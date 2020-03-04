 Повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу будуть розділені з 27 березня

Таке рішення ухвалила Верховна Рада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Депутати прийняли в другому читанні і в цілому законопроєкт №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" про набуття чинності положень про Головнокомандувача Збройних сил України, Генеральний штаб Збройних сил України, види й окремі роди військ (сил)".
"За" проголосували 292 народні депутати.
Як раніше повідомлялося, законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 червня 2018 року, а положення про розділені посади мали набрати сили з першого січня 2021 року.
На должность министра финансов Украины назначили Игоря Уманского.
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.Положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.
Вони там що - блекоти наїлися?!!!