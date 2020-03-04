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Все про:Порошенко (11589) ДБР (937) Лємєнов Олександр (11)

 У проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів, - експерт

Днями суспільство сколихнув скандал навколо чергового допиту Петра Порошенка. Під час цієї процесуальної дії п'ятому президентові України мали вручити підозру, але не вручили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише у своїй статті для ZN.UA головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов.

Автор зазначає, що через невручення підозри український істеблішмент розділився на два ворожі табори.

"Група Коломойського—Авакова і плеяда радикальних опонентів Порошенка почали відстоювати позицію, що генпрокурор Руслан Рябошапка "зливає" справу і блокує розслідування, не підписуючи вищезгаданого процесуального документа. Профільні юристи та частина громадськості, в свою чергу, засумнівалися в якості підготовленого в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру, зважаючи на турбулентність ДБР і недосвідченість його очільниці Ірини Венедіктової", - пише Лємєнов.

Проєкт підозри не витримує жодної критики, а в тексті присутні не тільки безфактажний і мало пов'язаний між собою набір цитат із законів, але й грубі помилки в процесуальному сенсі.

Експерт зазначає, що розслідування ДБР щодо декількох моментів діяльності Порошенко. Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України), і про зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Ці епізоди, на перший погляд, могли б завдати потужного удару по репутації Порошенка, але, на превеликий жаль, усе кардинально навпаки.

"Підозру написано не те що "лівою ногою", вона розвалиться в суді, як і весь процес проти Порошенка. Ефект доміно — це логічний наслідок і по інших кримінальних провадженнях, якщо першу підозру експрезиденту вручають у такому недоопрацьованому вигляді", - пише Лємєнов.

Адже Порошенко відразу ж зможе звернутися до своїх європейських партнерів, розповідаючи про політичні репресії.

"І якщо поточне провадження тягне на своєрідно інтерпретовану версію подій, пов'язаних в одну історію, то окремі кейси за участі Петра Олексійовича мали б стати підставою для "весняних посадок", які обіцяли в "Слузі народу". Але не стануть, бо Порошенко отримає значний електоральний boost в Україні, а також публічну підтримку західних політиків", - пише експерт.

Кому вигідно робити із "збитого льотчика", який по окремих провадженнях може очікувати відбування покарання в місцях позбавлення волі, ключового опозиціонера країни? Вважаю, нікому.

"Просто це до кінця ще не усвідомили ні на Банковій, ні в будівлі "під куполом" на Грушевського. Або загралися в політику і за емоційними реакціями не встежили, як повертають Порошенка у велику гру", - зазначає Лємєнов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179464
 
 
 Топ коментарі
 
Ну в цій темі буде аншлаг із зелєбобіків.
Бо про свого новообранного вони помовкують.
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Рябошапка боїться підписувати фількіну грамоту видану ДБРом, бо ще у Хранцію не пустять, та і він знає, що це політична бездоказова справа задля помсти.
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А по яких таких окремих эпізодах Порошенко мають посадити, Лєменов?
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Пока Порошенко на свободе Украину будет лихорадить У проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів, - експерт - Цензор.НЕТ 7737
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Нет, Украину будет лихорадить пока жив путлер и остальные кацапские имперцы.
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Volodymyr Ariev

Зеленський щойно прийшов до сектору Європейської Солідарності особисто погрожувати Олексію Гончаренку: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості». Питання - а то що?
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А то клоун не успеет в Ростов на гастроли.
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Как в песне

"Мальчик хочет в Ростов! Мальчик хочет в Ростов! Тики-тики-тики-та!.....!
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А то мамці риммі пожаліюся у спідничку
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Реакция у Зели жесть.
Гончаренко не сказал ничего такого, что не говорили бьі другим презедентам.
К другим бьіли обращения, обвинения и намного хуже.

"Зеленский в ярости. Выступление Гончаренко взбесило Слуг. «Выключите ему микрофон!»."

https://www.youtube.com/watch?v=0592EGX5orQ
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Я уже давно пишу - диагноз "комплекс Наполеона". Этот Недонаполеон не переносит критики себя любимого. Хотя как оно обгаживало всех в "95 квартале" уже можно и не вспоминать. и его поделках
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С такими комплексами нужно бьіло дальше прьігать на сцене под вечньіе аплодисментьі.

Мужик на пятом десятке не знал и не понимал, что любой, даже самьій классньій президент, в любой цивилизованной стране получает ПЕРСОНАЛЬНУЮ критику?

