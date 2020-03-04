 На кожного українця припадає 24 квадратні метри житла, - заступник міністра розвитку громад Москаленко

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад Валентина Москаленко, виступаючи на форумі "Іпотека - інструмент швидкого розвитку економіки", пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"В Україні на одну людину припадає 24 метри житла. При цьому критерій - 30 квадратних метрів", - сказала Москаленко.
За її словами, близько 90% людей не можуть купити собі житло через його високу вартість. Москаленко назвала розвиток іпотечного кредитування в Україні важливим пріоритетом для розвитку економіки і заявила про готовність влади сприяти цьому процесу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних до вересня 2020 року. Відповідно до Звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками пропонували лише сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.
Адам Смит@_Smithchenko 1 ч
Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
А потом будєт прівальная нового.
Такими заявлениями бандитская власть скорее подготавливает новые схемы по разворовыванию народных денег типо *теплые кредиты*, *молодежные кредиты* и тд...
Газ, правда, нам всего в две штуки баксов обошелся, плюс 20тыс.грн проект, вот за что я 20тыс отдал, за 20 листиков бумажки, в которых даже не смогли правильно мою фамилию впечатать? А вот облэнерго крови выпило, куда там тому графу Дракуле...
Так что если есть где строить недалеко от города - дешевле строить, чем покупать квартиру, но нервов себе изведешь неимоверно больше.
Подруга дочери IT-шница, муж программист уехали в Швецию, могли выплатить квартиру,хорошую квартиру за 5 лет, в итоге подписались на 25 лет по минимальному проценту.
а сколько недр, шельфов и полезных ископаемых принадлежит каждому украинцу?
а сколько земли, леса и ...звезд ))))
Маша даёт всем подряд, Марина не даёт никому. В среднем обе потаскухи.
У сына мера 2000 м2 жилья а у соседа четверо в однушке. В среднем у всех все нормально с жильём.
У кого-то 1,5 ляма у других ...
Если 90% не могут, значит у 10% по гектару!
Ну и да, на меня приходится 60кв.м, так что если меня с кем-то бездомным складывать, получится, что всем хорошо живется.