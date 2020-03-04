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 Політика України
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Все про:підсумки (4) Мінфін (408) Маркарова (118)

 Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів

Колишній міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла про свої головні досягнення на посту глави міністерства.

Текст з підсумками роботи вона опублікувала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Серед своїх досягнень екс-міністр зазначила стійке економічне зростання.

"Нам вдалося уникнути дефолту, зупинити падіння економіки і забезпечити зростання ВВП 16 кварталів поспіль. Ми вже чотири роки неухильно дотримуємося бюджетного кодексу... Ми зменшували дефіцит державного бюджету з 4,9% ВВП у 2014 році до близько 2,0% ВВП у 2019 та 2020 роках", — написала вона.

Маркарова пишається прозорістю інформації про публічні фінанси, введенням елементів середньострокового бюджетування і передбачуваною борговою політикою. Відносини з міжнародними партнерами вона назвала "сильними і рівноправними".

"МВФ був і залишається надійним партнером України, який в тяжкі моменти надавав фінансування для країни, і зараз готовий далі активно допомагати у впровадженні реформ... Нова трирічна програма EFF на 5,5 млрд дол погоджена в кінці минулого року на staff level: більшість попередніх заходів виконано. Вихід з нею на Раду відкриває додаткове фінансування бюджету від ЄС (500 млн євро) та від Світового Банку до 1,0 млрд дол. США)", – написала вона.

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Ексміністр згадала реформу податкової служби та митниці. "Скоординовані і гучні атаки з боку корупціонерів, конвертаторів, контрабандистів і відмивачів коштів тільки підтвердили, що ми на правильному шляху", - вважає Маркарова.

Також серед своїх досягнень вона відзначила зростання прибутковості державних банків, створення Фонду стартапів, програму "Доступні кредити 5-7-9%" і прогрес у справах проти Росії в міжнародних судах. Міністерство фінансів, яке вона залишає наступнику, Маркарова назвала інституційно сильним.

"Обіцяю допомагати вам як небайдужа громадянка і платник податків. Тому що є принципи, які залишаються незмінними незалежно від посад і місць роботи", - підсумувала вона.

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду.

Міністерство фінансів замість Оксани Маркарової очолить Ігор Уманський.

Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 01
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 02
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 03
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 04
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 05
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 06
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 07
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 08
Економічне зростання, рівноправні відносини з МВФ, реформа податкової та митниці, - Маркарова розповіла про головні досягнення на посту міністра фінансів 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179504
 
 
 Топ коментарі
 
Иди уже на фиг со своими достижениями. Последний хр.н люди доедают, вот твое достижение, щекастая.
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Резултат на лицо, щоки только по 2 кг
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Приписала себе все достижения предыдущей власти плюс чуточку бреда = вуаля, есть достижения.
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Как тебе оторвало часть мозга?
Почему ты всех называешь "дитя"\"сынок"? Это после того как у тебя стало мозга на половину меньше или ты такой родился?
Нахер ты вообще родился?
Ты осознаешь что ты в этом мире никому не нужен и тебе пора завершить свой жизненный цикл?
Вроди бы все что хотел спросить.
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о , тепер ти заговорив своєю справжньою "мовою" ...продовжуй ...не стримуйся ...
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Справжньою???
Ты слышишь голоса?
Юра, ты водку давно пил?
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Юра, не молчи. Поговори со мной. Я же пошутил про то что тебе пора завершать жизненный цикли и что ты никому не нужен.
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ти головне не зупиняйся ..."метай" какашки ...
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зараз лярва у "лондон" здрисне а ви тут КАЗЛИ вішайтесь на "облігаціях" ...
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Який ріст мать його? 3 мільярди від газпрому зжерли за місяць...
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................ ой Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов - Цензор.НЕТ 6793 ......................................................................... Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов - Цензор.НЕТ 5148
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Экономический рост - отрицательный

равноправные отношения с МВФ - этим денег не дадут.

реформа налоговой и таможни - угу.
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Ну она же написала. Её достижение она в 2014г. Яресько кофе по утрам приносила, а по вечерам пол мыла!
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самое "большое достижение" Маркаровой - это долевое участие в ОВГЗ как бенефициара с Ротшильдами -пришла-******* - ушла с почестями ...
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Петр Петров

@Rooftop564

·5 ч

Порошенко стартовал с пустой казной, активной войной, без армии и без международной поддержки. Сумел вывести экономику на стабильный рост и поднять социалку. Зеля стартовал с полной казной, международной поддержкой, ростом экономики , армией. Сумел убить все это об стену.
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Так что, Порох, теперь попередник попередников?
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Падіння промислового виробництва 8%, все гаплик, швиденько мчи в Ростов.
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Маркарова вирішила спробувати себе у жанрі складання казок для довірливих? Виявляється дуля з маком рівнозначна повному холодильнику харчів? Хм.
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Маркарова, тебе вже давно в'язниця зачекалася. Нікому твоя маячня не потрібна. Тікай поки є можливість.
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