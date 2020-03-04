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 Політика України
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 Відвідування делегацією муніципалітетів Сицилії окупованого Росією Криму суперечить позиції уряду Італії, - МЗС України

Україна засуджує відвідування делегацією муніципалітетів Сицилії (Італія) окупованого Російською Федерацією Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Відвідування тимчасово окупованої території АР Крим сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору в її протиправних діях і не відповідає політиці невизнання Європейського Союзу, співзасновником якого є Італія", - зазначили в МЗС.

У МЗС нагадали, що під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського в Рим італійські лідери на вищому рівні підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Україна рішуче засуджує поїздку делегації муніципалітетів Сицилії в тимчасово окуповану Російською Федерацією Автономну Республіку Крим. Згадана поїздка є відвертим порушенням законодавства України та норм міжнародного права і підриває суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслили в МЗС.

У міністерстві звернули увагу на необхідність дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, і відзначили неминучу правову відповідальність за його порушення.

"Підкреслюємо: будь-які контакти або співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і тому не мають юридичної сили", - додали в МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179451
 
 
 Топ коментарі
 
МЗС Італії не вміє говорити, а італійці вміють брехливо звинувачувати Марківа. Що для Марківа зробив Зе?
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Предлагаю их всех заочно посадить. Это наш любимый вид спорта.
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МЗС Італії не вміє говорити, а італійці вміють брехливо звинувачувати Марківа. Що для Марківа зробив Зе?
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понять простить и отпустить ))_)_ онижедети ))
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Сицилия не совсем уж дети.Это ж "Козаностра",Дон Карлеонэ-они давно ложили на Италию.
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Предлагаю их всех заочно посадить. Это наш любимый вид спорта.
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а вот фошизды всё продвигает своии дела, кстати, кто слышал хоть писк от рассеики, мол лишнехромосомов речи лишае. А всё потому, что их надо чмирить постоянно и везде, вот красиво, скажите:

Комиссия Сейма по правам человека одобрила ограничение телевещания на русском языке

Идея исходит от президента Латвии Эгила Левитса - он предложил укрепить роль официальных языков Евросоюза, увеличив их процент в телевещании до 80 процентов всего вещания не на латышском языке.

то есть, иным языкам было где то 5% или чуть другой процент,но сруским от этого ничего останеться 20% , скажите, возможно их дети людьми станет.
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"Посещение делегацией муниципалитетов Сицилии оккупированного Россией Крыма противоречит позиции правительства Италии, - МИД Украины" - бес путлер соблазнил сицилийскую мафию дармовой поездкой и премиальными, другого варианта нету.
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Другой, и более реальный вариант - хотят инвестировать в Крым, о чем и говорят. Ты на состав посмотри - два первых лица, таких подачками не заманишь.
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Но есть и хорошие новости: братишка Эрдоган им ща миллион сирийских беженцев запустит. Поглядим, как будут после этого они и дальше с ****** по дёснам выступать ....
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потому что у них демократия. а у нас ЦАРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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