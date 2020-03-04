EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  1690  11
Матеріали за темою:
Все про:Угорщина (535) COVID-19 (485)

 Перші випадки захворювання коронавірусом зафіксовано в Угорщині

Угорщина в середу підтвердила два перші випадки захворювання на новий коронавірус, обидва - в іранських студентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив: "У нас є перша заражена особа, точніше відразу дві, яких нам довелося госпіталізувати. У них поки немає симптомів, але факт зараження підтверджено".

Іран є однією з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу за межами Китаю, де спалах почався наприкінці минулого року.

Студенти вирушили додому на іранський Новий рік, і один із них вирішив перевіритися, чи не заразився він, сказав Янош Славік, глава Національного інституту інфекційних захворювань.

Він відмовився уточнити, в якому закладі навчаються студенти. Дружину одного зі студентів і подругу іншого ізольовано.

Читайте також: COVID-19: Німецький круїзний лайнер із 1,2 тис. пасажирами на борту затримали на карантин у Норвегії. МЗС перевіряє, чи є там українці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179499
 
 
 Топ коментарі
 
а пока они решают пенсионную проблему ибо этот вирус косит более старшее поколение.
 показати весь коментар
 
Крошечные ублюдки наступают на всех фронтах.
 показати весь коментар
 
Предполагайте, но водки тут нет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а у нас через пару дней будет сто случаев сразу, пока молчат....а потом можно списать провал в экономике и бюджете на коронавирус, мол стремительно развился-никто и не ожидал
 показати весь коментар
 
а пока они решают пенсионную проблему ибо этот вирус косит более старшее поколение.
 показати весь коментар
 
 
Крошечные ублюдки наступают на всех фронтах.
 показати весь коментар
 
 
_Чистые вряд ли вообще есть. Есть такие, где сетью с очень крупной ячейкой просто пока ещё не выловили случаи заболевания.
 показати весь коментар
 
Італія он вибухнула, зараз ще сирійські "паломники" привалять
 показати весь коментар
 
Предположу, что сейчас, по ветке, пойдет волна радости, за "********"
 показати весь коментар
 
та ні. Захворіли студенти, а ****** це як наші ватники. В усякому разі за два роки життя я цих ******* не зустрічав.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору