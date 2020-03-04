 Новий Кабмін склав присягу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Присягу з трибуни парламенту зачитав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з процедурою, кожен член Кабміну має її підписати.

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