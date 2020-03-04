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 Політика України
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Все про:житло (214) іпотека (11) Міністерство розвитку громад і територій (12)

 На кожного українця припадає 24 квадратні метри житла, - заступник міністра розвитку громад Москаленко

В Україні на одну людину припадає 24 квадратні метри житла, при цьому близько 90% людей не можуть купити собі житло через його високу вартість.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад Валентина Москаленко, виступаючи на форумі "Іпотека - інструмент швидкого розвитку економіки", пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Україні на одну людину припадає 24 метри житла. При цьому критерій - 30 квадратних метрів", - сказала Москаленко.

За її словами, близько 90% людей не можуть купити собі житло через його високу вартість. Москаленко назвала розвиток іпотечного кредитування в Україні важливим пріоритетом для розвитку економіки і заявила про готовність влади сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних до вересня 2020 року. Відповідно до Звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками пропонували лише сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179501
 
 
 Топ коментарі
 
Когда зебилы что-то говорят, такое впечатление, что они бредят. Если 90% не могут купить жильё, а в среднем (т.е. на всех) 24 м2, то на тех, кто смог, приходится 240 м2 ? На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко - Цензор.НЕТ 9466
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ну да у дяди васи 30 квартир у меня одна. в среднем по 24 квадрата.
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Некоторым в итоге и" 2 м2 "не по карману.
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Когда зебилы что-то говорят, такое впечатление, что они бредят. Если 90% не могут купить жильё, а в среднем (т.е. на всех) 24 м2, то на тех, кто смог, приходится 240 м2 ? На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко - Цензор.НЕТ 9466
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где то так, есть хатки по 300 400 квадратов и не одна. Добавить что еще у некоторых по 40 квартир которые сдают. Так что вполне реально.
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Я Вам переведу с её зебильного на русский: 90% нуждающихся в улучшении жилищных условий не могут себе позволить купить жильё. На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко - Цензор.НЕТ 1455
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точно, если учесть, что моя квартира составляет 130 кв.метров на меня одну
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_Ипотека с одной стороны вроде хорошо. С другой - дамоклов меч на много лет, по сути попадание в рабство. С паническим страхом потерять работу и унизительным подхалимством перед начальством.
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Самое грустное то, что с началом работы "доступной ипотеки", цена на кв/м вырастет пропорционально переходу от недоступной ипотеки к доступной
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Вы это бомжам зачитайте - вот обрадуются....
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ну да у дяди васи 30 квартир у меня одна. в среднем по 24 квадрата.
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Хтось жере м'ясо, а хтось капусту, але в середньому ми всі їмо голубці... Це що, новий лозунг від "узєлєнського"?
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Средняя температура по больнице - комнатная))
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Якщо брати суху статистику, то на мене виходить 30 м. кв.
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
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Ні. Це поки отвальная старого правітєльства.
А потом будєт прівальная нового.
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Ага, як середня температура по лікарні - реанімація + морг = нормальна
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Або, я з'їв курку, а в середньому, ми з тобою, з'їли по пів-курки...
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Давайте разделим всё поровну, ну то что у олигархов и потом после ликвидации банды, которая покупает всё и всех, изберем настоящего, а не дутого Голобородько.
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вы еще этого голобородька не сносили, так что ждите до следующих выборов. Будет время изучить всех кандидатов чтоб не голосовать по приколу.
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Матроси з Леніним вже так колись ділили )
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Вор должен сидеть в тюрьме, а матросы с лениным всех под нож, за диктатуру, но опять-таки не народа.
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С учётом 4.6 кв.км-дворцов олигархов,и бывших депутатов,президентов,,и их родни.то конечно,разделить на всех-средняя температура по больнице-нахрин такого-разрахуйника в министерстве
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Така кількість дебілів ще країною не керувала..
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Высокая стоимость жилья в Украине? Вы чего там рехнулись вообще? Таких низких цен и доступности жилья небыло за всю историю Украины. Застройщики даже на 3-5 лет беспроцентную рассрочку дают на свои квартиры. Кто работает на более менее нормальной работе может позволить купить себе квартиру в Киеве или пригороде.
Такими заявлениями бандитская власть скорее подготавливает новые схемы по разворовыванию народных денег типо *теплые кредиты*, *молодежные кредиты* и тд...
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построить дом в Словакии дешевле чем в Украине, это слова человека кторый там строил.
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Я тебе как человек построивший в Украине больше десятка домов скажу, что самая большая проблема в Украине не построить дом а его оформить, и подвести коммуникации, выстоять за все ето в очередях и побегать годами по кабинетах жирных чиновников. Только за подключение к електроенергии нужно отслюнявить $3000 и более 8-12 месяцев подождать на разрешение. Подключить газ от 120000грн. + разрешения, проекты, согласования, оформление земли, дома и тд. Все ето вылазит в 10-15% от стоимости самого дома. Строительство же коробки дома 250 метров занимает 2 месяца. Еще столько же на внутрянку.
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2 месяца с котлована? Урежь осетра, урежь.
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Да два месяца. Бригада 5-7 человек. Только не с котлована а с ленточного фундамента, высотой 1,2-1.5 метра. Сейчас дома с 3-х метровыми подвалами не в моде, да и не практично.
