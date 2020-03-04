 Рада проголосувала за новий склад Кабміну

За призначення членів Кабінету міністрів проголосували 277 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ, подані президентом, будуть проголосовані окремо.
За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.
Віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України стане Михайло Федоров;
Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;
Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;
Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;
Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;
Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;
Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;
Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;
Міністром юстиції України - Денис Малюська;
Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;
Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;
Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;
Міністром фінансів України - Ігор Уманський.
Хіба не бачили, як воно кривлялося під час виступів в ВР???
Ждем новых фоток Зеленского с Омана или Кипра может быть с Вирджинских...
Где там следующий офшор о ИВК будет
Прошу прощения за свой "французский"....
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні умостивсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
Дядя Вова ****** очень доволен.