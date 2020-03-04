 Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Ситник під час виступу у Верховній Раді
Він заявив: "Біля парламенту стоять фури, стоять люди, яких оплачує олігарх, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб ці гроші повернути в бюджет, організовує заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля Кабміну.
Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Олігарх організовує збір підписів у парламенті".
Коли Ситник говорив про ці дії, його із залу намагалися перебивати деякі депутати. Директор НАБУ продовжив говорити про справи ПриватБанку.
Він розповів, що зараз ці справи перебувають на фінальній стадії і тільки відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє ухвалення рішень.
Далі Ситник розповів про справу Укрнафти. За його словами, зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі, зокрема стосовно чиновників"
Тоді саджай цього олігарха!!!
Але не все так однозначно!!!!! Мож йому сказали що у нього бронебійний пінжак як у Джона Уіка!!! Тому він без охорони навіть до Гончаренка прибіг
Радійте бидло!
На Вінниччині віряни Московського патріархату демонтували старовинну козацьку церкву. ФОТО
https://vezha.ua/na-vinnychchyni-viryany-moskovskogo-patriarhatu-demontuvaly-starovynnu-kozatsku-tserkvu-foto/?fbclid=IwAR3sCsYpkQ64M9a8NpgKn2zDayLcGOxt_ZYTk9NzQihKZuqi70Z6dUUNf_4
Бачив колись, як одне порно так починалось