 Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи

"Сподіваюсь, що моєму наступнику дадуть цей час", - таку заяву зробила Зоряна Скалецька у Facebook після того, як Верховна Рада відправила у відставку Кабмін, в якому вона була міністром охорони здоров'я.

Скалецька заявила, що вона в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи.

"Я багато років працювала над цією реформою до призначення міністром і продовжу роботу в цій галузі в якості експерта", - сказала вона.

Екс-міністр зазначила, що "безболісних реформ не буває, так само як і реформ, які дають миттєвий результат": "Україна мусить пройти цей шлях. В іншому випадку ми ризикуємо втратити медичну галузь, як таку, та наших професіоналів".

Як відомо, парламент за ініціативою президента Володимира Зеленського 353 голосами відправив у відставку уряд Олексія Гончарука. Президент подякував Скалецькій за те, що вона "залишилася з людьми" в Нових Санжарах у критичний момент.