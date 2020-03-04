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Все про:поранення (1647) Донбас (15465) Об'єднані сили (442)

 Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог відкривав вогонь п'ять разів, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, поруч із Кримським ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, двічі неподалік Оріхового - з мінометів калібру 120 мм (11 мін) і 82 мм (6 мін), поблизу Миронівського з 82-мм міномета (4 міни), в районі Шумів - зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів).

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"Сьогодні, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро наших захисників зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179465
 
 
 Топ коментарі
 
это где-то там далеко, а в голове у моники всё спокойно! Только ветер иногда гуляет...
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З таким головнокомандувачем ми не маємо перспектив...
Одужання всім пораненим у забутій війні українцям...
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это где-то там далеко, а в голове у моники всё спокойно! Только ветер иногда гуляет...
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З таким головнокомандувачем ми не маємо перспектив...
Одужання всім пораненим у забутій війні українцям...
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Каждый день боевые потери. У главзебила устойчивое перемирие и поход к миру. Какие же земрази омерзительные существа...
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иногда лучше жевать, это не зеленский подписывал минские, уже бы давно задавили числом и освободили землю
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Ну так если не подписывал, зачем этот идиот их выполнят? Если даже тот кто их подписывал не выполнял их.
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Потому что Порошенко их подписывал от лица государства, а не частного лица. У Зелеснкого связаны руки, не может он вести наступательные действия, даже несмотря не ежедневные смерти
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В самой последней строчке, ниже Плотницкого, невидимыми чернилами написано про Порошенко и ими же поставлена его подпись? Или да?
Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог відкривав вогонь п'ять разів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7780
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Порошенко не подписывал, от имени Украины, а подписало частное лицо, некто Кучма. Не знаете, кто такой?
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Волна?! Бригада?! Сектор?! «воен» ...
Почему ещё здесь, а не давно в числе, которым «можно было задавить»?!
Ладно я - из 240 тыс уклонистов за последние несколько лет, тебе то что мешало и мешает? Мамка не отпускает дальше ларька с пивом?
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я в жизни не поверю, что 250 тыс. армия, не считая резервистов не укатала бы сепаров вместе с "добровольцами", а теперь уже все поезд ушел
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Таке враження, що робиться все для демотивації армії. Воєнні перестануть захищати кордон з ордло, нікого не потрібно "розводити", мір. Одужання нашим хлопцям
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Все йде до того, що земурло на пунш військовий наривається. Подейкують, що у хомчака з ним вже з'явилися непорозуміння.
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У доповіді Зезезезезезезе...зе Війні Росії з Україною було присвячено пів речення.
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Вислюкович *****: «а я все гляжу - глаз не отвожу... па-рам-пам.... ту-ту-ту!»
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Верховному Главнокомандующему Зеленскому не до этого
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Співробітники Служби безпеки України викрили звільненого у грудні із ОРДЛО чоловіка, який перебуваючи у складі незаконних збройних підрозділів, займався катуванням українців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Їх там декілька повернули нам «братішки» зелохмандєя. Про це відразу сказав Асєєв. Казав, що як тільки сюди дісталися, то гуртом з іншими звільненими накинулися гуртом тих покидьків лупцювати. Військові насилу розвели. Казав чо особисто зечму про це на зустрічі розповів. Той обіцяв розібратися. І так розібрався, зо згодом асєєв знову своїх катів вже у Феофанії на лікуванні зустрів усміхненими , які шкір листя і питали «каг ті січас сібя чуствюїшь»... отак розібралися. Отак «викрили»
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Хочу бачити зелоха на місці поранених та вбитих українських воїнів! Вава, нє благодарі, тобі там сподобаєцця, падла прокацабська!
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Жаль, что в Украине при власти сейчас нет своего украинского Эрдогана, или украинского Пиночета, или украинской железной леди Маргарет Тэтчер, или украинского де Голя, или украинского Маннергейма. Бла, мы дожили.
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Ну а чьо, зато у нас теперь при власти необразованный хрыпатый наркоманчик з крывого рогу , вместе с уродами из 95-й кунсткамеры: юзик, сивуха, лысый.
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чьо-чьо, та ни чьо, а это полный пистес, как в 1918.
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Ну так сивуха с юзиком историю не учили. Они не знают, что потом был ГОЛОДОМОР! А пока жрут пиццу в свои уродливые тела за наш счет.
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де-де, в макітрі чи у офісних піаністів у кішенях.
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а может вместо уже безвредных (вроде бы) Санжар... бесстрашный нашефсё... проехал бы в мирное Орехово?
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