 Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков

Верховна Рада зібрала для цього необхідну кількість підписів нардепів, повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков. Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із зали засідань парламенту.

За словами Разумкова, позачергове засідання відбудеться 5 березня о 18.30. На ньому буде розглянуто питання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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