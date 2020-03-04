 Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів

Текст з підсумками роботи вона опублікувала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Серед своїх досягнень екс-міністр зазначила стійке економічне зростання.

"Нам вдалося уникнути дефолту, зупинити падіння економіки і забезпечити зростання ВВП 16 кварталів поспіль. Ми вже чотири роки неухильно дотримуємося бюджетного кодексу... Ми зменшували дефіцит державного бюджету з 4,9% ВВП у 2014 році до близько 2,0% ВВП у 2019 та 2020 роках", — написала вона.

Маркарова пишається прозорістю інформації про публічні фінанси, введенням елементів середньострокового бюджетування і передбачуваною борговою політикою. Відносини з міжнародними партнерами вона назвала "сильними і рівноправними".

"МВФ був і залишається надійним партнером України, який в тяжкі моменти надавав фінансування для країни, і зараз готовий далі активно допомагати у впровадженні реформ... Нова трирічна програма EFF на 5,5 млрд дол погоджена в кінці минулого року на staff level: більшість попередніх заходів виконано. Вихід з нею на Раду відкриває додаткове фінансування бюджету від ЄС (500 млн євро) та від Світового Банку до 1,0 млрд дол. США)", – написала вона.

Читайте також: Уманський подав декларацію як претендент на посаду міністра фінансів

Ексміністр згадала реформу податкової служби та митниці. "Скоординовані і гучні атаки з боку корупціонерів, конвертаторів, контрабандистів і відмивачів коштів тільки підтвердили, що ми на правильному шляху", - вважає Маркарова.

Також серед своїх досягнень вона відзначила зростання прибутковості державних банків, створення Фонду стартапів, програму "Доступні кредити 5-7-9%" і прогрес у справах проти Росії в міжнародних судах. Міністерство фінансів, яке вона залишає наступнику, Маркарова назвала інституційно сильним.

"Обіцяю допомагати вам як небайдужа громадянка і платник податків. Тому що є принципи, які залишаються незмінними незалежно від посад і місць роботи", - підсумувала вона.

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду.

Міністерство фінансів замість Оксани Маркарової очолить Ігор Уманський.

















