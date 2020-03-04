EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1915  43
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7176) Кабмін (3825) Денис Шмигаль (16)

 Пріоритети у нового Кабміну будуть ті самі, що й у попереднього, - Шмигаль

Новий уряд працюватиме над децентралізацією, створенням привабливого інвестиційного клімату, розвитком промисловості і зміцненням національної безпеки і оборони.

Про це заявив з трибуни Верховної Ради кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нашими пріоритетами залишатиметься все, що 29 серпня 2019 року було озвучено Президентом під час призначення попереднього уряду, але не доведено до кінця: це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфраструктури, покращення якості медицини та освіти. І найважливіше — зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі й повернення анексованого Криму. Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Не буде вирішувати - значить не буде цього уряду, це очевидно", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що новий уряд збереже і буде розвивати ті реформи і проєкти, які вже почали реалізовувати.

Читайте також: Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль

"Йдеться про реформу децентралізації, якою я на посаді віцепрем’єр-міністра займався останні тижні, і як голова облдержадміністрації в Івано-франківську займався останні більше, ніж пів року. Мова про програму "велике будівництво", яка має зіштовхнути економіку з мертвої точки, розігріти її і дати поштовх для подолання економічної кризи, недопущення бюджетної кризи", - зауважив Шмигаль.

Окрім того, за його словами, обов’язок нового Кабінету міністрів України - найближчим часом презентувати країні стратегію та перспективи економічного розвитку на майбутні роки.

"Як віцепрем’єр, ініціював велику дискусію щодо подальшої децентралізації, як прем’єр-міністр — пропонуватиму започаткувати велику дискусію щодо місця України на економічній мапі світу та шляхів досягнення цієї визначеної мети", - зауважив Шмигаль.

Читайте також: Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179452
 
 
 Топ коментарі
 
какая боль, какая боль - олигархат зеленский 5:0....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
какая боль, какая боль - олигархат зеленский 5:0....
 показати весь коментар
 
 
Головне, що пріоритет буде той сам й - благополуччя олігархів, а отже, і результат аналогічний.
 показати весь коментар
 
 
Ну значит и закончит он как прошлый. Сразу видно умного человека взяли.
 показати весь коментар
 
 
Так, так... Програма Бені Коломойського.
 показати весь коментар
 
 
Почти как у ху..ла - нужен прорыв в экономике,а скорее в мозгах зеленой плесени! Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6082
 показати весь коментар
 
 
"Главный приоритет красть и переводить деньги в Швейцарию",- Шмугельн
 показати весь коментар
 
 
Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
 показати весь коментар
 
 
А распродавать также тоже продолжите?
 показати весь коментар
 
 
А які були пріоритети у попереднього уряду? Ми лише знаємо про їхню зарплату.
 показати весь коментар
 
 
То есть, никаких приоритетов...это и ожидалось
 показати весь коментар
 
 
тобто нічого робити не будуть, атільки розповідати про досягнення. В принципі цим вже займаються понад 28 років. Зрдка були виключення але вони мабуть більше випадкові ніж системні.
 показати весь коментар
 
 
Це не смішно, бо потім усі навколо будуть шмигати.😵
 показати весь коментар
 
 
Где-то я это уже слышал ,это не попередники говорили случайно...
 показати весь коментар
 
 
Нашими приоритетами останется все, что 29 августа 2019 было озвучено президентом при назначении предыдущего правительстваИсточник: https://censor.net.ua/n3179452

Зебеньки такі зебеньки.
Нащо ж міняли тоді?
 показати весь коментар
 
 
Тут работать надо, а он "дискуссии о месте Украины" собрался организовывать....Скоро додискутируетесь, что место станет предельно ясным
 показати весь коментар
 
С учетом того, что это «человек» очередного олигарха, то подозреваю: из этого рая' не будет ни х.......☹️
 показати весь коментар
 
 
Понятно. Очередной "Алёша", только без самоката...
 показати весь коментар
 
 
Так скоро стане відомо де він втратив мозок.
 показати весь коментар
 
 
"...но не доведено до конца" - меня умиляют эти формулировки. Это сборище прожрало миллионы наших кровных, ни черта не сделало. Какое-то бессмысленное, броуновское движение одноклеточных в капле воды. И я боюсь, оно будет продолжаться.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. самокат не отменяется.
Не смотря на теплую погоду шмыгал один писюанист зелёным шмарклями.
 показати весь коментар
 
 
План Шмугеля (нем.контрабандиста)- "украсть минимум половину бюджета и перевести семьям в Швейцарию, вместо украденных денег напечатать фантиков. Это вызывает инфляцию. Итого, заплатят все своими сбережениями. План работает и все сидят тихо проходили неоднократно. В крайнем случае скажут виноваты масоны и электорат схавает как обынПріоритети у нового Кабміну будуть ті самі, що й у попереднього, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 18 "
 показати весь коментар
 
 
З перших заяв зрозуміло, що і результати, також, будуть такі самі як попереднього уряду.
 показати весь коментар
 
Контрабанда (нем. Schmuggel) - евр. фам. Шмыгаль
 показати весь коментар
 
 
Я писал этот прогноз несколько раз еще в прошлом году и с каждым месяцем он кажется все реалистичнее - похоже что все это дилетантство закончится либо майданом где Зе и его команду вынесут из офисов, либо тем что Зе назначит Пороха премьером и он начнет снова наводить порядок в стране.
 показати весь коментар
 
 
Приоритеты у нового Шмыгаля будут те же, что и у предыдущего Шмыгаля, - Шмыгаль
 показати весь коментар
 
"Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего"
это при падение экономики??? )))))))))))))))

а зачем тогда шило на мыло???)))))
 показати весь коментар
 
Уничтожение малого бизнеса,увеличение налогов,особые льготные условия фирташу и ахметке,сокращение количества рабочих мест,потакание коррупционерам и взяточникам -это как раз те приоритеты в которых нуждается страна.
 показати весь коментар
 
То есть доведем падение экономики с 4% до 8%.
 показати весь коментар
 
если все то же самое и Гончарук был такая умница - зачем его менять?
Один х,,й.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору