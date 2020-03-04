 Проєкт закону "Про всеукраїнський референдум" винесено на громадське обговорення

На підставі розпорядження голови Верховної Ради від 13 січня 2020 №2 з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і прямої демократії була створена Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

За результатами засідань цієї робочої групи було прийнято перший законопроєкт у сфері народовладдя і прямої демократії - проєкт закону України "Про всеукраїнський референдум".

Тепер документ оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються до 18 березня включно в електронному вигляді на електронну адресу: nationalreferendum@ukr.net.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих Рекол - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум.

У Верховній Раді підготували фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум 17 лютого. 25 лютого перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про всеукраїнський референдум проаналізують іноземні експерти.