 Рада проголосувала за допуск військових інших країн на територію України для участі в міжнародних навчаннях

За відповідний законопроєкт проголосували 289 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підрозділи збройних сил інших держав братимуть участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2020" та "Сі Бриз - 2020", українсько-молдавських навчаннях "Південь - 2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайна - 2020" та українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2020".
Закон набирає сили з дня його опублікування.
https://youtu.be/P9HkbRY_BKk
"Подразделения вооруженных сил других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".Источник: https://censor.net.ua/n3179510
навчаннях на території України. У статті про таку заборону жодного слова нема.
На территории Украины ху№"ловских ордынцев и так немеряно, а теперь их присутствие
узаконят.
И еще, ты не ответила, красивое девачко, почему не *******
до сих пор Зе-билоидов, все силы потратила на х@$ловцев?
Допуск тільки для країн НАТО. Читайте уважно.