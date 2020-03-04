 У 1 272 провадженнях ДБР Офіс генпрокурора не призначив процесуальних керівників, - Венедіктова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час звіту керівників силових відомств на позачерговому засіданні Верховної Ради Венедіктова звернула увагу депутатів на надмірно бюрократизовану процедуру досудового розслідування, яка вимагає від слідчого узгодження майже кожної своєї дії з прокурором, внаслідок чого втрачаються і час, і докази.
"Організація роботи Офісу генпрокурора побудована таким чином, що наразі у понад тисячі проваджень ДБР не призначено процесуальних керівників і відповідно розслідування заблоковано, але найстрашніше в цій ситуації, що генеральний прокурор заперечує цей факт", - сказала Венедіктова.
Вона уточнила, що 1 272 провадженням не призначено процесуальних керівників.
Юлю Януковича таки посадив. Але ненадовго. І заплатив за це таку ціну, що вона виявилася не варта того.
Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого.
Забавно, когда она с фейком к зеленскому ходила на Рябошапку, то она или не компитентна или замазана. Имхо второе