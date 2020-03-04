 "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія

Про це журналістам заявив у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заміну будемо шукати разом з Офісом президента, але у фракції у нас одноголосна позиція за Іонушаса була висловлена ​​позачергово. Дуже багато людей підтримують нашого колегу. Я не знаю, чи буде він кандидатом, але якщо він ним стане - у нього точно будуть голоси", - сказав Арахамія.

Раніше комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування за проєктом постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена ​​в його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

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