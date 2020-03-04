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 Політика України
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Все про:Кабмін (3825) Кулеба Дмитро (225) Таран Андрій (4)

 Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС

У Верховній Раді України в середу зареєстровані подання президента країни Володимира Зеленського на призначення нових голів МЗС і Міноборони.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти зареєстровано на сайті ВР під номерами №№3169, 3170

Андрія Тарана пропонується на посаду міністра оборони, а Дмитра Кулебу - на посаду міністра закордонних справ.

Як очікується, голосування відбудеться в середу ввечері.

Читайте також: Шмигаль, Лазебна, Немчінов, Таран, Ємець та інші подали е-декларації як кандидати на посади в новому Кабміні (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179471
 
 
 Топ коментарі
 
Таран ето тот которого уволили за госизмену и сотрудничество с кремлем?
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Што случилось? Почему так истошно?
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А шо з Сівохою. Дайте йому посаду Міністра харчової промисловості та Піцци України Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 1035
Може ця гнида зможе об'їстися і залишити нас.
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Сивохе не пробиться в эти министры! В Раде есть Юзик и 2 брата - Стефанчука, один из них зам. Головы Рады. Ребята - огонь!
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Огонь? Скорее жир, хотя если смешать с бензином - напалм...
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Потому. Что агенты Х*йла во власти, как и Ермак

"Борислав Береза: Вибачте, я Вам зраду приніс. Навіть не зраду, а зрадище. І це дуже серйозно! Зеленський запропонував на посаду міністра оборони..

Автор публікації - Борислав Береза. Мовою оригіналу:

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
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Додам від Берези:
Borislav Bereza - "Предательство национальных интересов. Обвиненного в госизмене, Зеленский вносит на министра обороны."

https://youtu.be/EFlDkJcKyVg


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Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины. Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль (Контрабанда) (нем. Schmuggel) - евр. фам. Шмыгаль...

Да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. А бабочка крылышками. Бяк-бяк-бяк-бяк, А за ней а за ней воробушек прыг-прыг-прыг... Зеленский предлагает Раде назначить Тарана министром обороны, а Кулебу - главой МИД - Цензор.НЕТ 1503
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А кто такой Таран? Крестник мамы Риммы?
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Таран ето тот которого уволили за госизмену и сотрудничество с кремлем?
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Специально пересилив себя смотрел до конца тот бред что несли в ВР. Никто в том числе от Голоса и Парашенка против Тарана не выступили
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назначь по совместительству министра обороны Турциии)))
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Через коронавірус в Україні можуть зрости ціни на часник

Імпорт часнику в Україну ускладнився через коронавірус, що створює дефіцит пропозиції та підживлює зростання цін. Про це повідомляється на сайті Української плодоовочевої асоціації (УПОА).

«Китай і Іран забезпечили в минулому році більше 80% всіх поставок часнику в Україні. Проблеми з коронавірусом в Китаї та Ірані вже привели до розвалу логістичних ланцюжків поставок продукції, а новий урожай часнику в країні почнуть прибирати лише через 5-6 місяців. Тому, не виключено, що ціни на свіжий часник за цей період можуть істотно зрости», - зазначається у повідомленні.
За даними УПОА, наразі на внутрішньому ринку практично не залишилося запасів товарного часнику врожаю 2019 р. Україна зараз повністю залежна від імпорту.

У повідомленні зазначається, що у 2019 р. Україна імпортувала понад 5,3 тис. т свіжого часнику (в півтора рази більше в порівнянні з 2018 р.), 73% якого надійшло з Китаю: обсяг імпорту в 2019 р. був рекордним з 2013 р.

Кто в шоке ? Украина уже до того докатилась , что даже чеснока вырастит не может ?
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Зараз на ринку повно часнику і черемші...
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Я спросил Вас , вы как цап ?

И оказалось что не как !

Множите обьяснить причём тут «повно « , если Украина импортировала 5,3 тис . т чеснока ? Сколько валюты отдала Украина ?
Вы вообще не множите думать ?
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Даніс, тут нема зради, Україна вирощує понад 150 тис т часника, 5 тис це імпорт великих мереж на кшалт Метро чи Кишені, є повно свого часника.
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Можно Вас спросить , кого Вы дурите ?

Себя или меня ?

