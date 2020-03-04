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 Політика України
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Все про:ВР (7176) Кабмін (3825) Голос партія (134) Устінова (26)

 Ми не підтримуватимемо цей цирк і формування "уряду Януковича", - "Голос"

Фракція "Голос" у повному складі залишила залу засідань Верховної Ради під час обговорення кандидатів до уряду новопризначеного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Фракція "Голос" не підтримуватиме цей цирк і формування "уряду Януковича". І я прошу кожного, хто сьогодні голосуватиме за цей уряд, тридцять разів подумати, чи готові ви голосувати за такі "нові" обличчя", - заявила член фракції Олександра Устінова з трибуни парламенту. 

За словами Устінової серед кандидатів в уряд Дениса Шмигаля є люди, які працювали на режим Януковича.

"Нам намагаються продати як нове обличчя нового міністра охорони здоров'я, який вже був міністром охорони здоров'я за часів Януковича, нам намагаються розповісти, що нове обличчя - пан Гутцайт, якого ви вигнали зі списку, який у вас ішов 81-им номером, тому що був занадто "зашкварним", тому що у нього бізнес в Росії, його бізнес-партнери - це люди, які воюють у російській армії, офіцери російської армії... Пан Уманський свого часу підписав 79 млн грн, які були передані компанії Саші Януковича і потім були виведені, а повинні були піти на будівництво "Охматдиту"... У нас міністр соцполітики - це людина, яку призначав Віктор Янукович на посаду глави служби зайнятості", - сказала Устінова.

За її словами, соромно голосувати за міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після справи Шеремета і знущання над волонтерами.

Після виступу Устінової депутати фракції, що стояли біля трибуни, залишили зал засідань.

Раніше "Голос" вимагав поіменного голосування за кожного кандидата на посаду міністра в новому уряді. "Ми як фракція "Голос" вимагаємо, щоб голосування і подання урядових міністрів відбувалося поіменно. Щодо кожного міністра з поданням програми, з конкретними зрозумілими їхніми пропозиціями", - заявляв глава "Голосу" Святослав Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179485
 
