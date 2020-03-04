 Новий Кабмін склав присягу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Присягу з трибуни парламенту зачитав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно з процедурою, кожен член Кабміну має її підписати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Присягу з трибуни парламенту зачитав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно з процедурою, кожен член Кабміну має її підписати.
Це можна побачити якщо придивитись до голови і спинки крісла.
то гробануть чи гробануться?
Скоро к ним присоединится и Рюкзаков
ЗЫ
Гончаренко Зеленскому нормально нервы потрепал...
100% сегодня коксом закинется...
Та й не жалко.
железная Леди сказала, что без Бога мы порядка не наведем
никогда
пані кіттен@natalisha_mrr 3 мар.
мийте руки і не забувайте, що аваков чорт, який страшніший за коронавірус
Новой Кабмин принял присягу
Хто "новая" ця така, питання постає.
Назначен министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов; Источник: https://censor.net.ua/n3179483