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 Політика України
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Все про:Кабмін (3825) Денис Шмигаль (16)

 Шмигаль представив кандидатів до складу нового Кабміну, 4 портфелі вакантні

Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив кандидатів на посади міністрів у складі Кабінету міністрів України, в уряді ще залишається 4 вакантні місця.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України стане Михайло Федоров;

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;

Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;

Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;

Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;

Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;

Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;

Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;

Міністром юстиції України - Денис Малюська;

Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;

Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;

Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;

Міністром фінансів України - Ігор Уманський.

Шмигаль зазначив, що на даний момент в уряді ще залишається 4 вакантні місця, а також є намір посилити два напрямки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179479
 
 
 Топ коментарі
 
Скалецька просиділа все в інкубаторі.
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Смотрю прямую трансляцию. Писюанист имеет такой вид, как навалившего себе в штаны. И сушит его 100%.
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Всё течет, все меняется и только министр МВД остается прежним
(с) армянская народная мудрость
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група каломойші, без собакова міністром МВС, не голосувала б....от і весь компромат Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 2357
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ще той, покидьок..... історія з рюкзаками - просто невинний жарт, на фоні його попередніх "подвигів"
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главное для зеленых человечков что министр МВД украинским принципиально не говорит
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Вот что рюкзаки животворящие делают ! С ними сравнится лишь чудодейственное одеяло Насирова! Новие мощи нетленние!
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Їй потрібно вимагати компенсацію від Зе за 2 неділі заточення. Наприклад, щоб тепер він посидів у "інкубаторі".Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 2672 Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 2672
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і здається навіть нічого не знесла Шмигаль представив кандидатів до складу нового Кабміну, 4 портфелі вакантні - Цензор.НЕТ 9601
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Контрабандист представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны...

Да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. А бабочка крылышками. Бяк-бяк-бяк-бяк, А за ней а за ней воробушек прыг-прыг-прыг...

( евр.фам. Шмыгаль ) Контрабанда (нем. Schmuggel)
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"украинцам" нравятся зеленые человечки. Крым схавал
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Смотрю прямую трансляцию. Писюанист имеет такой вид, как навалившего себе в штаны. И сушит его 100%.
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Почему "как"? Чуваку дали уникальную возможность выйти на трибуну, повиниться перед народом и отречься от трона. Духу не хватает идти против Коломойского. Вот и сидит...
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Думаю, после сегодняшнего выступления Гончаренко -у Зеленского еще долго не будет желания приходить на сессии
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Посмотрел, да, неплохо)) Слил все бока на КМУ и я не приделах)) Гончаренко все сказал по сути.
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кокосовича так перло, що аж очки бігали Шмигаль представив кандидатів до складу нового Кабміну, 4 портфелі вакантні - Цензор.НЕТ 3709
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..Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгль. Так он Шмыгль или Шмыгаль?
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"какая разница кто будет вас стричь"?,- Зеленый человечек - ИхТамНет - Зеленский
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Шмыгаль (нем. контрабандист) красивая еврейская фамилия. Надеюсь ты же не антисемит.
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Мне он теперь шнырь.Я очень люблю евреев,очень-очень млять,когда они у себя в израиле
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Плел что то про экономику, шахтеров, коронавирус, ни слова про агрессию параши, в конце что то пробормотал про донбасс и Крым...
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Зовнішня політика, парафія Оманського Брехуна.
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Ааа..., так у нас Парламентская республика. Хотя о чем это я.
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Парламентско- президентская... Хотя о чем это я...если товаришч о полномочиях президента Украины слышать не слышал...
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А самокат Гончарук тобі залишив, чи поцупив?
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А дуплет где? Кто страну в сиартфон засовывать будет?
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Сам искал. Сдулся, наверное, недоразумение. Природа отдохнула на сыне банкира.
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Так Ємець ж був міністром при Янику в уряді Азірова!!! Превед, риги у владі!
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Не долго был пару месяцев от 11 декабря 2010-2011 до мая. Янык его быстро сбрил.
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Яка різниця, для мене якщо людина була в уряді Яника - то це чорна мітка! Навіть якщо пару місяців!
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согласен, но посмотрим. Емец, по крайней мере, опытный врач, в отличие от Скалецкой, которая никакого отношения к медицине не имеет.
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Центр Разумкова «Левада-центр» говорит обратное Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 1169
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Год назад я сказал , что клоуны через год разбегутся .
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о путлере тоже так говорили. Зеленые человечки будут до конца...
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Пристайко остался в Кабмине , нормальньій ход.
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Министр обороны, которого обвинили в госизмене. У меня всё.Думай- те .
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Когда Верховный Главнокомандующий Украины Зеленский поздравил Путина с Новым Годом тогда еще не ясно было?
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Шмигаль намекнул .что за каждый портфель надо четыре портфеля занести .
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петебобіки незважаючі на всі ваші істерики петя вже ніколи не буде президентом,
змиріться Україна при Зеленському рухається у правильному напрямку в Европу.
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Вместо Маркаровой заведовать Минфином будет чиновник времен Януковича.

Семь месяцев понадобилось новой власти, чтобы созреть до назначения на должность министра Игоря Уманского - чиновника времен Януковича.

Уманский - известный «схематозник», который причастен к выводу из Украины почти сотни миллионов долларов обанкротившегося банка «Надра» в пользу беглого олигарха Дмитрия Фирташа, фигурант дел отмывания денег в США.
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Судя по первым высказываниям нового премьера ждём доллар по 28 минимум в течение 2-3 месяцев , популизм в виде необеспеченной гривни для пенсов и рост инфляции в стиле Тимошенко .Этот чувак такой же далёкий от реалий как и Гончарук.
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