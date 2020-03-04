 "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія

Про це журналістам заявив у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Заміну будемо шукати разом з Офісом президента, але у фракції у нас одноголосна позиція за Іонушаса була висловлена позачергово. Дуже багато людей підтримують нашого колегу. Я не знаю, чи буде він кандидатом, але якщо він ним стане - у нього точно будуть голоси", - сказав Арахамія.
Раніше комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування за проєктом постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена в його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.
О! Это теперь - Иа!
Іоношас?, а де Микола Йовбак - мисливець, тут принцип такий, чим чудернацьке призвіще, тим краще людина "впишиться" у посаду
Юрист он, конечно, лучше чем Зё. Но на ген прокурора явно не тянет. У Луценко хоть практика была...
Родился: 18 октября 1979 г. (возраст 40 лет), Санкт-Петербург, Россия
Политическая партия: Слуга народа
денег заносить не будет
через три месяца поменяют
Это самьіе шлавньіе преимущества данного персонажа.
Для преЗедента и его депутатов.
А кто у нас пару часов плакался, что мало украинцев в управлении?
Тот же преЗедент.
Говорит одно, для лохов, делает противоположное.
Готов ли зелох к изоляции? ЗВР хватит? Или сразу - в биробиджан к путлеру на постой?