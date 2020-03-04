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 Політика України
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Все про:відставка (633) Зоряна Скалецька (106) медреформа (14)

 Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи

"Для того, щоб провести фундаментальні зміни в системі охорони здоров’я, потрібно більше часу, ніж півроку."

"Сподіваюсь, що моєму наступнику дадуть цей час", - таку заяву зробила Зоряна Скалецька у Facebook після того, як Верховна Рада відправила у відставку Кабмін, в якому вона була міністром охорони здоров'я.

Скалецька заявила, що вона в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи.

"Я багато років працювала над цією реформою до призначення міністром і продовжу роботу в цій галузі в якості експерта", - сказала вона.

Екс-міністр зазначила, що "безболісних реформ не буває, так само як і реформ, які дають миттєвий результат": "Україна мусить пройти цей шлях. В іншому випадку ми ризикуємо втратити медичну галузь, як таку, та наших професіоналів".

Як відомо, парламент за ініціативою президента Володимира Зеленського 353 голосами відправив у відставку уряд Олексія Гончарука. Президент подякував Скалецькій за те, що вона "залишилася з людьми" в Нових Санжарах у критичний момент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179490
 
 
 Топ коментарі
 
Что там с гандонами в Санжарах? Хватило?
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Скалетской нужно было готовить страну к эпидемии коронавируса - закупать оборудование, маски, переоборудовать больницы, строить быстрые лечебные заведения, как в Китае, а не лицом торговать на ТВ и бестолковые совещания проводить.
Это коза так и не поняла за что ее сняли??
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Чтоб коррупции не было - нужно нещадно сажать за коррупцию.
Но борьба с коррупцией- это не повод сажать в кресло министра бездельниц и тупарей- инстаграмщиц...
Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 9314
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Что там с гандонами в Санжарах? Хватило?
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Типа у неё времени не было. Скалецкая: Надеюсь, моему преемнику дадут время на реформы - Цензор.НЕТ 2234
НЕ ВИНОВАТАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
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Чтоб коррупции не было - нужно нещадно сажать за коррупцию.
Но борьба с коррупцией- это не повод сажать в кресло министра бездельниц и тупарей- инстаграмщиц...
Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 9314
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Да мне лучше пусть тупая честная чем тупой корупционер!
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При "коррупционерах" минуса в бюджете не было, но пускай мой сарай сгорит.
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Скалетской нужно было готовить страну к эпидемии коронавируса - закупать оборудование, маски, переоборудовать больницы, строить быстрые лечебные заведения, как в Китае, а не лицом торговать на ТВ и бестолковые совещания проводить.
Это коза так и не поняла за что ее сняли??
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Зато Емец подготовит схематозы как при Януковиче будет! Если врачу на лапу не дал то он тебя даже зелёнкой не помажет!
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а при скалетской вам некому будет даже на лапу давать--все медики разбегутся из-за такой подачки зарплаты, которую супрун-скалецкая заставляют выбивать с пациентов! Вас будут заставлять делать обследования которые даром не нужны, оперировать там где можно обойтись массажем, чтобы больницы могли выжить! Неужели не понятно?
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деффачка просто путает реформы со скафандрами Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 199
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В качестве эксперта ? может займешься чем нибудь по проще ?
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Петрові 5 років не хватило, а ця за пів року говорить
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а шо ваше *****? Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 1220

Путин: стабильность - это не застой, а база для развития.

