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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (887) СБУ (5359) Баканов Іван (122)

 СБУ не дала заподіяти шкоди державі на 25,7 млрд грн, - Баканов про результати боротьби з корупцією

Починаючи з літа минулого року Служба безпеки України зберегла для країни більш ніж 25,7 млрд грн.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час свого виступу у Верховній Раді 4 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба не дала завдати шкоди державі на суму понад 25,7 млрд грн. А це два річні бюджети СБУ", - зазначив він. Йдеться, зокрема, про скасування економічно недоцільних держзакупівель, блокування безпідставного витрачання державних коштів і схем з відшкодування ПДВ, недопущення протиправної передачі держмайна, заволодіння природним газом.

Баканов вважає, що СБУ має досить серйозні результати у сфері боротьби з корупцією.

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"З вересня минулого року 255 посадових осіб отримали повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів, 83 чиновників звільнено. До різних термінів засуджено 80 осіб. Весна прийшла, шановні народні депутати. Садимо і садити будемо", - додав глава СБУ.

Він звернув увагу на те, що минулого тижня СБУ повідомила про підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему на 100 млн гривень. Також СБУ викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель, яку ввели завдяки колишньому керівництву Держгеокадастру в Києві - йдеться про збитки державі в 800 млн гривень. Також СБУ припинила діяльність семи конвертаційних центрів із загальним оборотом понад 4 млрд грн на рік.

"І це не поодинокі випадки. Це - системна робота Служби з викриття корупції", - заявив Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179497
 
 
 Топ коментарі
 
А хтось комусь комусь пробачив 12 млрд.баксов за газ. баканов лови цього чорта!
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25 ярдов в бюджет страны или Бене жалование за труды непосильные? СБУ не дала нанести ущерб государству на 25,7 млрд грн, - Баканов про результаты борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 4534
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Да какая у вас борьба с коррупцией, это точно, как Гончарук говорил, что коррупции в Раде нет, хотя бы не обманывали, так-как вам уже никто не верит..
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25 ярдов в бюджет страны или Бене жалование за труды непосильные?
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Молдодец,иди поздравь цуркиса с 5 марта.
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Да какая у вас борьба с коррупцией, это точно, как Гончарук говорил, что коррупции в Раде нет, хотя бы не обманывали, так-как вам уже никто не верит..
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А хтось комусь комусь пробачив 12 млрд.баксов за газ. баканов лови цього чорта!
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Ложь и лицемерие, это все на что способна команда ЗЕ - говно
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Я извиняюсь, а сколько коррупционеров посажено?
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Им нужны аплодисменты и не важно от кого и за что!
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Чё ты кипешуешь ?

кара настигла тех уродов, которые все эти годы выбирали себе такую власть
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Кого ви там сажаєте...Менше ніж минула влада.
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а кого минула влада кроме добровольцев посадила?
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Украина оказалась на втором месте в мире по уровню коррупции. Пришлось дать взятку, чтобы не быть на первом.
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Ви уявляєте, які маштаби розкрадання та руйнування держави за 29 років!!! Так що відкинуло нас у цивілізаціонному розвитку на рівень держав третього світу. Це при тому, що з ссср ми вийшли з другим потенціалом після росії, а по деяким галузям були першими, а зараз навіть Молдова нас обігнала. Це які маштаби злодійства, і невже це комусь минеться безкарно?! Вкрадено не тільки промисловий, научний, військовий потенціал, а долі міліонів людей, зруйновано майбутне наших дітей та внуків. За це має бути жорстока кара!
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Чё ты кипешуешь ?

кара настигла тех уродов, которые все эти годы выбирали себе такую власть
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Я как слушаю это зелёное говно, сразу вспоминаю И. Ильфа и Е. Петрова и его Остапа в Васюках "Остап три дня не ел и Остапа понесло"
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