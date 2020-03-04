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 Політика України
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 Рада проголосувала за допуск військових інших країн на територію України для участі в міжнародних навчаннях

Верховна Рада дала дозвіл президенту на допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

За відповідний законопроєкт проголосували 289 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підрозділи збройних сил інших держав братимуть участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2020" та "Сі Бриз - 2020", українсько-молдавських навчаннях "Південь - 2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайна - 2020" та українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2020".

Закон набирає сили з дня його опублікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179510
 
   
 Топ коментарі
 
Звичайно, що українців цікавить щоб росія не могла брати участь в цих
навчаннях на території України. У статті про таку заборону жодного слова нема.
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о! то тепер нішо не мішає Зє!білу призвати москалів
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А при Порошенку хіба цього не було? уряд ксероксів
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А при Порошенку хіба цього не було? уряд ксероксів
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Я вибачаюсь, про "братушек" забувся, тоді-да....
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Корчинский - новый премьер и правительство президента Зеленского
https://youtu.be/P9HkbRY_BKk
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о! то тепер нішо не мішає Зє!білу призвати москалів
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Ліньки прочитати?
"Подразделения вооруженных сил других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".Источник: https://censor.net.ua/n3179510
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Звичайно, що українців цікавить щоб росія не могла брати участь в цих
навчаннях на території України. У статті про таку заборону жодного слова нема.
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А она что проявляет какой-то для совместных учений?
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Мова йде про наш закон, а не про зацікавленість росії.
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Этот закон для галочки. Тут и обсуждать то нечего.
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Не існує законів для Галочки, Свєточки та Ірочки.
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Бубачка дозволяє *уйлу впхатися до України?! А в мене воно спитало?!!!
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А зачем у тебя спрашивать?
На территории Украины ху№"ловских ордынцев и так немеряно, а теперь их присутствие
узаконят.
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Слышь, чмо безграмотное, иди учи грамматику.
И еще, ты не ответила, красивое девачко, почему не *******
до сих пор Зе-билоидов, все силы потратила на х@$ловцев?
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Жопоблок не голосував. А хто би сумнівався.

Допуск тільки для країн НАТО. Читайте уважно.
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Сам уважно читай, бо написано "інших держав", а не НАТО.
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ну не нечайно названы учения с участием стран НАТО, а чуть место не хватило для стран таёженного союза, ну это мелочь, через 1,5 года уже будет близки как братья.
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украинско-молдавских учениях "Юг - 2020" - Источник: https://censor.net.ua/n3179510
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Нехай допустять десь 20-30 голів кацапен золдьдатен. По них стріляти цікавіше ніж по фанерних мішенях.
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