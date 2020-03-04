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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2941) Волинь (385) Правоохоронні органи (887) митниця (674) ДБР (937)

 На Волині начальник митного поста "Ковель" упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР. ФОТО

4 березня правоохоронці затримали за вимагання та одержання хабаря в.о. начальника митного поста "Ковель" Волинської митниці Державної митної служби України та посередника (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Волині начальник митного поста Ковель упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР 01

За попередньою інформацією, чиновник митниці у змові з посередником, вимагали від жителя Волинської області хабар у розмірі 12 240 доларів, обіцяючи не перешкоджати в митному оформленні транспортних засобів.

Слідчі ДБР затримали митника зі спільником у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання ними другої частини хабаря в сумі 5 440 доларів.

На Волині начальник митного поста Ковель упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР 02

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На Волині начальник митного поста Ковель упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР 03

У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179470
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто зекорупція продовжується.
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Бріхня!!! Каррупцію вже давно подолано!!! Чи не чули, як ще минулого року на це дали два тижні. Тоді особисто кловун сказав на камери:» карупція, стій! Раз,два!»
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Заїдьте ще в КПП Устилуг і Шегині..... побачите, що там робиться
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Пока в стране такие таможенные поборы,на таможню всегда будут брать взятки.
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Вован,убери долбанного бен ладена !!!
иначе порядка не будет !!!
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Заїдьте ще в КПП Устилуг і Шегині..... побачите, що там робиться
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про "Порубне" не забудьте На Волині начальник митного поста "Ковель" упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР - Цензор.НЕТ 3888 - видно падли не діляться... пропорцію забули
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На польському кродоні завжди,на протязі 30 років здирництво не закінчувалось
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Бріхня!!! Каррупцію вже давно подолано!!! Чи не чули, як ще минулого року на це дали два тижні. Тоді особисто кловун сказав на камери:» карупція, стій! Раз,два!»
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ще Петя її подолав потужно, знов десь взялась )
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Задержанный в синих штанах плотно сжал булки На Волині начальник митного поста "Ковель" упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР - Цензор.НЕТ 1261
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Шмьіг, шмьіг, шмьігаєт малыш.
С мамой по дорожке - милый стриж!
Маленькие ножки не спешат,
Только, знай себе, твердят:

«шмьіг, шмьіг, очень нелегки
В неизвестность первые шмьіги.
А в саду дорожка так длинна -
Прямо к небу тянется она».
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Попробуй передать свои стишки царьку всея, может возьмет тебя придворным гавномазом. На роССии такое любят.
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То це ж він ВО, тільки вчиться, а що буде, як стане начальником?
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только мне показалось, что у лежащего на полу чувака памперс протек?)
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Четыре таможни Львовская,Волынская ,Одесская ,Закарпатская ----------- наведите в них порядок жестко с фейсом на асфальте доходы от таможни возрастут вдвое
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А если бы он свалил с первой частью взятки, или не взял вторую. Кто бы полинял на 5 тыщ?
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вот молодцы ДБРовцы, уже нашли нового министра на все таможни...
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Незрозуміло. Ковель не на кордоні. Там є таможня?
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Все можливо у нас. Он бувший генеральний прокурор не мав юридичної освіти - і нічо, працював.
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