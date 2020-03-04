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 Політика України
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Все про:відставка (633) Арахамія (250) Рябошапка Руслан (303) Слуга народу (703) Іонушас (1)

 "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія

Якщо народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас стане кандидатом на посаду генерального прокурора, то фракція одноголосно підтримає його призначення.

Про це журналістам заявив у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заміну будемо шукати разом з Офісом президента, але у фракції у нас одноголосна позиція за Іонушаса була висловлена ​​позачергово. Дуже багато людей підтримують нашого колегу. Я не знаю, чи буде він кандидатом, але якщо він ним стане - у нього точно будуть голоси", - сказав Арахамія.

Раніше комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування за проєктом постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена ​​в його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179460
 
 
 Топ коментарі
 
Жесть... сначала хотел гадость написать, но так и не подобрал слов...
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Интересно зебилы смеются сейчас?
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Жесть... сначала хотел гадость написать, но так и не подобрал слов...
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Рябошапка оказался не полной проституткой ? "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия - Цензор.НЕТ 449
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Рябошапка понял что его руками хотят не правосудие вершить, а жар разгребать. Вот потому ничего и не делал. Ну я так думаю.
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и опять украинца не нашлось в Украине.
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когда твоя араХАМСКАЯ рожа перестанет мелькать ???
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Сергей Константинович Ионушас (укр. Сергій Костянтинович Іонушас; род. 18 октября 1979 года, Санкт-Петербург, Россия) - украинский адвокат, патентный поверенный
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Там опечатка: правильно импатентный поверенный.
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Так може вже зразу і клоуна на ***** поміняють. Какая разніца?
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Кстати да, хотелось бы их «мнение» почитать/услышать.......особенно на счет «непотопляемого» министра МАДа......
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Шило на мыло) Теперь этому Ио нужно кликуху подобрать) Тот был Рыбавшляпке)

О! Это теперь - Иа! "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1313
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Черговий "Варяг"... такий самий як і АбраХамло....
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Он не варяг, а адвокат клоуна, т.е. один из адвокатов "Квартала".
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Ну не знаю кто это, но генпрокурор с такой фамилией как-то не очень изначально.
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"Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия. Если народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас станет кандидатом на должность генерального прокурора, то фракция единогласно поддержит его назначение. Источник: https://censor.net.ua/n3179460

Іоношас?, а де Микола Йовбак - мисливець, тут принцип такий, чим чудернацьке призвіще, тим краще людина "впишиться" у посаду
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Пате́нтный пове́ренный - это лицо, профессией которого является оказание юридической помощи в области патентного права физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе оказание защиты их интересов и прав в суде. Это лицо должно иметь специальную квалификацию, необходимую для того, чтобы представить интересы клиентов в получении патентов и действовать во всех вопросах и процедурах, касающихся патентного права и практики, в том числе и патентных споров.
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Настораживает меня это "единогласно". Очень от него совком и пуйлом воняет.
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А вони як в колгоспі "Слухали... постановили..."
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это чючело , ионушас, работало юристом 95 квартала. очередная слуга каламойского. йбаные зебилы.
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Ну. теперь ген прокурор у Зёслика будет на 200% свой. А может и на 300%.
Юрист он, конечно, лучше чем Зё. Но на ген прокурора явно не тянет. У Луценко хоть практика была...
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давайте зе-порохоботы сразу гнать на этого Ионушаса и хвалить Луценка . Скажу вам на перед , что то ,что это говно .
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"Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия" - ещё вчера, стадо слуг с таким же единогласием поддерживало вчерашних министров.
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Стадо будет всегда поддерживать того на кого указал вожак стада....по той простой причине что это стадо...и в любом стаде...в том числе зеленом стаде так всегда было и будет...
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..Ну и фамилийка ,, ещё и кацап ,, я в шоке . Трындец стране . Будьте вы прокляты , зебилы . "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1839 .
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А этого Ионушаса откуда привезли?Что Арахимии закончились?
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все из трускавец супер пупер вуз "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5266 серванты трускавецкие "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5266
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У нас в стране, для назначения на должность генпрокурора и его замов, уже не осталось профессиональных и достойных прокуроров? Только сомнительные личности вроде соученика и друга богдана, квартирного афериста и прохиндея касько могут "работать" в генпрокуратуре без всякого конкурса?
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Сергей Константинович Ионушас - украинский адвокат, патентный поверенный. Руководитель юридической фирмы «Гелон». Народный депутат Украины IX созыва. Википедия

Родился: 18 октября 1979 г. (возраст 40 лет), Санкт-Петербург, Россия

Политическая партия: Слуга народа
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если АраХамии новый прокурор
денег заносить не будет
через три месяца поменяют
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Навіть не віриться що це реальність України, здається що це який те трагікомічний сон ... ось зараз прокинуся і цей сюр зникне, але коли пробуджуюся включаю комп . .. ні хріна то не сон.... курва
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Ионушас - юрЬІст 95 квартала плюс НЕ украинец.
Это самьіе шлавньіе преимущества данного персонажа.

Для преЗедента и его депутатов.

А кто у нас пару часов плакался, что мало украинцев в управлении?
Тот же преЗедент.
Говорит одно, для лохов, делает противоположное.
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А послы и представители стран большой семерки - нет )))
Готов ли зелох к изоляции? ЗВР хватит? Или сразу - в биробиджан к путлеру на постой?
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Инфузория одобряет! Он, простите, арахамия.
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Он - Паукоед) Да уж... Я уже всем "старым" министрам попридумывала было кликухи, теперь вот опять... "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2739
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кращк б ця говоряща обізьяна побрилась , може б тоді щось людське народила
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Ублюдочную арахамию первым посадить нужно будет после смены власти в стране.
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Фамилия и внешность прибалтийские, скорее литовец. А функции его в 95 квартале скорее адвокатские, чем прокурорские! В общем - "их парень"! ***! Что это за шобло?
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І що за мудло .нормального точно туди не візьмуть
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я охренел, ещё один иисусик генпрокурором работать будет... рожа генпрокурора должна быть худая и злая как у Кащея или Дзержинского, а не сытая и умиротворённая как у сына булочника.
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куда не плюнь и везде богоизбранный народец.
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