 СБУ не дала заподіяти шкоди державі на 25,7 млрд грн, - Баканов про результати боротьби з корупцією

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час свого виступу у Верховній Раді 4 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Служба не дала завдати шкоди державі на суму понад 25,7 млрд грн. А це два річні бюджети СБУ", - зазначив він. Йдеться, зокрема, про скасування економічно недоцільних держзакупівель, блокування безпідставного витрачання державних коштів і схем з відшкодування ПДВ, недопущення протиправної передачі держмайна, заволодіння природним газом.
Баканов вважає, що СБУ має досить серйозні результати у сфері боротьби з корупцією.
"З вересня минулого року 255 посадових осіб отримали повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів, 83 чиновників звільнено. До різних термінів засуджено 80 осіб. Весна прийшла, шановні народні депутати. Садимо і садити будемо", - додав глава СБУ.
Він звернув увагу на те, що минулого тижня СБУ повідомила про підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему на 100 млн гривень. Також СБУ викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель, яку ввели завдяки колишньому керівництву Держгеокадастру в Києві - йдеться про збитки державі в 800 млн гривень. Також СБУ припинила діяльність семи конвертаційних центрів із загальним оборотом понад 4 млрд грн на рік.
"І це не поодинокі випадки. Це - системна робота Служби з викриття корупції", - заявив Баканов.
кара настигла тех уродов, которые все эти годы выбирали себе такую власть
кара настигла тех уродов, которые все эти годы выбирали себе такую власть
Даже жулика обезвредить не можете.