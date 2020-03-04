 Рада проголосувала за новий склад Кабміну

За призначення членів Кабінету міністрів проголосували 277 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ, подані президентом, будуть проголосовані окремо.

За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.

Віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України стане Михайло Федоров;

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;

Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;

Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;

Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;

Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;

Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;

Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;

Міністром юстиції України - Денис Малюська;

Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;

Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;

Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;

Міністром фінансів України - Ігор Уманський.