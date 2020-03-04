 На порталі відкритих даних, запущеному митницею, поки є тільки інформація про скарги

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митниці.

Поки на сайті відображається інформація про скарги на роботу відомства.

В онлайн-режимі можна побачити кількість скарг, які надходять на митницю, середній час їхньої обробки, оцінку за результатами обробки скарг і відсоток задоволених відповіддю клієнтів митниці. "Користувачі можуть відслідковувати інформацію про роботу митниці за датою, статусом, кодом митниці, пунктом пропуску тощо. Вся інформація є інтерактивною і відображена в зручному статистичному вигляді. Знайти потрібну інформацію можна за кілька кліків", - наголошується в повідомленні.

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Планується запустити кілька розділів, зокрема, товарні групи, які Україна імпортує і експортує; товарообіг України з іншими країнами; сальдо зовнішньої торгівлі; обсяг оподаткованого імпорту в розрізі мита, акцизу, ПДВ; податкове навантаження на один долар; надходження до держбюджету від митниці в доларах і гривні.