 Рада проголосувала за допуск військових інших країн на територію України для участі в міжнародних навчаннях

За відповідний законопроєкт проголосували 289 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підрозділи збройних сил інших держав братимуть участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2020" та "Сі Бриз - 2020", українсько-молдавських навчаннях "Південь - 2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайна - 2020" та українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2020".

Закон набирає сили з дня його опублікування.

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