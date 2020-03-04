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Все про:Кабмін (3825) присяга (78)

 Новий Кабмін склав присягу

Призначені сьогодні нові члени Кабінету міністрів України склали присягу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Присягу з трибуни парламенту зачитав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з процедурою, кожен член Кабміну має її підписати.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179493
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко стартовал с пустой казной, активной войной, без армии и без международной поддержки. Сумел вывести экономику на стабильный рост и поднять социалку. Зеля стартовал с полной казной, международной поддержкой, ростом экономики , армией. Сумел убить все это об стену.
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и никакой присяги не надо...

Новой Кабмин принял присягу - Цензор.НЕТ 8822
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Оперативно однако,бежать с украденным так же быстро будут
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Зараз іде трансляція з ВР, і бубочку чи то ковбасить, чи в нього вже Альцгеймер але в нього реально періодично трясется голова коли він розслаблюється.
Це можна побачити якщо придивитись до голови і спинки крісла.
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коксанул или колеса глотнул... богема же
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Печально то , что абсолютно не интересно .
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КЛовуны меняют кровати в борделе..засекаем через сколько вынесут и этого зебилушку...и делаем ставки на сколько ещё просядет экономика и дыра в бюджете
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Ну насколько я помню ниодин человек против которого песики гнали бочку не прошел во власть. Остальных вы не трогали. Можете гордиться собой.
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абордажная брігада гробовщіков уже на борту
то гробануть чи гробануться?
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а також Януковичу, Коломойському, Медведчуку тощо...
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Про Петра Порошенка забув?
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Походу ты когда бабу трахаешь,то тоже о нём думаешь.
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По ходу єму і баби нє надо, а хватаєт на Порошенка дрочіть...
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Кінець епохи бідності, 1 серія, 2й сезон
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ИВК и РЛА подымают бокалы

Скоро к ним присоединится и Рюкзаков



ЗЫ
Гончаренко Зеленскому нормально нервы потрепал...
100% сегодня коксом закинется...
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уже, судя по его улыбке гуимплена в раде....
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Вы забыли о ***** он сегодня тоже в екстазе Ермак постарася с министром обороны.
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Он уже закинулся, кто его упоротую харю в ВР сегодня видел. Новая гифка пока готовится, а эта была при назначении Гончарука премьером. А какая разница? Новий Кабмін склав присягу - Цензор.НЕТ 9168
Новий Кабмін склав присягу - Цензор.НЕТ 9500
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Ахметку кстати официально допустили к корыту, видать докашлялся с Беней - всё порешали...
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Турборежим? Граблі ті ж самі, що й влітку, шалений принтер той же, на троні - те саме... Чекаємо зашкварів! Новой Кабмин принял присягу - Цензор.НЕТ 6506
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О! Весна ж пришла. Видать, сажать будут) Новой Кабмин принял присягу - Цензор.НЕТ 6148
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Відродилася нарешті ненька Україна і гетьман наш козацький Зеленський попереду на бойовому слоні...
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А де він слона взяв ? Знову віслюка накурив до нестями?
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Будет ли следующий Кабмин лучше? Конечно, нет. Потому что время «полезных идиотов» ещё не закончилось.
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Армянская рожа в МВД че, не потопляема ?
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Та він їх сам всих втопить.
Та й не жалко.

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а если что, то та дурачка, которая сидела в карантине и выидя уже не министр - обыдно, да.
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давай допустим что зеленского переедит КРАЗ нагруженный бетоном - и что? разве от этого добавиться ум обществу, которое голосовало за его? Да нет, не добавиться, да нет не на милиграмм.
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верно, разруха начинается в головах
железная Леди сказала, что без Бога мы порядка не наведем
никогда
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Порошенко стартовал с пустой казной, активной войной, без армии и без международной поддержки. Сумел вывести экономику на стабильный рост и поднять социалку. Зеля стартовал с полной казной, международной поддержкой, ростом экономики , армией. Сумел убить все это об стену.
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Так саме за це його й ненавидять: лахтинські, *********, і патріоти тєорєтікі.
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пані кіттен@natalisha_mrr 3 мар.

мийте руки і не забувайте, що аваков чорт, який страшніший за коронавірус
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Це ви ще православних піонерів не бачили.

Новий Кабмін склав присягу - Цензор.НЕТ 1934
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Грёбаный парад клоунов!!! Когда уже эта Зе-чума оставит Украину.....
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когда будет выполнено военное задание. Примерно как в 1918-1933.
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Зачем стесняться? Давайте уже присягайте своей любимой России.
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плохо принимать присягу слугам без чести
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...молчи, безчестная немецкая женщина...
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Шмигаль, де реформи? Пачіму Ахмєтов нє сідіт?
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В новини заголовку на увазі мається роді в жіночому президент у випадку такому чомусь:
Новой Кабмин принял присягу

Хто "новая" ця така, питання постає.

Новий Кабмін склав присягу - Цензор.НЕТ 4743
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Какой смысл в етой присяге если в Украине за нарушение ее нет наказания? Можно все что угодно наляпать и в чем угодно поклястся все равно ето филькина грамота.
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- шмыгаль шмыгаль. кто такой шмыгаль, не припомню?! - так эта приятель семён семёныча шпака...
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Вас? Вер зинд шмыгаль? найн, найн, их бин нихт шмыгаль! нихт кроненвирусентотенкранкенинфекционен!
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Новий Кабмін склав присягу - Цензор.НЕТ 1876
Назначен министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов; Источник: https://censor.net.ua/n3179483
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