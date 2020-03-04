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Все про:Кожара (13) вбивство (2087) Старицький Сергій (6)

 У будинку ексглави МЗС Кожари, де був застрелений бізнесмен Старицький, правоохоронці провели слідчий експеримент

У будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, де знайшли застреленим бізнесмена Сергія Старицького, правоохоронці провели слідчий експеримент.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на юридичну компанію Міллер.

"04 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді від 03.03.2020 слідчим СВ Києво - Святошинського відділу поліції надано дозвіл на проникнення до житла Леоніда Кожари з метою проведення слідчого експерименту, за участю криміналістів слідчого управління, експертів Київського НДЕКЦ та спеціалістів", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що з боку захисників Кожари було заявлено клопотання про недопущення представників потерпілих у будинок з метою участі в слідчому експерименті. Слідчий клопотання відхилив.

"Попри рішення слідчого один з адвокатів Кожари і представник охорони ДСО фізично перешкоджали участі представників потерпілих.

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Вищевказані дії захисників Кожари не змогли зірвати проведення слідчого експерименту. Слідчий експеримент відбувся. Результати слідчого експерименту становлять таємницю досудового розслідування та на даний час не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора", - заявили в ЮК "Міллер".

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

У будинку ексглави МЗС Кожари, де був застрелений бізнесмен Старицький, правоохоронці провели слідчий експеримент 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179461
 
 
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чё-нить "на память" прихватили или только у слепых могЁм?
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Надеюсь, в этот раз роль Старицкого исполнил сам Кожара?
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в петушинном углу на нарах у него будет настоящий криз
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Втихоря нам шо то мудруют, голубая кровь.
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Как он погиб?
- Чистил оружие и нечаянно выстрелил в себя.
- А почему он весь в синяках?
- Чистить не хотел.
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А в чем этот эксперимент заключался ? ))) кожару до потери памяти напоили? )))
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Простого смертного сразу бы в кандалы закатали,а подобные кошары,как водку жрать -здоровые,а как за сраку возьмут,так они превращаюся в Карлсона из мультика-ой,я самый больной человек в Мире.У всех высокопоставленых гнид,в подобных случаях, одна болезнь - медвежья.Я не удивлюсь,если этот КОШАРА уже по Монако с женой гуляет.
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