Китай і Іран забезпечили в минулому році більше 80% всіх поставок часнику в Україні. Проблеми з коронавірусом в Китаї та Ірані вже привели до розвалу логістичних ланцюжків поставок продукції, а новий урожай часнику в країні почнуть прибирати лише через 5-6 місяців. Тому, не виключено, що ціни на свіжий часник за цей період можуть істотно зрости», - зазначається у повідомленні. - это что ? Объясните, если у вас 150 тис , то почему « не виключено, що ціни на свіжий часник за цей період можуть істотно зрости» ?
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Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 724580 % поставок і що? Якщо всі поставки разом складають менше 3 відсотків споживання часника в Україні, а все інше вирощується у нас.
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Ціни зростуть, бо панікери почнуть жерти часник коли треба і не треба.
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Генеральный прокурор россиянин это 5 баллов (нет)
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Два Міністра оборони України, за часів Януковича, Саламатін і Лєбєдєв, були громадянами Россіі.
Так що, возвращєніє к істокам.
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А може тоді вже відразу Шойгу міністром оборони?
А вотетогого замом?
Шоб без «іспорчєного тєлєфона» рєшалі?
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Сегодня самая большая интрига, это кто станет новым министром МВД?
По одним инсайдам им станет Аваков Арсен Борисович, по другим - Борисович Аваков Арсен
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Золотые слова...Жаль,что до Зелебобские не дойдет...А слова пророческие...
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Митенька ну как тебе зробили тебе разом. Ты хоть удовольствие от длины и ширины получил?!
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О така ху..ня малята. Особа, яка підозрюється в державній зраді - кандидат в очільники МО....
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Береза: Зеленский вносит на пост министра обороны Андрея Тарана, ранее обвиненного в госизмене.

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен.
Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра.Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?

Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов.
Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене.
В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)"
Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб.
Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно.
Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова.
Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины.Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР. Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президент хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!

Борислав БЕРЕЗА
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Вообще-то Таран должен сидеть за госизмену.Вместе с Зеленским
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трусливый, но злобный карлик угрожает... Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 1831




Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 1053 Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·35 мин

Зеленський щойно прийшов до сектору Європейської Солідарності особисто погрожувати Олексію Гончаренку: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості».
Питання - а то що?
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Денис Казанський

@den_kazansky

·18 мин

Не люблю Гончаренка, але треба визнати, що язик в нього гострий. Дістав Зеленського настільки, що той пішов до нього у сесійну залу розбиратися.

Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 5216
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ну и???...
а чего ж один на один (раздевшись по пояс) не устроили дуэль...
хотя бы по плевкам в рожу! ? ))))))
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Я не люблю Гончаренко. Но, как он быстро приспосабливается и умеет держать нос по ветру - из него возможен толк.
Если он унюхает (а задатки есть) и будет держать правильную линию (правильную для страны) - из него вполне возможен хороший политик... И, что немаловажно - он очень хочет им быть.
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продажен как и каждый или всякий политик... но умен, хитер и с чувством юмора (да и язык подвешен как надо) а как в ПАСЕ рашеских опускал - это ж смотреть было приятно ))))
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Страной руководит кто попало в общем..
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Хуже этого поца только оленевод Шлангу. Но как раз этот оленевод и будет рулить МО.
Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 3861
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СТОП, это ж тот Таран который в 15м сливал все данные россии..

это тоже самое что назначить Шойгу министром обороны Украины..

это ****** господа.. Украина приплыла окончательно с Зеленским
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это не тот ...
Ищи статью Бутусова на Цензоре..
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На войну Андрей Таран попал в 2015-м году - с апреля по август 2015 года он был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе, который был создан для мирного урегулирования с участием представителей Украины и РФ.
13 июля 2015-го в Twitter СНБО Украины появилось сообщение: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".Источник: https://censor.net.ua/r3178659
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выбрали тех, кто будет присоединять Укру к РФ
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его что ботоксом колят?
как он так смог разжирнет за 10 месяцев?
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Хотелось бы еще раз прочитать мнение эксперта во всем пана Бутусова, только ему верю Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 764
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ну давайте так, конечно выдно ник и не более, поставте плюсик только те кто голосовал за зеленского или за слугов народа.
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то выходит что выборы сфалфицированны и это всё фикция, но, то что Украина пошла путём разрушения через предательство, это не фикция а реальность
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цирк зеленого лягушонка кермета Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 4246
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Тарана? 🤔😳
Тогда сразу оленевода Шойгу. 😎
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Зеленскому нужно развивать реформы Порошенко, а не всё ломать. резать.
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Реформирование низовых звеньев судов должно было начаться, по плану, в 2020 году.
Два месяца прошло, но об этом не слышно. А Портнову, который реформировал суды при убийце-Януковиче, это надо?
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Олексiй Гончаренко просто розчавив шмарклю.
молодець. так його, так шмарклю недолугу!

https://youtu.be/Gv6JVQgp8TM
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Шановні, а нафіга у ЗС України 200 генералів, якщо обрали міністром пенсіонера????? тоже хенерала......
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при каждом назначении понимаю что у попередников было лучше. куда идем, ребята???
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после этого кабмина Зеленский себя показал как чисто пророссийский президент, министр Обороны Таран, министр предательства так точнее
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