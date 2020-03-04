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Все про:ВР (7176) законопроект (952) референдум (331) обговорення (13)

 Проєкт закону "Про всеукраїнський референдум" винесено на громадське обговорення

Громадське обговорення законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" триватиме до 18 березня 2020 року включно.

На підставі розпорядження голови Верховної Ради від 13 січня 2020 №2 з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і прямої демократії була створена Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

За результатами засідань цієї робочої групи було прийнято перший законопроєкт у сфері народовладдя і прямої демократії - проєкт закону України "Про всеукраїнський референдум".

Тепер документ оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються до 18 березня включно в електронному вигляді на електронну адресу: nationalreferendum@ukr.net.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих Рекол - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум.

У Верховній Раді підготували фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум 17 лютого. 25 лютого перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про всеукраїнський референдум проаналізують іноземні експерти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179509
 
 
 Топ коментарі
 
не может быть Всеукраинского референдума без Крыма и Донбасса
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Опять какой-то лохотрон наваяли и пытаются впарить нам всем. Понавибирали в правительство рыгов и хотят тут замылить нам глаза всяким мусором.
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не может быть Всеукраинского референдума без Крыма и Донбасса
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без голосов жителей этих регионов референдум не легитимный
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коломойский фирташем и ахметкой обсудят вот и состоится всенародное обсуждение
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Не всегда надо делать то что люди хотят прямо сейчас.
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А в мене невеличке питаннячко: закон про референдум буде прийнятий ДО закону про ринок землі, чи після? Якщо ПІСЛЯ, то ЗЕ! порушив свої обіцянки-цяцянки стосовно референдумів по найважливішим питанням державотворення, якщо ДО, то най подивляться на опитування навіть того ж центру Розумкова і виключають свій шалений принтер нах! Бо не те, шо до Ростова, до кордону добігти не встигнуть
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Да после-после примут закон о реф-ме. Они же понавыбирали сплошных рыгов, плюс президент у нас еврей, а уже гораздо хуже, чем рыг.
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Опять какой-то лохотрон наваяли и пытаются впарить нам всем. Понавибирали в правительство рыгов и хотят тут замылить нам глаза всяким мусором.
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подождите с референдумами. еще землю не продали.
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молодцы! Предложите выносить на референдум сразу 3-5 вопросов, чтоб увеличить явку, темпы и сократить расходы.
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