'я, ознак захворювання у неї немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Житель Чернівців, у якого виявили коронавірус, почувається краще. Дружина хворого перебуває в ізоляції, її стан також задовільний, ознак захворювання немає", - сказано в повідомленні ОДА.

В ОДА додали, що новина про зараження жителя Чернівців у Рівному коронавірусом - фейк.

Крім цього, в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні було госпіталізовано ще 4 буковинців з ознаками інфекційного захворювання.

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"Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування на наявність Covid-19", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179512
 
 
 Топ коментарі
 
Реакция Слуг Нечистого на надвигающуюся пандемию.
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.
У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет, - ОГА - Цензор.НЕТ 970

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То, что признаков заболевания нет, не мешает контактировавшему быть вирусоносителем и распространять инфекцию .Тесты ев жену потратили, или так, на глазок определили, что здорова ?
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Я немного посмотрел прямую трансляцию с ВР. Такое ощущение, что бубочка или в торчке или в отходняке. И не нужно быть физиономистом или наркологом, чтобы это увидеть.
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Я чув поганий гумор Зе у ВР, де він говорив про те, що ми тепер як і весь Світ, бо маємо короновірус🧐
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Красноречиво говорит об адекватности зелёной банды смертельной пандемии.
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Я немного посмотрел прямую трансляцию с ВР. Такое ощущение, что бубочка или в торчке или в отходняке. И не нужно быть физиономистом или наркологом, чтобы это увидеть.
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так виглядає людина під важкими антидепресантами
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Вполне может быть, но его конкретно штырило. Когда-то фотожурналисты уже "находили" пачки антидепрессантов в бардачке его машины. Так что вполне может быть.
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підбираємо все погане ?
так у світі не лише коронавірус.
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З його слів достатньо короновірусу для того, щоб бути рівними. Гірше за все, що СН там аплодували цим словам, тобто у них нема розуміння того, що вони на державній службі.
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Реакция Слуг Нечистого на надвигающуюся пандемию.
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.


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То, что признаков заболевания нет, не мешает контактировавшему быть вирусоносителем и распространять инфекцию .Тесты ев жену потратили, или так, на глазок определили, что здорова ?
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Думаю тест не тратили. Эти уроды образец в Лондон отправляют на анализ...
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Нету экспресс тест-систем. До сих пор не закупили. Подаренные ВОЗ лежат на складе ЦОЗ.
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до 2-х недель инкубационный, и признаков быть не может, это они себя успокаивают?
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Подтвержден документально латентный период в 27 дней. Но профаны этого не знают и знать не хотят.
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В Україні лише один випадок (на щастя), тому пропоную задля запобігання росповсюдження створити інкубаційну палату в кімнаті відпочинку найвеличнішого і перемістити людину туди! Тоді весь коронавірус стопудово буде під контролем влади! У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет, - ОГА - Цензор.НЕТ 1633
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У жінок менша ймовірність захворювання коронавірусом. Висновок: вірус був зроблений жінкою!
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Серед жінок більше медиків, мікробіологів... Але тепер не важливо хто його зробив.
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Отпускайте, конечно. Зачем женшыну мучать.
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в инкубационном периоде признаков и не будет , хватит уже ерундой рапортовать о гениальности градусника , вы скажите честно на каждую область в стране ( не в области ) есть 30 тестов , минимум проверки 3 на 1 , то есть на 10 человек .....
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_Зелёные бандиты сказали, что обратятся в ВОЗ с просьбой дать ещё тестов, если (внимание!) возникнет такая необходимость... Невменяемые, ****!
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Дорогие Украинцы, расскажите пожалуйста, как быть если мужа положили в больницу с температурой, с еще не подтвержденным диагнозом коронавируса, а его жену уже изгоняют из дома как чумную, что должен сделать муж, взять в руки автомат. и расстрелять эту толпу, которая плачет о распятых мальчиках и съеденных снегирях, этих молодых многодетных матерей, которые кидали камни в автобусы с такими же нашими любимыми детьми, даже больными, но нашими. А в итоге слава богу здоровыми!!!! Месть удел слабого, И не Бог им судья, они со временем сами себя осудят, а все мы , которым никогда не был интересен квартал, сколько еще будем смотреть его?
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Нужно просто принять как данность тот факт, что наш народ - тупое мракобесное быдло.
И как ты не крутись, ничего с этим поделать не сможешь. Надо просто принять и перестать думать о биомассе как о каком-то "спивучем, работящем, умном, добром" народе.
Воспитывай правильно своих детей, смотри с ними Дискавери вместо Битвы Экстрасенсов, это все что ты можешь сделать. За быдлом наблюдай как канал Nature наблюдает за шимпанзе - изучай привычки, повадки, получай удовольствие.
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Bardzo dziękuję, bądź zdrowy. Do zobaczenia na jasnej stronie życia! Właśnie to robię...
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