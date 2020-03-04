 Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти зареєстровано на сайті ВР під номерами №№3169, 3170

Андрія Тарана пропонується на посаду міністра оборони, а Дмитра Кулебу - на посаду міністра закордонних справ.

Як очікується, голосування відбудеться в середу ввечері.

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