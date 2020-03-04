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 Політика України
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Все про:ВР (7176) Кабмін (3825)

 Рада проголосувала за новий склад Кабміну

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля затвердила на посаді міністрів Кабінету міністрів України.

За призначення членів Кабінету міністрів проголосували 277 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ, подані президентом, будуть проголосовані окремо.

За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.

Віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України стане Михайло Федоров;

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;

Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;

Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;

Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;

Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;

Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;

Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;

Міністром юстиції України - Денис Малюська;

Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;

Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;

Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;

Міністром фінансів України - Ігор Уманський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179483
 
 
 Топ коментарі
 
никогда. против бени он не пойдёт.
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Ну вот до осени можно отдохнуть...

Ждем новых фоток Зеленского с Омана или Кипра может быть с Вирджинских...

Где там следующий офшор о ИВК будет
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когда Иловайс расследуешь, зелебеня балаболкин?
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Нифигасе! Петики точно этого хотят?
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а почему бы и нет? Петики не против установления роли Коломоя с нынешним НГШ на пару
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Казали Зелєбоба мавпа Коломойського,а насправді Ахметівська лялька))
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Він як був з рукою Бєні в дупі, так і лишився, але Ахмєтка виторгував собі мавпу в кабміні. Тепер будуть дружить над бюджетом вдвох Рада проголосовала за новый состав Кабмина - Цензор.НЕТ 2811
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Невже Ахмет про Зелєбобі заживе краще ніж при Петрі?
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Подивимось. Дуже хочу помилятись, але тут навіть якихось сумнівів немає... Час покаже. Я ж не експерт, а тіко свою думку висловив
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Клоунами були Леонід Єнгібаров, Олег Попов, Юрій Нікулін. А це - просто фігляр!!!
Хіба не бачили, як воно кривлялося під час виступів в ВР???
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Теперь в стране будет все по-другому...Говорят что путин узнав эту новость вернул Крым и вывел бурятов из ордло...
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Ну вот до осени можно отдохнуть...

Ждем новых фоток Зеленского с Омана или Кипра может быть с Вирджинских...

Где там следующий офшор о ИВК будет
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смена декораций, режисер переехал в кремль )))
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І знову списком? Попередні граблі такого голосування ідіотів нічому не навчили? То ж чекаємо через 100 днів зміни і цього уряду!
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Не гоните на зе или пу, а то забанят без попередження! И лазь тогда по електронной почте и проси админа объяснить причину бана.....
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Що ж це робиться? Невже насправдi банять петикiв? Скiльки хвилин пройшло?
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проголосовали 258 народных депутатов Источник: https://censor.net.ua/n3179483 а сколько надо чтоб утвердить агента министром, хватает или нет?
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А, за Тарана голоса ОПА-ЖОПА-Блок подкинул???
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Шмаркля подписал сам себе приговор. Он вылетит из страны вместе с этим КМ. Или он ещё надеется, что что через 3-4 месяца он будет формировать новый КМ ? Ему никто ещё одной возможности не даст, не тот тип.....
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Петики, кто именно не даст такой возможности?
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Зелена шмаркля почала початок кінця))) мінус 20 % рейтингу гарантовано..
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"Когда в публичном доме падает выручка, то не кровати переставляют, а бл*дей меняют"......
Прошу прощения за свой "французский"....
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Згадався старий одеський анекдот про бордель, який перестав приносити дходи. Чого б це???
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Вангую - після призначення міністром оборони Тарана в звітах ООС замість окупаційних російськіх військ або озброєних формувань рф знову з'являться невідомі збройні формування.
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Осел-султан
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні умостивсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
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Да, Кремлевский Казачок работает в поте лица.
Дядя Вова ****** очень доволен.
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Ну хз. Не знаю лучше ли эти будут чем те, но лица у тех поприятнее были, у нового состава прям рожи. Поменяли неопытных на тех кто еще при юще, овоще и соевом работали, тоесть в коррумпированных урядах..
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Принцип политической деятельности Зеленского очень простой: реформы - ничто, имидж - все.
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