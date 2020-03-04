 Відвідування делегацією муніципалітетів Сицилії окупованого Росією Криму суперечить позиції уряду Італії, - МЗС України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Відвідування тимчасово окупованої території АР Крим сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору в її протиправних діях і не відповідає політиці невизнання Європейського Союзу, співзасновником якого є Італія", - зазначили в МЗС.

У МЗС нагадали, що під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського в Рим італійські лідери на вищому рівні підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте також: Росія хоче хитрістю змусити Європу визнати анексію Криму, - Democratic Europe

"Україна рішуче засуджує поїздку делегації муніципалітетів Сицилії в тимчасово окуповану Російською Федерацією Автономну Республіку Крим. Згадана поїздка є відвертим порушенням законодавства України та норм міжнародного права і підриває суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслили в МЗС.

У міністерстві звернули увагу на необхідність дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, і відзначили неминучу правову відповідальність за його порушення.

"Підкреслюємо: будь-які контакти або співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і тому не мають юридичної сили", - додали в МЗС.