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 Коли підозрюваного Левіна доставлять в Україну - ми прискоримо розгляд справи про вбивство Гандзюк, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк прискориться, коли підозрюваного в організації вбивства Олексія Левіна екстрадують із Болгарії в Україну.

Про це голова СБУ Іван Баканов сказав під час звіту у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що нещодавно СБУ, проводячи спільну операцію з нашими партнерами, ми затримали пана Левіна в Болгарії. І я впевнений, що коли пан Левін приїде в Україну, ми прискоримо розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк", - сказав Баканов.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179495
 
 
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* когда подозреваемого Левина доставят в Украину.....*. Ваня, стой там, слушай сюда:*Когда деда Ленина доставили на Финлядский вокзал а потом он даже в шалаше побывал, то было уже поздно и совсем уже не нужно! Всех смело ветром смерти---а не перемен! Закон любой может работать только тогда, когда все остальные законы также работают! Начни с себя!
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