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Как клиент подобных строителей, подтверждаю, в апреле начали, в августе мы уже справили новоселье. Ленточный фундамент сделали за неделю, зачем там котлованы копать?
Газ, правда, нам всего в две штуки баксов обошелся, плюс 20тыс.грн проект, вот за что я 20тыс отдал, за 20 листиков бумажки, в которых даже не смогли правильно мою фамилию впечатать? А вот облэнерго крови выпило, куда там тому графу Дракуле...
Так что если есть где строить недалеко от города - дешевле строить, чем покупать квартиру, но нервов себе изведешь неимоверно больше.
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Люди не покупают жилье в Украине не потому что оно якобы не доступное, а потому что не видят перспектив жить в Украине. Так что не лохматьте бабушку своими манипуляциями и бредом
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Начнем с того, кого ты называешь людьми, не тех ли, кто платит за услуги ЖКХ 60% своего заработка или тех, кто не хочет платить "белую" зарплату? У людей едва остаются крохи, чтоб пропитаться.
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Понятно что не нищие и не бомжи. Я называю потенциальных покупателей жилья, которые имеют нормальную работу. Тех кого имеет ввиду правительство которым собирается давать льготные ипотеки. А там уже дело каждого. Куча людей ходит с айфонами по 10-30тыщ грн и живет в общежитиях и ходит в ободраных штанах. Так же куча людей имеет автомобили по 20-30тыщ у.е. а живет в зассаных полуразваливающихся хрущевках с мамой. Большинство даже не имеет цели покупать себе новое жилье
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Зависть обычно съедает похлеще ржавчины, береги себя.
Подруга дочери IT-шница, муж программист уехали в Швецию, могли выплатить квартиру,хорошую квартиру за 5 лет, в итоге подписались на 25 лет по минимальному проценту.
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Что то я не понял, где ты увидел зависть в моих глазах? Кому ето я так завидую?
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Это ты ещё забыл тучу народу, которые просаживают в типа уже закрытых игровых притонах всё свою зарплату, и которые жрут одни пельмени по цене 30грн за пачку и живут в обосранных ободранных квартирах.
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Виходячи з Ваших коментів, таке враження що ми з вами не в одній державі живемо, бо Ви зовсім далекі від реаліїв забезбечення більшості громадян України. Так от, напевно відкрию для Вас новину, що люди не купують житло бо немають за що.
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как это мило...
а сколько недр, шельфов и полезных ископаемых принадлежит каждому украинцу?
а сколько земли, леса и ...звезд ))))
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Ладно. Звёзд можешь взять сколько унесёшь. Остальное принадлежит ОПГ олигархов.
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Я так розумію - 24м.кв./людина це тупо взяли загальну кількість жилої площі та поділили на кількість населення? А навіщо нам це, що це дає, кому потрібна ця цифра? В реалі, якщо нашим "кіровнікам" не відомо - більшість взагалі немає власного житла а невеличка купка володіє від 5 до 20 кв. та здають їх в оренду (до речі тим хто невзмозі купити власне житло), а ще маєтками в яких не проживають а зрідка відпочивають. Оце реаліїї.
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Средняя температура по больнице - 36.6: в стационаре у всех сорок, в морге у двух +5. Итого 36.6. Вы возьмите статистику с украинцев возрастом до 35. У более чем половины вообще негде жить. То, что они прописаны у родителей не говорит о том, что они там живут. Интересно, как эти падлы мою площадь посчитали. Я прописан в воинской части, общая площадь штабов и казарм, я предполагаю, около 4-5 тыщ кв.м, а прописано там человек 500, итого, по 10 квадратов на рыло, притом, что никто там не живёт. Зачёт, счетоводы *****
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Чего скулишь, козлодоев? Чем на диване лежать и комменты дурацкие строчить, делом бы занялся. Глядишь - и на квартиру заработал.
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А что ты зам министра сделала что бы жилье было доступно, за пол года посчитала кв. метры?
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Вася ест котлеты а Миша ест макароны. В среднем оба едят пельмени.
Маша даёт всем подряд, Марина не даёт никому. В среднем обе потаскухи.
У сына мера 2000 м2 жилья а у соседа четверо в однушке. В среднем у всех все нормально с жильём.
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Не можуть купити через велику вартість житла, чи через свої низькі доходи і відсутність нормальних іпотечних кредитів?
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И зарплата, в среднем, отличная!
У кого-то 1,5 ляма у других ...
Если 90% не могут, значит у 10% по гектару!
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в Дубинського 24 квартири, а в мене одна на шiсть членiв родини. А в середньому в нас по 4 квартири на кожного.
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Нет, это с целыми домами в Киеве, которые стоят полностью скупленные, но не заселенные. У меня в подъезде на моем стояке только на трех этажах кто-то живет, надо мной квартира стоит пустая уже 20 лет, на втором этаже квартира продается с 2014 года, сосед с 9-го этажа 10 лет назад уехал в Германию, оставил себе квартиру "на всякий случай", но назад возвращаться уже точно не будет, у него там жена немка, дети уже в школу скоро пойдут, какая нахрен Украина? В квартире на 6-м этаже, в которой никто не живет, почему-то без конца ломается сантехника, то трубы отопления лопнут, то стояк с холодной водой. И уже в который раз заливает всех до первого этажа. Хозяев нет, они в Италии...
Ну и да, на меня приходится 60кв.м, так что если меня с кем-то бездомным складывать, получится, что всем хорошо живется.
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У терпилы около десятка квартир,домов и вилл в Украине,Крыму и Италии,у бомжа Васи-0,в среднем у них ,почти по пять.
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если разделить доходы алигархов и остальніх на всех работающих .то зарплата по Украине будет как в германии. если разделить землю под застройку то каждый рабочий имеет участок 0,2 га. не засирайте людям мозги.
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На одного человека приходится 24 квадратных метров жилья, ну вот, нахрена нагло брехать, нас было 3 человека, и 35 квадратных метра на троих. Вот это действительно правда, а вы всё врёте - позор!!!
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А у одного Дубинского 22 квартиры. Если вас всех вместе с Дубинским сложить, то у вас у каждого по пять квартир на душу, и ещё немного осталось, так что всё у вас хорошо, ты просто этого не понял.
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