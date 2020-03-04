 Пріоритети у нового Кабміну будуть ті самі, що й у попереднього, - Шмигаль

Про це заявив з трибуни Верховної Ради кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нашими пріоритетами залишатиметься все, що 29 серпня 2019 року було озвучено Президентом під час призначення попереднього уряду, але не доведено до кінця: це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфраструктури, покращення якості медицини та освіти. І найважливіше — зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі й повернення анексованого Криму. Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Не буде вирішувати - значить не буде цього уряду, це очевидно", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що новий уряд збереже і буде розвивати ті реформи і проєкти, які вже почали реалізовувати.

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"Йдеться про реформу децентралізації, якою я на посаді віцепрем’єр-міністра займався останні тижні, і як голова облдержадміністрації в Івано-франківську займався останні більше, ніж пів року. Мова про програму "велике будівництво", яка має зіштовхнути економіку з мертвої точки, розігріти її і дати поштовх для подолання економічної кризи, недопущення бюджетної кризи", - зауважив Шмигаль.

Окрім того, за його словами, обов’язок нового Кабінету міністрів України - найближчим часом презентувати країні стратегію та перспективи економічного розвитку на майбутні роки.

"Як віцепрем’єр, ініціював велику дискусію щодо подальшої децентралізації, як прем’єр-міністр — пропонуватиму започаткувати велику дискусію щодо місця України на економічній мапі світу та шляхів досягнення цієї визначеної мети", - зауважив Шмигаль.

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У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.