EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1218  14
Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (887) Рябошапка Руслан (318) ДБР (937) Венедіктова (52) Офіс генерального прокурора (130)

 У 1 272 провадженнях ДБР Офіс генпрокурора не призначив процесуальних керівників, - Венедіктова

В.о. директора ДБР Ірина Венедіктова заявила про блокування розслідувань проваджень через відсутність процесуальних керівників, яких мав призначити Офіс генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час звіту керівників силових відомств на позачерговому засіданні Верховної Ради Венедіктова звернула увагу депутатів на надмірно бюрократизовану процедуру досудового розслідування, яка вимагає від слідчого узгодження майже кожної своєї дії з прокурором, внаслідок чого втрачаються і час, і докази.

"Організація роботи Офісу генпрокурора побудована таким чином, що наразі у понад тисячі проваджень ДБР не призначено процесуальних керівників і відповідно розслідування заблоковано, але найстрашніше в цій ситуації, що генеральний прокурор заперечує цей факт", - сказала Венедіктова.

Вона уточнила, що 1 272 провадженням не призначено процесуальних керівників.

Читайте також: У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179505
 
 
 Топ коментарі
 
Зєлєнскій не розуміє, що його провокують саме на арешт Порошенка. Провокують ті, хто хоче його прибрати, або посадити на гачок. Найгірше - що саме посадка Порошенка стала для Зєлєнского ідеєю-фікс, яка затулила собою все решту, в тому числі і роботу для країни. Таким чином він повторю шлях Януковича, який теж мав свого Порошенка - Юлю.
Юлю Януковича таки посадив. Але ненадовго. І заплатив за це таку ціну, що вона виявилася не варта того.
 показати весь коментар
 
Даже повторюсь.

Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого.
 показати весь коментар
 
Коли слухаєш промову вєнєдіктової.

По 1 272 производствам ГБР Офисом генпрокурора не назначены процессуальные руководители, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9679
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ВЕНЕДИКТОВА--оловянный болванчик у зеленого,при смене власти ПЕРВОЙ ПОЙДЕТ ПОД СУД ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ
 показати весь коментар
 
болванчик, але не в зеклована. А в портнова.
 показати весь коментар
 
Зєлєнскій не розуміє, що його провокують саме на арешт Порошенка. Провокують ті, хто хоче його прибрати, або посадити на гачок. Найгірше - що саме посадка Порошенка стала для Зєлєнского ідеєю-фікс, яка затулила собою все решту, в тому числі і роботу для країни. Таким чином він повторю шлях Януковича, який теж мав свого Порошенка - Юлю.
Юлю Януковича таки посадив. Але ненадовго. І заплатив за це таку ціну, що вона виявилася не варта того.
 показати весь коментар
 
 
Даже повторюсь.

Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого.
 показати весь коментар
 
 
Ну, то сім"я Рябошапки у Франції проживає, можуть за політичні переслідування і не пустити.
 показати весь коментар
 
 
О чем я и говорю. И еще придется отвечать личным имуществом в Париже, в случае если Порох подаст в суд в ЕС о незаконном преследовании и т.д.
 показати весь коментар
 
Вєнєдіктова, ФУ! Шлюха з райкому камсамолу!
 показати весь коментар
 
 
Чую про Венедіктову, уявляю зав. культвідділом з "Собачого серця"
У 1 272 проваджень ДБР Офісом генпрокурора не призначено процесуальних керівників, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6444
 показати весь коментар
 
Труба номер 2
Забавно, когда она с фейком к зеленскому ходила на Рябошапку, то она или не компитентна или замазана. Имхо второе
 показати весь коментар
 
Венедіктова і на ток-шоу була не логічна, а тепер і в.о
 показати весь коментар
 
Якщо по тисячі трьохсот нема прокурорського супроводу - то я уявляю, скільки фейкової лажі крим.справ наплодили Труба і Венедіктова.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору