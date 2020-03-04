 Посадки топчиновників - це відповідальність антикорупційних органів, на середньому рівні - були, - Рябошапка

Про це він сказав під час звіту у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Рябошапки, Офіс генпрокурора прибрав "прокурорів, які зливали, продавали і купували справи".
"Це дратує рішал різного роду. Не тільки в центрі, а й у регіонах - тому що місцеві князьки теж втрачають свою недоторканність", - сказав генпрокурор.
"Інше, в чому нас звинувачують - нібито відсутність посадок. Якщо взяти топкорупцію, то всі в цьому залі знають, що створена окрема антикорупційна структура - НАБУ і САП, і Антикорупційний суд, що відповідають за так звані топпосадки. Всі так само в цьому залі знають, що Офіс генерального прокурора не впливає на цю антикорупційну структуру", - додав він.
Однак, за словами Рябошапки, якщо говорити про корупцію середнього рівня, то було досягнуто таких результатів:
"За 6 місяців, з вересня, 676 проваджень було передано в суд, 870 осіб фігурує в цих процесах, 250 корупціонерів таки отримали свій вирок. Тобто посадки є".
"Мені було досить дивно дізнатися, що є претензії до Офісу Генерального прокурора, що ми нібито блокуємо, що не розслідуємо справу загиблої Катерини Гандзюк. Я не буду виправдовуватися, вчора батько Катерини звернувся з відкритим листом до президента України і він все про це сказав", - додав генпрокурор.
Нагадаємо, батько Катерини Гандзюк закликав Володимира Зеленського не звільняти Руслана Рябошапку. Віктор Гандзюк боїться, що якщо генпрокурора відправлять у відставку, його наступник "зіллє" справу про вбивство активістки, списавши все на "попєрєдніків".
Адам Смит@_Smithchenko 1 ч
Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
А групу "А" - Ситник з Холодницьким просто завалили.
Навіть зеля сказал, що прокурор - його людина...
РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫМ ГЛАВОЙ МИНЗДРАВА ЧИНОВНИКА ВРЕМЕН АЗАРОВА. ЧТО ИЗВЕСТНО О МИНИСТРЕ ИЛЬЮ ЕМЦА.
Илья Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте на севере России. С декабря 2010 по май 2011 года был министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Затем президент Владимир Зеленский 21 февраля 2020 года назначил Илью Емца членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения. Не попадает под закон о люстрации, ведь сам написал заявление на увольнение с должности министра правительства Азарова.
А вот бубочку оманского ждет, ох ждет кара... он, конечно дурака включит, как обычно, гомика-обаяшку... но вряд ли поможет. Авак рюкзаков к тому времени будет уже новому патрону служить...
навряд...
Президент України Володимир Зеленський, як і раніше воює зі своїм попередником Петром Порошенко, а не з главою країни-агресора Володимиром Путіним.
верить ему нельзя
Не хотят сидеть? Ввести платную легализацию, 80% от награбленного или тюрьма с конфискацией всього майна у близких родственников.