Из таких и вьіростают диктаторьі.
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Страна не пуганых идиотов. Кроме ментов никто никого не боится.Но аваков своих не трогает.
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а кто такой Леменов и сколько ему конфет "Рошен" заплатили за его экспертизу?))
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Офшоренком він був і котловодцем.
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Как же ж теперь барыга без "восьмерки" 90-го года выпуска?(((
Но фирменные магазины "Рошен" за годы царствования свиньи появились на каждом углу...
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Глазки "божьей росой" сильно залило? Или правда не нравиться? Твои проблемы.
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У проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів, - експерт - Цензор.НЕТ 9945 Владимир Ведерников 9b6415d0

Как же ж теперь барыга без "восьмерки" 90-го года выпуска?(((
Но фирменные магазины "Рошен" за годы царствования свиньи появились на каждом углу...
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Не хвилюєтеся, аборигени. Поки в Україні не буде судів, прокуратури і поліції, ніхто нікого не посадить.
Тобто, такого ніколи не буде.
Вам будуть розказувати про "політичні переслідування", про те, що в суді щось там "розвалиться" і ви будете слухати і приходити в ах ...й. А валитися там нічого не буде, картате покривало міцне, кейси готівкою набиті туго, коротше, все на мазі.
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Помилка одна - чому барига досі не сидить?!
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А ти чого сі ,троляко пригожинське, глєбтромбов не сидиш?! Тікі не питай "А мене за шо?!")
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Так зелена барига зараз президент і хто його зараз посадить?
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якщо Зе цього не зробить - гріш йому ціна в базарний день
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Сажайте уже этого липецкого жиртреста,хватит сопли жевать.
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Сколько можно писать бред?
КЕМ бьіл Петя во время захвата Крьіма?
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Им правда не главное. Им главное -- свою желчь излить, что проголосовали в апреле 2019 за безмозглое ничтожество.
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Справедливости ради замечу- Крым сдали ДО того, как свинья на трон взобралась.
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Расскажешьпсихиатру)) когда это ты на трон залазило?))
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Людоньки! Хіба Петро може бути винуватий? Такий гарний статний мужчина красти не може!
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Огромную бочку катят на ПОРОХА. Я не увидел ни каких оснований и ДОКАЗАТЕЛЬСТВ что ОН был не прав. Дайте ссылки. Дайте ссылки что воровал. Посмотрите за время ВОЙНЫ как уменьшились его финансы. GOOGLЕа в помощь.
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Тоже считаю что судить пороха только за то что он мразь и ничтожество не правильно, там хватит и вещественной доказухи...было бы желание. Например депортация Саакашвили, понятно всем кто давал незаконный приказ...да и сам Миша живое воплощение борьбы с корупцией, ни одна еврошавка не рискнёт гавкнуть все видели этот стыд.
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Так уже суд был. Во всех инстанциях, включая Верховный суд Порох доказал свою правоту.

https://interfax.com.ua/news/political/625740.html
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Троль, перевір себе на коронавірус, в тебе лихоманка.
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По сравнению с Порохом твой зебил ему и в подметки не годиться.
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До Пети многим далеко...не каждый готов стать предметом ненависти миллионов!
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...давно вже давно пора посадити пороха... нехай віддасть борг народу і державі, посидить на зоні і починає життя як чесна людина...
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Ну, чесною людиною він вже стати ніколи не зможе.
А його діяльність Зеленський засекретив.
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лично порох сдесь не при чем. когда не собираются кого то сажать, в делах появлчются процесуальные ошибки. этого достаточно что б развалить любое дело. такая тенденция с ...изжена у самого пороха. он этим пользовался все 5 лет своего правления. работает.................
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Ашібкі можуть бути в того, хто щось робить, якщо ніхто нічого не робить - ніяких помилок бути не може. В досудовому розслідуванні ніяких помилок бути не може, його завданням є збір фактів злочинної діяльності і кваліфікація окремих епізодів відповідно до положень КК.
Тому ніякої мови про ашібкі бути не може, має місце елементарне небажання розслідувати факти злочинної діяльності і перешкоджання це здійснювати ким би то не було.
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а пока будут ....бать мозги нам, у них истекает срок годности. ну, как у йогурта
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Я считаю за последние годы только два сильнейших политика -ПОРОХ и ЭРДОГАН, Порох немного слабее, зеленский, ну,посмотрел в глаз путину, в коричневый...
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Порох - сільнейшій політик? Тонко тролиш, зачот.
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путлер собрал огромную армию у границы с УКРАИНОЙ, у него не излечимая болезнь, умирать тяжко самому, пускай ГИБНУТь ВСЕ со МИНОЙ ВЕЛИКИммммм
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