   
 Топ коментарі
 
А толку то? Впервые в истрии Украины в ВР монобольшинство! Плохо только что оно из идиотов...
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"Голос" правильно поступил. Новое правительство все до единого имеют рыльце в пушку, плюс все связаны с криминальным олигархатом. Зеленое чмо сам олигархическая прокладка и что он мог еще предложить? Трудоустроил олигархических марионеток еще на год.Потом сыграет печального клоуна - обличителя и снова попробует выйти сухим из воды.
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Прикольно, за міністра економіки уряду Януковича голосували.
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хто проголосував? ті хто обіцяли нові обличчя чи ти про кого?
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"Голос" правильно поступил. Новое правительство все до единого имеют рыльце в пушку, плюс все связаны с криминальным олигархатом. Зеленое чмо сам олигархическая прокладка и что он мог еще предложить? Трудоустроил олигархических марионеток еще на год.Потом сыграет печального клоуна - обличителя и снова попробует выйти сухим из воды.
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а в Голосе то думающие и патриотичные люди!!! РЕСПЕКТ!
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Що прикольного в тому? Ні хера. Велика біда насувається і мені зовсім не смішно з міністром оборони - зрадником, бо мій син в ЗСУ.
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за него еще в 2014 проголосовали, а 8% до сих пор его вылизывают
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а прийдется, люди ведь думали что все как в сериале будет, а реальность она такая-совсем другая...
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А толку то? Впервые в истрии Украины в ВР монобольшинство! Плохо только что оно из идиотов...
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якби це були банально ідіоти, а не манкурти малороси
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В Голосе видать ВСЕ дурь шмалят ,то их Славик подсадил ...
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Емм, а шо вони неправильно сказали? Хіба новий міністр охорони здоров'я Ємець не був міністром в уряді Азірова в 2010-2011?
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А что не так? Емец не был министром? У Гутцайта нет бизнеса в России? Можно по сути объяснить, в чем Голос не прав?
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Петя , ты гад ясновидящий . Цирк разбегается .
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Этот цирк будет до развала Украины как было уже 1918-1933
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Так голосуйте против - не встали и ушли. Вечеслав так уже делал.
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Якось стало реально гидко новини читати. Най поверніть рубреку анекдотів...
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згадую часи ригоанальні - читати новини гидко. Ото анекдоти та фотожаби подивлюсь на цензорі та дурдом ін уа... Не гадав шо повернеця та наволоч та ше потворніше
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С паршивого Голоса хоть такое мээээээ.
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Ну во-первых не Януковича а Азарова а это две большие разницы. Ну станет премьером однажды Медведчук и разве в этом что-то плохо?! Ну значит следующий президент Украины кто? Правильно!!! Медведчук!!! Путин...всегда живой...
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на тех самых 73%, которые просили список достижений
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а що не так? цей уряд зробив більше для розвалу економіки, ніж всі попередні, разом взяті...таких дефіцитів бюджету також не памятаю
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Возьмите в премьеры Украины Далю Грибаускайте.
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Но это было бы супер круто, как говорится мечтать не вредно, но это провернуть вполне реально.
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Нельзя, Даля у ахметова не работала.
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У зеленых 242 голоса и так было , а там пидлабузныкы подтянулись в количестве около 50 штук...
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Святой Петр тоже был в правительстве Яныка и что, это не мешает многим на него молится.
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Ну так у Голоса претензии к человеку который работал тоже не во время войны.
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одна проблема існує тільки, позиція Порошенка зрозуміла- Європейська та анти російська. позиція шмиголя яка?
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ВовоЗеля - представляет собой пластмассовую дудку длиной около метра, издающую при дудении в неё монотонный, мерзкий, грязный шум, напоминающий гудение пчёл мух над кучей говна. Одна дудка способна сделать 73% жителей страны глухой и слепой кучей говна.
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Купил себе рюкзак "Армяни", а перед всеми кичишся что " Армани"? Как среднестистическая блондинестая ТП.
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А что, Зеленский хотел Саакашвили назначить?
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Самые видповидальни в Украине Голос,ОПЗЖ,ПЕС ,Батькивщина.! Вони видповидають за вси успихи Украины.
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Это конец, конец Украины, как в 1918-1933 был конец УНР ( Украинской Народной Республики ) Ми не підтримуватимемо цей цирк і формування "уряду Януковича", - "Голос" - Цензор.НЕТ 2213
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Этого чувака срочно в министры обороны!Ми не підтримуватимемо цей цирк і формування "уряду Януковича", - "Голос" - Цензор.НЕТ 5396
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Не удивлюсь если его скоро взорвут или посадят. Страна захвачена врагом. Народу (большинство) пофиг как было в 1918-1933 когда жрали своих деток.
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На жаль цього не буде при владі кремлівських шнурків...
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Единственная не зашквареная партия в зраде. Увы
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Как так ? Еврейская солидарность поддерживает . а Голос не поддерживает ! Сява . ваши голоса не имеют силы .гляди а то Ахметов не позовет на корпоратив .
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зепил, с чего ты взял, что ЕС поддержала новых клоунов? Или абы перднуть?
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по -Зебилятко , погляди ,как Лолита жмет руку Монике ! Они договорились . рыг- .рыга видит из далека !
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ну, жмет руку. А что в зале ВР нужно было с ноги в табло бить? Ты там что то блеял о поддержке ЕС клована, можешь доказать?
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Михайло, не пишіть дурниці. ЄС не голосувала за новий уряд.
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Ну от завдяки малодушним зедебілам відбувся реванш проросійських сил Януковича... За що вмирала Небесна сотня???
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Иди знай конечно. Но то что увидели мы по *Голосу* сегодня сильно конечно. И не пиар. Им пиар пока рано затевать. Шуму было много в Раде, но всё дежурно, вторично, и даже дешево. Правильно сделали что вышли. Как давно говорилось в народе:*С этого роя не выйдет ни+уя*. Пора валить---а лучше завалить!
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пишаюся що голосував за Голос,молодці,справжня оппозиція
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соросятка з "голосу'(Томаш ФІАЛА) проти відставки соросят З Уряду..
так,Сорос не Друг Ахметки і Коломойського..
КРОКОДИЛИ Бізнесу не ділять здобич.. Ми не підтримуватимемо цей цирк і формування "уряду Януковича", - "Голос" - Цензор.НЕТ 3093
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"Фракция "Голос" не будет поддерживать этот цирк и формирование "правительства Януковича". Источник: https://censor.net.ua/n3179485


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А сколько кандидатур в правительство было предложено от партии "Голос"? Тяжело создается новая политическая элита, но ведь создается. Главное что бы без обид, а это возможно только, если трудились честно и понимают, что необходимо всеми силами продолжать трудится на укрепление государства Украина, не важно на гос.службе или в частном секторе. В.А.Зеленскому, президенту Украины, хочется пожелать белее внимательно слушать советы, особенно от тех людей, которые понимают то, о чем говорят. Есть стратегия, есть тактика, для реализации изменений по этим категориям, требуется и различный подход, и различная протяженность во времени. Конечно если благие намерения сформированы в соответствующие планы (программы) и обеспечена качественная независимая связь с реальностью.
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В.А.Зеленскому, президенту Украины, хочется пожелать белее внимательно слушать советы, особенно от тех людей, которые понимают то, о чем говорят.

пожелать можно..но пока,кажись,он слушает или долбо..обов,или завравшихся негодяев..


НО ЕТО ИМЕННО ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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