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Все про:НАБУ (2320) Ситник (565)

 Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що його звільнення хоче певний олігарх, який не хоче завершення деяких розслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Ситник під час виступу у Верховній Раді

Він заявив: "Біля парламенту стоять фури, стоять люди, яких оплачує олігарх, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб ці гроші повернути в бюджет, організовує заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля Кабміну.

Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Олігарх організовує збір підписів у парламенті".

Коли Ситник говорив про ці дії, його із залу намагалися перебивати деякі депутати. Директор НАБУ продовжив говорити про справи ПриватБанку.

Він розповів, що зараз ці справи перебувають на фінальній стадії і тільки відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє ухвалення рішень.

Далі Ситник розповів про справу Укрнафти. За його словами, зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі, зокрема стосовно чиновників"

Читайте також: Працівники підприємств Бахматюка вийшли під Раду з вимогою відставки Ситника

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179507
 
 
 Топ коментарі
 
Коксом закинулся, он притупляет чувство опасности. Хорошо что Разумкова за нос не дергал.
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Є докази?
Тоді саджай цього олігарха!!!
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Кто же етот мощний старік? Прямо тіряюсь в догадках...
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Что слуга Урода поменял господина? Коломойского на *****?
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Ти хоча б сам зрозумів, що тут назапитував? Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах - Цензор.НЕТ 471
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Є докази?
Тоді саджай цього олігарха!!!
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Им так удобно. Борцуны они. Также во всем. С коррупцией и с бедностью они также борятся. Если решить проблему, то не будет с чем бороться.
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Коксом закинулся, он притупляет чувство опасности. Хорошо что Разумкова за нос не дергал.
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Зате охоронець за ним до самого Гончаренка йшов. 😁
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то для того, щоб вовка нікого не побив випадково.
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мужній воїн!!!!!!!!!!!
Але не все так однозначно!!!!! Мож йому сказали що у нього бронебійний пінжак як у Джона Уіка!!! Тому він без охорони навіть до Гончаренка прибіг Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах - Цензор.НЕТ 7554
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О! Начинается традиционный, в таких случаях приступ недуга - "не признанный гений".
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Кто же етот мощний старік? Прямо тіряюсь в догадках...
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Молчите! Вы этого не можете знать! Это особа приближенная к гидранту! Гигант порядочности и отец украинской законности!
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Не интригуйте людей Сёма, скажите просто просто Шо курчавый...
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Демонтаж всього українського з України йде повним ходом!
Радійте бидло!
На Вінниччині віряни Московського патріархату демонтували старовинну козацьку церкву. ФОТО

Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах - Цензор.НЕТ 834

https://vezha.ua/na-vinnychchyni-viryany-moskovskogo-patriarhatu-demontuvaly-starovynnu-kozatsku-tserkvu-foto/?fbclid=IwAR3sCsYpkQ64M9a8NpgKn2zDayLcGOxt_ZYTk9NzQihKZuqi70Z6dUUNf_4
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Не дивлячись на старі й нові домовленості з ****** всєя срусні, туркофашисти мочать і мочать панімаішь..... день і ніч мочать
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самый главный "гастарбайтер-инвестор+" не имеет брльше терпения и времени ждать...
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Брехло. 5 лет НАБУ ничего не делали, а тут вдруг именно сейчас, когда запахло отставкой они оказывается Укрнафту и Приват расследовали, и вот прям щас все раскрыли.
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Та ты шо? Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи - Цензор.НЕТ 4229 Не тот ли олигарх, во дворце которого ты ночи проводил? Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи - Цензор.НЕТ 3603 Не может этага быть! Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи - Цензор.НЕТ 4229
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