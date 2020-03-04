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Все про:Байден (209) Блумберг (3) США (6321)

 Блумберг знявся з президентських перегонів у США на користь Байдена

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг знявся з президентських перегонів у США на користь колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg.

Повідомляється, що Блумберг вийшов із президентської кампанії після того, як не зміг заручитися підтримкою виборців-демократів за підсумками попередніх результатів на праймеріз у "супервівторок".

Також повідомляється, що витрати Блумберга на кампанію перевищили пів мільярда доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Нью-Йорка Блумберг витратить $500 млн на боротьбу з Трампом, - Politico

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на праймеріз Демократичної партії США в "супервівторок", 3 березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі і Массачусетс переміг Байден. Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс здобув перемогу в рідному Вермонті, а також в Колорадо і Техасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179450
 
   
 Топ коментарі
 
Сандерс такое же прокацапское говно, как и Трамп. Для Украины выборы Трамп/Сандерс абсолютно проигрышный вариант. А поскольку у себя мы уже все просрали, то вся надежда на США, где спасти нас может только Байден.
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срасея и кацапы - мыльте попку!
Байдет следующий президент США Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена - Цензор.НЕТ 9257
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Не надо печалться - у Блумберга ещё вся жизнь впереди.
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Как же они бояться Сандерса. Пару дней назад Бутеридж снялся в пользу Байдена и это помогло тому выиграть супервторник, теперь Блумберг. Демпартия мошеничает хуже, чем на прошлых выборах.
Прошлый раз это привело к тому, что часть избирателей демов назло проголосовали за Трампа.
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Сандерс такое же прокацапское говно, как и Трамп. Для Украины выборы Трамп/Сандерс абсолютно проигрышный вариант. А поскольку у себя мы уже все просрали, то вся надежда на США, где спасти нас может только Байден.
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Как Обама с Хилари спасли Грузию в восьмом году?
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Обама с Хилари сделали выводы из той ситуации, из ситуации с Украиной и приняли верные решения в отношении росии и успешно их реализовывали в виде плана Анаконда. после прихода к власти Трампа все поменялось, росия вновь подняла голову, цены на нефть выросли благодаря спровоцированному трампом иранскому кризису, санкции саботируются, международная коалиция разваливается
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Тем не менее Крым он оккупировал и Донбас сделал серой зоной. Это не вина Обамы, но в целом я скептичен к нему. Не только из-ща России, но и его решения дружить с Кубой или Ираном или вывод войск из Ирака и другие действия считаю глупостью. В целом демы очень наивны во внешней политике и я боюсь, что такие как Путин могут их обмануть с Украиной, а они купятся снова. Республиканцы не такие.
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республиканцы - да. такие как Маккейн, например. Но Трамп - не республиканец. Трамп старый агент кгб, внедренный в американскую финансовую и политическую систему. вернее он не был внедрен, как агент кгб, он был завербован, уже будучи частью американского эстеблишмента.
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Я в это не верю. По моему он типичный американец по психологии. Ничего страшного за эти три года он не сделал, хотя шутки, типа, "служу советскому союзу" видел не раз.
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саботировал санкции. развалил международную коалицию. поднял цены на нефть.
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Цены на нефть Трампу выгодны для собственных нефтяников, которые его избиратели. Остальное вода. Никакой международной коалиции не существовало никогда, а за санкциями лучше смотреть на Германию со Швецией, а не на США.
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Обама сделал выводы? Может напомнишь скколько лет прошло с момента наступления Рашки на Украину когда Обама начал Украине давать оружие?
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предоставление Украине оружия это абсолютно не ключевой момент. вот агент росии Трамп совершенно свободно предоставил Украине джавелины, айленды - и что? это имеет какое-то особое значение? нет. ключевыми являются геополитическое давление на росию, экономическое удушение, изоляция. все это внедрялось при Обаме и весьма успешно. посмотрите на динамику цен на нефть. что происходило при Обаме, и что при Трампе. Вооруженные силы мы и сами достаточно успешно развивали при Порошенко для адекватного противостояния ограниченным силам росии на Донбассе. Давать нам на первых этапах хорошее американское вооружения класса джавелинов для США было не совсем разумно - не было достаточного уровня доверия к украинским властям. Главная задача все-таки с позиции США не спасти Украину как таковую, а задушить росию, как главный источник терроризма и нестабильности в мире.
