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Все про:ВР (7176) Генштаб ЗС (452) Міноборони (3200)

 Повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу будуть розділені з 27 березня

Перехідні положення закону "Про національну безпеку" в частині розподілу посад - головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ наберуть сили 27 березня 2020 року.

Таке рішення ухвалила Верховна Рада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Депутати прийняли в другому читанні і в цілому законопроєкт №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" про набуття чинності положень про Головнокомандувача Збройних сил України, Генеральний штаб Збройних сил України, види й окремі роди військ (сил)".

"За" проголосували 292 народні депутати.

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Як раніше повідомлялося, законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 червня 2018 року, а положення про розділені посади мали набрати сили з першого січня 2021 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179506
 
 
 Топ коментарі
 
А это типа "главнокомандующий"?

Полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта - Цензор.НЕТ 5464
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Конституція України. ст. 106. Президент України.

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.Положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

Вони там що - блекоти наїлися?!!!
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Це що виходе? Що чотирикратний уклоніст знімає з себе обов'язки головнокомандувача, які прописані в основному законі? Тобто воно хоче не відповідати ні за що, але продовжувати торгувати своїм єб... фейсом, збираючи авації??? Безталанний клоун прагне авацій і визнання? Яке ж воно дрібне та самозакохане!
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Коломойский снова пропихнул своего.
На должность министра финансов Украины назначили Игоря Уманского.
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Пипец финансам, совсем. Пирамиды ОГВЗ 2019 и 2009 -- его детище.
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А кто должен быть главным финансистом, украинцы, что ли? Евреи рулят по полной
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Да, евреи оккупировали всю ВР, Украине подходит полный п#здец.
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А теперь скажите, что это была неправда

Полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта - Цензор.НЕТ 9008
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То есть теперь Говнокомандующий нипричем?
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#ШАМ. В р-не #Саракиба русские развешивают противопехотные мины "Мон-100" на деревьях, чтобы побольше убить мирных жителей. #Турки разминируют #сирия #идлибПолномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта - Цензор.НЕТ 8782
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Конституція України. ст. 106. Президент України.

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.Положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

Вони там що - блекоти наїлися?!!!
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Шановний, не путай главнокомандующего ВСУ, чисто военная должность, и Верховного главнокомандующего - президента Украины. Учи матчасть, похолодевший.
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А я не об этом спрашиваю... Мне интересно, зачем нам "прокладка" ещё одна? Зачем изобретают "синекуру"?
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Це що виходе? Що чотирикратний уклоніст знімає з себе обов'язки головнокомандувача, які прописані в основному законі? Тобто воно хоче не відповідати ні за що, але продовжувати торгувати своїм **... фейсом, збираючи авації??? Безталанний клоун прагне авацій і визнання? Яке ж воно дрібне та самозакохане!
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Воно казало, що нужні мізки. То хай дорогою на Санжари заїде у Харків, на Барабашова, може придбає. А не пощастить придбати, то підприємці його власні мізки на місце поставлять.
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І шо? Адекватну (як турки) здачу кацапам почнете давати після цього?
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