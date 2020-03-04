 Суддю Васалатія, який виносив вирок Януковичу, втретє відсторонили від роботи

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади прийняла Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 4 березня 2020 року.

Відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та частини другої статті 62 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", враховуючи рішення, прийняте Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 4 березня 2020 року, суддю Оболонського районного суду міста Києва Васалатія Костянтина Анатолійовича відсторонили від правосуддя.

Зазначається, що термін дії відсторонення суддів від правосуддя - до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив В.Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.

Вже 13 лютого друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути одного з суддів на процесі Костянтина Васалатія до дисциплінарної відповідальності, відсторонивши його від роботи на півроку.

У серпні Костянтин Васалатій був знову відсторонений від виконання обов'язків судді строком на півроку.