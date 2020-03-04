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Все про:Дніпропетровськ (1287) Корбан (91) громадська рада (67)

 Корбан розповів, якою бачить роботу очолюваної ним громадської ради Дніпра

У громадській раді при міськраді Дніпра найближчим часом з'явиться бек-офіс, до якого зможуть звертатися жителі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При об'єднанні також працюватимуть дванадцять різнопрофільних комітетів.

Новий глава ради Геннадій Корбан серед основних його завдань назвав контроль виконавчої влади за допомогою думки суспільства. "Коли ти - ділова і заможна людина, але нічого не робиш для тих, хто навколо тебе, то все це нічого не варте. Тобі стає некомфортно жити там, де люди живуть погано. Тому, якщо я маю таку можливість, чому я не можу присвятити себе добрим справам. Я люблю це місто і хочу зробити щось для людей", - сказав Геннадій Корбан під час пресконференції 4 березня.

Читайте також: "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан

Корбан розповів, якою бачить роботу очолюваної ним громадської ради Дніпра 01

Глава громадської ради при міській раді Дніпра також наголосив на важливості подальшого формування культурного середовища.

Геннадій Корбан анонсував, зокрема, відкриття в Дніпрі великого культурного центру - альтернативного, недержавного та цікавого для всіх. За його словами, резидентами там вже погодилися бути культурне посольство Чехії і французький культурний центр "Alliance française". Говорячи про свої перспективи в міськраді, пан Корбан зазначив, що більше ніж політичне висунення зараз йому імпонує "мерія добрих справ".

Корбан розповів, якою бачить роботу очолюваної ним громадської ради Дніпра 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179511
 
   
 Топ коментарі
 
значит будут грабить!))))
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Он вроде то же из этих, израилевых детей воришек?
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конечно, грабили, грабят и будет грабить, а если захватят наличными, то все же знает их проблемы с сердцем.
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КОРБАН-ПОДСТИЛКА бени коломойши,видно бабло от коломойского получил и начнет мутить воду
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Вот удивительно, в Днепре нет нормальных людей? Обязательно эту рожу, которая была под судом ставить возглавлять общественный совет? Просто идиоты.
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Они то похожи---но сколько же можно нам быть такими терпеливыми. Что интересно, по трём городам Одесса, Днепр и Харьков особо давно.Ну вот где такое можно наблюдать? Даже на уровне континентов!
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Мало что терпеливые, еще и доверяют и избирают. Одегенератились.
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Он вроде то же из этих, израилевых детей воришек?
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Вроде?????? Ахахахахах он украинский.
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хочу сделать что-то для людей - читаите внимательно и не придумываете не существующих благ для всех кто не числе .......
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Гэна, вали нах со своим бэней и его марионеткой зэльцманом! *******************!
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как всё меняеться, если полтора года назад в Украине что то произошло, то сразу было в СМИ минимум стран Балтии. Уже несколько часов у вас новое правительство и всем безразлично - ноль инфо, вот зробили так зробили.
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Уж лучше бы он возглавил какой-нибудь анти-рейдерский комитет. Пофессионал! Большой дока в этом деле. И при этом "честнейший человек"....
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думаю аваковские там все места застообили
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Дружбан мэра - глава Общественного совета при горсовете. Шо за херь?
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Ну нах это чудо, ну нафига это делать???
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"Люди живут плохо" не потому ли, что такие, как Корбан, Коломойский и им подобные их ограбили до нитки, а богатую Украину превратили в самую нищую страну Европы?
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Зеленский будет Корбана арестовывать ?
или нет каманды ?
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Ахахахаха боже, надо еще Чикатило назначить послом доброй воли.
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почему во всём виноват Коломойский ?
разве не Зеленский с Аваковым бандитствуют ?
их Коломойский назначил ?
или Корбан ?
что за бред в коментах ?
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Корбан был бы отличным министром МВД
вместо Авакова, а лучше Президентом
вместо зиленськога
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Только деньги я люблю больше, но скоро выборы и поэтому нужно понты погонять. Как же это все банально. Гена вали в Израиль подальше от нашего города.
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