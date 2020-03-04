EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  738  5
Матеріали за темою:
Все про:Київ (7374) суд (5951) Мангер (124)

 Справа про вбивство Гандзюк: суд відмовився відновлювати провадження щодо Мангера до екстрадиції Левіна

Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвокатів підозрюваного у замовленні вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк Владислава Мангера

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Захисники просили суд відновити провадження щодо Мангера, яке призупинили у зв’язку з розшуком підозрюваного організатора злочину Олексія Левіна.

Вони наголошували на тому, що призупинення провадження порушує права Мангера, який фактично, на їхню думку, став заручником розшуку Олексія Левіна. Вони також наголосили на тому, що підозра Мангеру фактично ґрунтувалася на показах Ігоря Павловського, однак, у суді в грудні 2019, Павловський зазначив, що "від Мангера не надходила інформація про Гандзюк, а Левін не говорив про негативне ставлення Мангера до Гандзюк".

Адвокати просили відновити провадження та передати справу щодо Мангера до суду. Також адвокати наголосили на тому, що нібито в провадженні щодо Мангера та Левіна існує "клон", в якому триває розслідування і в якому допитували Ігоря Павловського. Однак прокурор у справі Сенюк заявив, що ніяких клонів не існує, а з одного провадження ще 2018 року було виділене інше – щодо Мангера та Левіна.

Читайте також: Адвокати Мангера намагалися зустрітися у в'язниці Болгарії з фігурантом справи Гандзюк Левіним: їм відмовили, - ZN.UA

Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки пояснив, що сторона обвинувачення проти відновлення провадження до екстрадиції Олексія Левіна, оскільки свідчення останнього є важливими для подальшого розслідування і щодо Владислава Мангера.

"Після того, як Левіна було оголошено у розшук, ми ще кілька місяців здійснювали розслідування. Але ми дійшли до того моменту, коли ми вже не може далі проводити розслідування без його участі, а строки досудового розслідування тривають", — сказав прокурор.

Також він зауважив, що суд став на їхню сторону, підтверджуючи те, що жодні права Мангера наразі не порушуються, а провадженню може зашкодити, адже можуть завершитися строки досудового слідства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський залишиться під вартою до 16 квітня, - рішення суду

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179472
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зе, хто вбив Катю Гандзюк??? Чому вбивця не сидить у в'язниці?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
всему глава - селедочная голова
 показати весь коментар
 
Левін ніколи не звинувачував Мангера у причетності до цього злочину! НІ-КО-ЛИ! Навпаки, Левін прямо вказував на Павловського з самого початку, але його покази ігнорувались, бо Мальдівській Свині потрібно було закидати лайном перед виборами саме "батьківщинівця" - він помилково бачив у Тимошенко загрозу собі! Які ще "покази" срані пгокугоги чекають від Левіна? Брехню?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору