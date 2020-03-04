 Ми не підтримуватимемо цей цирк і формування "уряду Януковича", - "Голос"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Фракція "Голос" не підтримуватиме цей цирк і формування "уряду Януковича". І я прошу кожного, хто сьогодні голосуватиме за цей уряд, тридцять разів подумати, чи готові ви голосувати за такі "нові" обличчя", - заявила член фракції Олександра Устінова з трибуни парламенту.

За словами Устінової серед кандидатів в уряд Дениса Шмигаля є люди, які працювали на режим Януковича.

"Нам намагаються продати як нове обличчя нового міністра охорони здоров'я, який вже був міністром охорони здоров'я за часів Януковича, нам намагаються розповісти, що нове обличчя - пан Гутцайт, якого ви вигнали зі списку, який у вас ішов 81-им номером, тому що був занадто "зашкварним", тому що у нього бізнес в Росії, його бізнес-партнери - це люди, які воюють у російській армії, офіцери російської армії... Пан Уманський свого часу підписав 79 млн грн, які були передані компанії Саші Януковича і потім були виведені, а повинні були піти на будівництво "Охматдиту"... У нас міністр соцполітики - це людина, яку призначав Віктор Янукович на посаду глави служби зайнятості", - сказала Устінова.

За її словами, соромно голосувати за міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після справи Шеремета і знущання над волонтерами.

Після виступу Устінової депутати фракції, що стояли біля трибуни, залишили зал засідань.

Раніше "Голос" вимагав поіменного голосування за кожного кандидата на посаду міністра в новому уряді. "Ми як фракція "Голос" вимагаємо, щоб голосування і подання урядових міністрів відбувалося поіменно. Щодо кожного міністра з поданням програми, з конкретними зрозумілими їхніми пропозиціями", - заявляв глава "Голосу" Святослав Вакарчук.