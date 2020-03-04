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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (887) СБУ (5359) Баканов Іван (122)

 Новий закон про СБУ днями з'явиться у Верховній Раді, - Баканов

У найближчі дні проєкт закону про реформу Служби безпеки України буде внесено до Верховної Ради і СБУ готова до дискусії з законодавцями щодо його положень.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегічні орієнтири оновленої СБУ чітко визначено: це сучасна і ефективна служба, яка здатна нейтралізувати у своєму зародку будь-яку загрозу. Вірю, що в цьому нам допоможе новий закон про СБУ, який, я сподіваюся, днями з'явиться у Верховній Раді", - сказав Баканов з трибуни парламенту в середу.

Він підкреслив, що положення і норми, передбачені законопроєктом про СБУ, є дискусійними.

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"Готовий до компромісу", - підкреслив Баканов.

Водночас він додав, що СБУ і до прийняття закону змінює підходи до своєї роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179500
 
   
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Не забудьте прописать строчку - каждый честный глава СБУ должен обязательно поздравлять цуркисов с их днями рождениями.
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ничего нового не появится, идеи времен Петра исчерпали, перешли на ростовского беженца
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Пу...н з каломойшою вже погодили новий закон?
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...поразительно мало комментариев под заметкой об СБУ
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