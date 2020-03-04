 Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи

"Сподіваюсь, що моєму наступнику дадуть цей час", - таку заяву зробила Зоряна Скалецька у Facebook після того, як Верховна Рада відправила у відставку Кабмін, в якому вона була міністром охорони здоров'я.
Скалецька заявила, що вона в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи.
"Я багато років працювала над цією реформою до призначення міністром і продовжу роботу в цій галузі в якості експерта", - сказала вона.
Екс-міністр зазначила, що "безболісних реформ не буває, так само як і реформ, які дають миттєвий результат": "Україна мусить пройти цей шлях. В іншому випадку ми ризикуємо втратити медичну галузь, як таку, та наших професіоналів".
Як відомо, парламент за ініціативою президента Володимира Зеленського 353 голосами відправив у відставку уряд Олексія Гончарука. Президент подякував Скалецькій за те, що вона "залишилася з людьми" в Нових Санжарах у критичний момент.
НЕ ВИНОВАТАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
Но борьба с коррупцией- это не повод сажать в кресло министра бездельниц и тупарей- инстаграмщиц...
Это коза так и не поняла за что ее сняли??
Путин: стабильность - это не застой, а база для развития.
2009 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
2020 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
Это стабильность. Не застой.
Главное - база для развития есть.
Чи просто треба було приплести якось Пєтю, шоб отримати гонорар?
А якщо ви натякаєте на те, що я є дописувачем на цьому сайті, то мушу вам сказати, що ви також є тут дописувачем. І, якщо вам вистачає на життєві потреби, то чому ви сумніваєтесь в моїй спроможності платити по рахунках? Це якось не послідовно!
А от стосовно того, що ціни на ліки зростуть, коли прийде фарм.мафія, яка була при янеовочі - я навіть не сумніваюсь.
Бажаю вам насолодитись майбутнім в повному обсязі
Щоб мавпа стала людиною, треба не 100 років, а декілька сотень тисяч. А вантажник на базарі заробляє 500-700 гривень всього за 1 (один) день.
Да ты шо? Спррси у янелоха оманского, по чей указке он обливал грязью Порошенко именно из-за реформ!
Не надо их так строго судить, они всего лишь рвались к власти, а малороссы на зраду падки...