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Все про:протест (1141) Ситник (565) Бахматюк (92) Укрлендфармінг (61)

 Працівники підприємств Бахматюка вийшли під Раду з вимогою відставки Ситника

Понад 1500 аграріїв вийшли на мітинг до Верховної Ради України з вимогами звільнити з посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, якого звинувачують у тиску на свій бізнес та у загрозі зриву посівної кампанії.

Як повідомляють Українські новини, протестуючі співробітники аграрного холдингу "Укрлендфармінг" скандують гасла "Ситник - вірус, що знищує країну" і вважають, що НАБУ не повинен очолювати чиновник, офіційно занесений до реєстру корупціонерів.

"Сьогодні ми закликаємо президента закінчити справу, яку Верховна Рада вже почала - звільнення корупціонера Ситника. Почуйте нас! Компанія, яка за останні три роки заплатила 8 млрд (гривень) податків в бюджет, і яка дає роботу на селі 27 тисячам людей, не повинна бути знищена хворими амбіціями однієї людини", - прокоментувала подію операційний директор "Укрлендфармінг" Галина Ковток.

Аграрії сподіваються, що оскільки сьогодні депутати розглядають питання звільнення низки міністрів і керівників правоохоронних органів, вони винесуть рішення і щодо Ситника, постанова за відставку якого в Раді вже зібрала 216 підписів.

"Ситник зловживає своїм службовим становищем, і в силу своїх особистих претензій до нашого власника тероризує співробітників, погрожує їм звільненням, через що вони тут протестують. НАБУ без процесуальних документів, порушуючи законодавство, щодня проводить допити співробітників "Укрлендфармінг" і намагається витягнути конфіденційну інформацію про справу, до якого ці люди не причетні", - розповів директор підприємства "Авангард" Василь Марчук.

"Скоро посівна, і зараз ми повинні бути на роботі, але стоїмо тут. Все, чого ми домагаємося, щоб нас залишили в спокої. Нам добре працювати тут, і ми не хочемо через втрату робочих місць емігрувати на заробітки в Польщу", - сказав присутній на мітингу працівник одного з підприємств "Укрлендфармінгу" в Полтавській області (ТОВ "Агро Край").

Це вже третій мітинг від початку поточного року - раніше співробітники "Укрлендфармінгу" передали свої вимоги з 30 тис. підписами Президенту України і членам Кабінету Міністрів.

Як повідомлялося раніше, проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка НАБУ відкрило виробництва, в рамках яких без санкції суду почало допити 10 тис. працівників підприємства. Директора НАБУ Артема Ситника звинувачують в особистій помсті власнику агрохолдингу через те, що головним свідком сторони обвинувачення в суді над Ситником, де його визнали винним у корупції, був радник сестри Бахматюка.

Довідка. "Укрлендфармінг" - найбільший український агропромисловий холдинг, який керує найбільшим в країні банком родючого чорнозему - 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом і дистрибуцією сільгосптехніки. У його склад входить агропромислова група "Авангард", компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць на рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.

Працівники підприємств Бахматюка вийшли під Раду з вимогою відставки Ситника 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179484
 
 
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Да не уволят этого Сытника. Он ничего не делает, а это зеленым и надо.
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Услышьте нас ? Год назад надо было думать не по-приколу .
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А хто не вийде - тих звільним.
Укрлендфарминг - вічний півбанкрот.
Бахматюк - аферист.

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А работники уничтоженного Бахматюком VAB-Банка тоже там?
И каковы же предъявы к Сытнику? Что до сих пор не посадил Бахматюка? Работники предприятий Бахматюка вышли под Раду с требованием отставки Сытника - Цензор.НЕТ 5843
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всех до единого в воронки и на урановые рудники. до чего народ у нас подкупный. за 200 грн готовы день стоять даже с использованной прокладкой во рту))
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