2009 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
2020 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
Это стабильность. Не застой.
Главное - база для развития есть.
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Точно! Пєтя сам реформи в медицині проводив! За вашою логікою в провалі цієї "технократки" винен ЗЕ!
Чи просто треба було приплести якось Пєтю, шоб отримати гонорар?
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та ні, я просто дурників тут в купу збираю
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Сподіваюсь, що не для того, аби їх до Ради проштовхнуть - там і так більш ніж половина вже є Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 5048
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нвпаки, щоб ізолювати їх тут від суспільства, підгодовуючи протухлими шоколадками
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Тю! Так лайном нас вже майже рік годують, а ви тіко почали! Киньте клич "Хто голосував проти Порошенка, за мною!" і у вас буде ціла армія тих, хто ******** "протухлі шоколадки"!
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Те, що, за вашою логікою, в провалі Скалєцької винен ЗЕ! Ви б і самі це побачили, якщо б подивилися наші дописи з самого початку.
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На медицину у нас все життя виділяли кошти по залишковому принципу. Навіть Гіпократ нічого б не зміг зробити.
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Своих ищешь? Да это сейчас непросто, как то притихли обосравшись.
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Так я и не скрывался, ток я не из вашего кружка, ищи своих
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не стісняйся, збирайтесь в купу, обіжати не буду
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Кацапчик, ну чтож так палиться то, ну проверяй ошибочки то, гугл не безгрешен, правильно : не соромся, до купи й ображати не буду.))) Свободен.
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Добре, йди погуляй. Але щоб завтра був тут як штик.
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За пів року не було часу? Зате як пишалася результатами реформ, які розпочала пані Супрун! Мені не подобались її реформи, але рік тому я витрачав на ліки батькам значно менше, ніж зараз. Тепер навіть не знаю, чого чекати від нових... Грошей хоч вистачить?
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якщо більше сидіти в цензорі і менше працювати, то напевно не вистачить
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Якщо ви прихильник теорії, що праця зробила з мавпи людину, то скажіть: чому за останні 100 (ба! Навіть більше!) років жодна мавпа не стала людиною?
А якщо ви натякаєте на те, що я є дописувачем на цьому сайті, то мушу вам сказати, що ви також є тут дописувачем. І, якщо вам вистачає на життєві потреби, то чому ви сумніваєтесь в моїй спроможності платити по рахунках? Це якось не послідовно!
А от стосовно того, що ціни на ліки зростуть, коли прийде фарм.мафія, яка була при янеовочі - я навіть не сумніваюсь.
Бажаю вам насолодитись майбутнім в повному обсязі
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Фарммафія нікуди і не пропадала. "Верошпірон" у Венгрії рівно в два рази дешевший вже років 10 поспіль.
Щоб мавпа стала людиною, треба не 100 років, а декілька сотень тисяч. А вантажник на базарі заробляє 500-700 гривень всього за 1 (один) день.
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Почитай про программы Супрун по гепатитам, онкологии, диабету когда народ получает препараты бесплатно на которые и за 5 лет не заработаешь и про цены на эти препараты сейчас и 6-7 лет назад.
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если придет такое же чмо то никакого времени не хватит. при вашем руководстве время убивает
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Экс-министр отметила, что "безболезненных реформ не бывает, так же, как и реформ, дающих мгновенный результат": Украина должна пройти этот путь.Источник: https://censor.net.ua/n3179490
Да ты шо? Спррси у янелоха оманского, по чей указке он обливал грязью Порошенко именно из-за реформ!
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Им дали зебы три раза по сто дней и они поняли, что на реализацию законодательных реформ необходимо время..
Не надо их так строго судить, они всего лишь рвались к власти, а малороссы на зраду падки...
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Твоему приемнику, курица, не дадут времени воровать и выучить букварь...
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Нет преемнику не дадут времени. Его выгонят вместе со шмарклей. Кстати, а как пеемника фамилия, снова Богатырёва ?
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один чел с трибуны рады сегодня сказал, что такую зп уволенные министры не будут получать нигде в комм структурах никогда...
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а вы друзья как не садитесь , все в музыканты не годитесь . вспомнилось , от чего то (((
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Она - классная . Она . за всё хорошее и против всего плохого. Орден ей .
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Реформаторщица! Супрун начала реформы, а это мудило инстаграмное всё спустила в унитаз.
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Скалетская была в команде Супрун и это два сапога пара! Медиков заставляют делать ненужные обследования и операции для того чтобы выжила больница и не сокращались сотрудники! Это будет геноцид народа руками медиков! Медикам надо платить, а не заставлять их выдавливать деньги с пациентов!
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