 У проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише у своїй статті для ZN.UA головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов.

Автор зазначає, що через невручення підозри український істеблішмент розділився на два ворожі табори.

"Група Коломойського—Авакова і плеяда радикальних опонентів Порошенка почали відстоювати позицію, що генпрокурор Руслан Рябошапка "зливає" справу і блокує розслідування, не підписуючи вищезгаданого процесуального документа. Профільні юристи та частина громадськості, в свою чергу, засумнівалися в якості підготовленого в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру, зважаючи на турбулентність ДБР і недосвідченість його очільниці Ірини Венедіктової", - пише Лємєнов.

Проєкт підозри не витримує жодної критики, а в тексті присутні не тільки безфактажний і мало пов'язаний між собою набір цитат із законів, але й грубі помилки в процесуальному сенсі.

Експерт зазначає, що розслідування ДБР щодо декількох моментів діяльності Порошенко. Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України), і про зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Ці епізоди, на перший погляд, могли б завдати потужного удару по репутації Порошенка, але, на превеликий жаль, усе кардинально навпаки.

"Підозру написано не те що "лівою ногою", вона розвалиться в суді, як і весь процес проти Порошенка. Ефект доміно — це логічний наслідок і по інших кримінальних провадженнях, якщо першу підозру експрезиденту вручають у такому недоопрацьованому вигляді", - пише Лємєнов.

Адже Порошенко відразу ж зможе звернутися до своїх європейських партнерів, розповідаючи про політичні репресії.

"І якщо поточне провадження тягне на своєрідно інтерпретовану версію подій, пов'язаних в одну історію, то окремі кейси за участі Петра Олексійовича мали б стати підставою для "весняних посадок", які обіцяли в "Слузі народу". Але не стануть, бо Порошенко отримає значний електоральний boost в Україні, а також публічну підтримку західних політиків", - пише експерт.

Кому вигідно робити із "збитого льотчика", який по окремих провадженнях може очікувати відбування покарання в місцях позбавлення волі, ключового опозиціонера країни? Вважаю, нікому.

"Просто це до кінця ще не усвідомили ні на Банковій, ні в будівлі "під куполом" на Грушевського. Або загралися в політику і за емоційними реакціями не встежили, як повертають Порошенка у велику гру", - зазначає Лємєнов.