 СБУ не дала заподіяти шкоди державі на 25,7 млрд грн, - Баканов про результати боротьби з корупцією

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час свого виступу у Верховній Раді 4 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба не дала завдати шкоди державі на суму понад 25,7 млрд грн. А це два річні бюджети СБУ", - зазначив він. Йдеться, зокрема, про скасування економічно недоцільних держзакупівель, блокування безпідставного витрачання державних коштів і схем з відшкодування ПДВ, недопущення протиправної передачі держмайна, заволодіння природним газом.

Баканов вважає, що СБУ має досить серйозні результати у сфері боротьби з корупцією.

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"З вересня минулого року 255 посадових осіб отримали повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів, 83 чиновників звільнено. До різних термінів засуджено 80 осіб. Весна прийшла, шановні народні депутати. Садимо і садити будемо", - додав глава СБУ.

Він звернув увагу на те, що минулого тижня СБУ повідомила про підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему на 100 млн гривень. Також СБУ викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель, яку ввели завдяки колишньому керівництву Держгеокадастру в Києві - йдеться про збитки державі в 800 млн гривень. Також СБУ припинила діяльність семи конвертаційних центрів із загальним оборотом понад 4 млрд грн на рік.

"І це не поодинокі випадки. Це - системна робота Служби з викриття корупції", - заявив Баканов.