 У проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише у своїй статті для ZN.UA головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов.
Автор зазначає, що через невручення підозри український істеблішмент розділився на два ворожі табори.
"Група Коломойського—Авакова і плеяда радикальних опонентів Порошенка почали відстоювати позицію, що генпрокурор Руслан Рябошапка "зливає" справу і блокує розслідування, не підписуючи вищезгаданого процесуального документа. Профільні юристи та частина громадськості, в свою чергу, засумнівалися в якості підготовленого в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру, зважаючи на турбулентність ДБР і недосвідченість його очільниці Ірини Венедіктової", - пише Лємєнов.
Проєкт підозри не витримує жодної критики, а в тексті присутні не тільки безфактажний і мало пов'язаний між собою набір цитат із законів, але й грубі помилки в процесуальному сенсі.
Експерт зазначає, що розслідування ДБР щодо декількох моментів діяльності Порошенко. Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України), і про зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
Ці епізоди, на перший погляд, могли б завдати потужного удару по репутації Порошенка, але, на превеликий жаль, усе кардинально навпаки.
"Підозру написано не те що "лівою ногою", вона розвалиться в суді, як і весь процес проти Порошенка. Ефект доміно — це логічний наслідок і по інших кримінальних провадженнях, якщо першу підозру експрезиденту вручають у такому недоопрацьованому вигляді", - пише Лємєнов.
Адже Порошенко відразу ж зможе звернутися до своїх європейських партнерів, розповідаючи про політичні репресії.
"І якщо поточне провадження тягне на своєрідно інтерпретовану версію подій, пов'язаних в одну історію, то окремі кейси за участі Петра Олексійовича мали б стати підставою для "весняних посадок", які обіцяли в "Слузі народу". Але не стануть, бо Порошенко отримає значний електоральний boost в Україні, а також публічну підтримку західних політиків", - пише експерт.
Кому вигідно робити із "збитого льотчика", який по окремих провадженнях може очікувати відбування покарання в місцях позбавлення волі, ключового опозиціонера країни? Вважаю, нікому.
"Просто це до кінця ще не усвідомили ні на Банковій, ні в будівлі "під куполом" на Грушевського. Або загралися в політику і за емоційними реакціями не встежили, як повертають Порошенка у велику гру", - зазначає Лємєнов.
Volodymyr Ariev
Зеленський щойно прийшов до сектору Європейської Солідарності особисто погрожувати Олексію Гончаренку: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості». Питання - а то що?
"Мальчик хочет в Ростов! Мальчик хочет в Ростов! Тики-тики-тики-та!.....!
Гончаренко не сказал ничего такого, что не говорили бьі другим презедентам.
К другим бьіли обращения, обвинения и намного хуже.
"Зеленский в ярости. Выступление Гончаренко взбесило Слуг. «Выключите ему микрофон!»."
https://www.youtube.com/watch?v=0592EGX5orQ
Мужик на пятом десятке не знал и не понимал, что любой, даже самьій классньій президент, в любой цивилизованной стране получает ПЕРСОНАЛЬНУЮ критику?
Из таких и вьіростают диктаторьі.
Но фирменные магазины "Рошен" за годы царствования свиньи появились на каждом углу...
Как же ж теперь барыга без "восьмерки" 90-го года выпуска?(((
Но фирменные магазины "Рошен" за годы царствования свиньи появились на каждом углу...
Тобто, такого ніколи не буде.
Вам будуть розказувати про "політичні переслідування", про те, що в суді щось там "розвалиться" і ви будете слухати і приходити в ах ...й. А валитися там нічого не буде, картате покривало міцне, кейси готівкою набиті туго, коротше, все на мазі.
КЕМ бьіл Петя во время захвата Крьіма?
https://interfax.com.ua/news/political/625740.html
А його діяльність Зеленський засекретив.
Тому ніякої мови про ашібкі бути не може, має місце елементарне небажання розслідувати факти злочинної діяльності і перешкоджання це здійснювати ким би то не було.