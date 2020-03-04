 Новий закон про СБУ днями з'явиться у Верховній Раді, - Баканов

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.
"Стратегічні орієнтири оновленої СБУ чітко визначено: це сучасна і ефективна служба, яка здатна нейтралізувати у своєму зародку будь-яку загрозу. Вірю, що в цьому нам допоможе новий закон про СБУ, який, я сподіваюся, днями з'явиться у Верховній Раді", - сказав Баканов з трибуни парламенту в середу.
Він підкреслив, що положення і норми, передбачені законопроєктом про СБУ, є дискусійними.
"Готовий до компромісу", - підкреслив Баканов.
Водночас він додав, що СБУ і до прийняття закону змінює підходи до своєї роботи.