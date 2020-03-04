 Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков

Верховна Рада зібрала для цього необхідну кількість підписів нардепів, повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков. Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із зали засідань парламенту.
За словами Разумкова, позачергове засідання відбудеться 5 березня о 18.30. На ньому буде розглянуто питання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Тепер щодо повної некомпетентності. Важко сперечатись, але! Якщо це вагома підстава для відставки, то чому у неї не йде сам Зеленський?
Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого. А ему еще хочется пожить у себя дома с семьей.
04.03.2020 г.
СБУ задержало человека, которого Зеленский с Ермаком выменяли у боевиков. Он принимал участие в пытках пленных.
Против назначения руководителя КБ "Луч" (основной разработчик украинского ракетного оружия) Олега Коростелева вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, активно выступает глава ОПУ Ермак. Ну это логично. Учитывая близкие связи Ермака с российскими структурами. Напуганной турецкими дронами в Сирии, России только полномасштабного ракетного перевооружения Украины не хватало.
Главная претензия Зеленского к Рябошапке - нежелание Рябошапки подписыват тот бред на Порошенко который носит Венедиктова. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается плохо. После разговоров с послами Ермак советует не трогать пока Рябошапку.
Заявление Гончарука, поданное в Верховную Раду Украины написано Гончаруком 26 августа 2019 года по требованию Зеленского, как подстраховочный документ его будущей лояльности и условие выдвижения на пост премьер-министра Украины. Заявление датировано не было и регистрацию не проходило. Дата на документе проставлена не Гончаруком.
Як не як вже шостий рік про одне й те саме, «пєрєабуєтся, мальдіви, іспанія, ростов, посадят»...
Недоверие "своему в доску парню...."
Александр Гром
@AlexanderGrom
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В Збройних Силах України зростають протестні настрої з приводу призначення на посаду Міністра оборони України Андрія Тарана, який притягувався до кримінальної відповідальності за ст.111 ККУ "Державна зрада"
"Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора. Деякі з них по складах читають і їм складно слова підбирати"!