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Все про:ВР (7176) відставка (633) позачергове засідання (19) Рябошапка Руслан (318) Разумков Дмитро (397)

 Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков

Верховна Рада вирішила провести ще одне позачергове засідання 5 березня о 18.30. На ньому планують висловити недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Верховна Рада зібрала для цього необхідну кількість підписів нардепів, повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков. Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із зали засідань парламенту.

За словами Разумкова, позачергове засідання відбудеться 5 березня о 18.30. На ньому буде розглянуто питання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179508
 
 
 Топ коментарі
 
Даже повторюсь.

Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого. А ему еще хочется пожить у себя дома с семьей.
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я завтра напишу чому Зеля відправив його у відставку. Зараз не маю натхнення.
Тепер щодо повної некомпетентності. Важко сперечатись, але! Якщо це вагома підстава для відставки, то чому у неї не йде сам Зеленський?
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Ну ти дав, "нармальному пасажиру" тіко 42 годіка, який він "старий" ? Але те, що обісрався від шоколадки -це факт.
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если он честный, то кто тогда те кто его турнуть хочет
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Идёт смена декораций для плебса. Говорить о честности и турнуть тут не стоит. Это увольнение одно из звеньев еврейский манипуляций сознанием людей. Тут Зебила надо увольнять и выбирать нормального преза, а не ж...ка.
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Пєтрушку на царство!
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Рябошка показал свою полную некомпетентность... Поэтому и бегал за поддержкой к послам 7G... Сразу видно, что он засланный козачек...
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я завтра напишу чому Зеля відправив його у відставку. Зараз не маю натхнення.
Тепер щодо повної некомпетентності. Важко сперечатись, але! Якщо це вагома підстава для відставки, то чому у неї не йде сам Зеленський?
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Зеленский считает, что кабмин сформированный лично самим Зеленским плохо работал Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков - Цензор.НЕТ 5731
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Даже повторюсь.

Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого. А ему еще хочется пожить у себя дома с семьей.
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порох имеет целый букет нарушений, но очень "удобно" не замечать этого не только порохоботам, но и Ген. прокуратурой, только первые просто туповатые зомби, а другие это делают за "полимеры" ...
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Ворох документов о "правонарушениях" на бочку. Иначе -- тупо врешь.
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...что и следовало доказать - ты обычное безимянное слепое зобми...
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Зазвичай доводять вину, а невинуватість. Звинуватив- доведи.
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Ну тогда ты самый обычный тупой п**дун. С чем имею тебя и поздравить.
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Я так понял потомственную фамилию Гандонов ты носишь с гордостью)))
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Хроника одного Президента ...

04.03.2020 г.

СБУ задержало человека, которого Зеленский с Ермаком выменяли у боевиков. Он принимал участие в пытках пленных.

Против назначения руководителя КБ "Луч" (основной разработчик украинского ракетного оружия) Олега Коростелева вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, активно выступает глава ОПУ Ермак. Ну это логично. Учитывая близкие связи Ермака с российскими структурами. Напуганной турецкими дронами в Сирии, России только полномасштабного ракетного перевооружения Украины не хватало.

Главная претензия Зеленского к Рябошапке - нежелание Рябошапки подписыват тот бред на Порошенко который носит Венедиктова. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается плохо. После разговоров с послами Ермак советует не трогать пока Рябошапку.

Заявление Гончарука, поданное в Верховную Раду Украины написано Гончаруком 26 августа 2019 года по требованию Зеленского, как подстраховочный документ его будущей лояльности и условие выдвижения на пост премьер-министра Украины. Заявление датировано не было и регистрацию не проходило. Дата на документе проставлена не Гончаруком.
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Порошенко уже не ключевая фигура. Он никому не нужен. Если Зеля совсем сдуется в ближайшее время то президентом будет Аваков.
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Петро Олексійовичу, сушіть сухарі. Гггг.
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От кацапа він забув спитати, шо робить.
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Будеш Баті2 в тюрму "кабанчика" носити, порохобіт?)
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Ти ще не втомився повторюватись?
Як не як вже шостий рік про одне й те саме, «пєрєабуєтся, мальдіви, іспанія, ростов, посадят»...
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Петро Олексійовичу, прийшов час сушити сухарі. Ггг
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Ахаха. Вогонь! Щас парахабіти на анальній тязі будуть виходити у відкритий космос)
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Ні то шо патріот Сємачка, правда, парахобіт?
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Коломойский с Портновым аплодируют стоя.Скорее всего причина его отставки в том, что он все таки не стал 100% слугой Зеленского.
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Звучит зловеще...
Недоверие "своему в доску парню...."
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Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков - Цензор.НЕТ 57 Александр Гром

@AlexanderGrom

·51 мин

В Збройних Силах України зростають протестні настрої з приводу призначення на посаду Міністра оборони України Андрія Тарана, який притягувався до кримінальної відповідальності за ст.111 ККУ "Державна зрада"

Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков - Цензор.НЕТ 3877
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Петро Олексійович після цієї новини відклав декілька величезних цеглин. Якщо так піде і далі, наш сивочолий гетьман може відкривати ще й бізнес із продажу цегли. У нього її буде - завалісь. Гггг
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В героические ряды бравых зелёных затесался порохобот. Это прокурор рябая шапка, так объявил арахноид.
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Интересно после сегодняшнего какой рейтинг у Зеленского? 25% ?
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Генеральний прокурор Рябошапка про партію "Слуга народу":

"Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора. Деякі з них по складах читають і їм складно слова підбирати"!
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Зміна шлюх у борделі продовжується.
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Це навіть простіше ніж переставляти ліжка
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Ну правильно - нечего отнимать у благоверной владелицы недвижимости во Франции регулярное исполнение супружеских обязанностей и отбирать любимого папа́ у пары юных французских граждан.
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если эти "приходящие-уходящие во власть" думают,что увольнение таких чиновников-ну очень серьёзная мера,то глубоко ошибаются...Где расследования по "высыпавшимся из мешка" должностным преступлениям махницкого,Яремы,Шокина,Луценко...где расследования по антимонопольным комитетам и налоговых служб времён ющенко.когда взлетели доходы чиновников,по которым те не могли объяснить происхождение?..Где общее расследование по "котлам".сдаче Крыма и непринятия контрмер на Донбассе ещё по шайке Гиркина "в чистом поле"?...Где расследования по необъяснимому с точки зрения логики,но вполне объяснимому с точки зрения стремительного "омиллиардевания".дело о "ядерном обезоруживании" -ФАКТИЧЕСКОМУ ОБВАЛУ ВСЕЙ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ Украины?
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Зебилоиды таким темпом (за липовые дела и расследования) скоро санкции от Европы получат похлеще чем рашка.
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Увольнение Рябошапки может привести к худшему,судя потому,что комментируют слуги и особенно предвзятое отношение шестёрки Арахамии. От личности ничего не зависит,если узаконенные законы преступны.Увы,- в такой стране живём.73% этого заслуживают.
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Изменились фамилии, но не курс и приоритеты. Скорее наоборот: капитуляция, продажа земли и предприятий, втягивание страны в энергетическую зависимость от РФ и финансовую от Запада новые "специалисты" Зеленского только усилят.
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