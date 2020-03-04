 "Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора я була за нового прем'єра, але проти уряду (Аваков). Сьогодні я розумію, що Арсен Борисович, швидше за все - вічний. Пам'ятник. "Хто ж його посадить?" Немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Але краще він, ніж коаліція з Медведчуком"- написала Богуцька.
Вона також зазначила, що продовжує довіряти президенту Зеленському та розуміє, що від її голосування залежить, "чи буде так собі, чи буде повна хрень".
"Все сумно. Але ти розумієш, що якщо "ні", то буде набагато гірше, тому що ОПЗЖ з радістю кинеться в коаліцію. Уже потирають руки. Або Батьківщина. Або Голос, він же - пес. Є ще варіант. Вийти з фракції. Якщо цей подвиг повторить ще хтось, то результатом стане та коаліція, про яку написано вище", - додала Богуцька.
Как расстроены даже трудно сказать !!
Каким образом Аваков, у которого нет своей фракции в парламенте, может быть альтернативой ОПЗЖ?
Хотя кому я пишу - такой слабоумный выпук без грамма логики - это как раз и есть уровень среднестатистического избирателя ЗЕбила.
При ПАРАШЕНКЕ Аваков стал министром МВД по договоренности с партнерами по коалиции, у которых мест в Раде было больше чем у Петиного БПП.
Теперь, о слабоумный сын ишака, поясни мне - какая политическая целесообразность мешает ЗЕбуинам из монобольшинства(!) в парламенте снять Авакяна?
как попал в слугу народа станешь сразу ты уродом как моральным так и духовным
"Ничто не вечно под луной."
PS шота гугель "поцом" подчеркивает. Может, поцЕм? или поцАм?
, и хвасталась этим достижением , президент кто у тебя в команде ?
как вам можно верить ( ну хоть чуть-чуть )
Так отож....
Палач: Вам что лучше сначала отрубить,- ногу или руку?
Зелемордый луга Чорта!
Порохоботы пшливон