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його Бояться деми! І тільки тому, що він гарантовано програє Трампу!
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срасея и кацапы - мыльте попку!
Байдет следующий президент США Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена - Цензор.НЕТ 9257
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может так и будет, и это будет очень плохо для Украины
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Roman Maksymyuk Не спорь с косорылой ольгинской ******. ******* топит за сандерса и трампа одновременно. Таких дебилов даже в америке нет, не то что у нас.
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Трамп не являється прокацапським-це фейк.
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те, що ми судимо по фактичним діям Трампа і результату його дій, а вони очевидні і спрямовані на користь росії.
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Это какие такие действия на пользу расеи? Усиление санкций против паРаши? Усиление помощи Украине?
Да, Трамп работает по кальке "Америка прежде всего", что в принципе нормально. Людям не нравится что он ручкается с ублюдками вроде пуйла или Ына? Ну да, приятного мало, но всё же надо смотреть на дела и результаты, а не на внешнее оформление.
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я уже несколько раз озвучил. саботировал санкции. развалил международную коалицию. поднял цены на нефть. где вы там усиление санкций увидели? Трамп давно уже должен был ввести секторальные санкции на основе принятого Закона, а он это саботировал
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Русские боты точно поддерживали его и Сандерса. У Путина была идея фикс касательно Хилари Клинтон, которую он не любил и он отправил своих ботов сделать всё чтобы она не стала презом. Так и было. Трамп к этому не причастен, как и Сандерс.
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Трамп дурак, а значит прокацапский. Автоматом.
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Он его уже съел по результатам неудачной попытки импичмента. Дальше он с ним просто может играть как кошка с мышкой в своё удовольствие.
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Трамп не блещет умом, так что Байден віиграет.
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От поставив радіо на музичку і прочитав новину на Цензорі) в Блумберга був дуже невдалий Супер вівторок. Очікувано-бабло зажав. Хотілось би послухати дебати Сандерса з. Рапсом але здається, що і він пролітає. Байден-старий маразматик, котрого не підтримав навіть його колишній бос Обама. Трамп з'їсть його з потрохами. Деми вистрілили самі собі в ногу зі своїми істериками.
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Ваша велика біда в Україні, що ви не вмієте слухати і аналізувати новини!
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абсолютна правда. більшість не вміє і не аналізує. десь 73%.
але є і така частина, яка аналізує
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Это твоя беда, что ты пытаешся разобраться, у украинцев все проще, что выгодно, то и правильно))) Все гениальное просто.
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как немецкие порноактрисы - к о заплатит к тому и поворачиваются 😬
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Ну что ж, демократы сильно боятся что коммунист Сандерс выйдет на выборы. Потому что он 100% проиграет Рыжему.
Но удивляет такая любовь украинцев к американским демократам, раньше к Клинтонше, теперь к Байдену. Откуда взялась легенда что демократы больше поддерживают Украину чем республиканцы и Трамп? Демократы играли в "перезагрузки" с пуйлом, Абамка поддерживал эмбарго на помощь Украине (несмотря на усилия республиканских законодателей помочь Украине), но тем не менее легенды живы среди украинцев.
Байден коррупционер, клейма ставить негде, и представитель коррумпированного прогрессистского истеблишмента, того самого, который в Европе вернул паРашу в ПАСЕ. Да, та самая шайка Сороса &Co. Откуда такая любовь к нему???
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Потому что демы финансируют наших грантоедов, а те рассказывают какие демократы хорошие. Но даром наши полезли в эту возню, там другие люди и совсем другая страна. Нам их не понять.
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Пожалуй согласен. Украину подмяла та самая мафия Сороса, что до этого прибрала практически всю Европу, Канаду и вовсю воюет с Трампом. Так что да, всё логично.
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тут вопрос в том, что Трамп никакой не республиканец. Трамп агент кгб. А большинство нынешних сенаторов от республиканцев - ставят личные политические интересы и партийную солидарность выше национальных интересов США. Если бы республиканцы дали нормального кандидата, скажем Ромни, то конечно были бы за республиканцев.
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Трамп відкинув від українських рубежів 100 тисячне війско путлера в ассад ,ще й зброю дав Україні,але примарголеним кріпакам пороха коло фені-їм аби кістку з барського столу хто кинув-звикли на пана батракувати.Звичайно обговорювати якогось американського мормона Ромні українським селюкам,які не розбираються,чому корова какає цілим,а коза-горошком-це найвищий пілотаж,але "не всіх дурних війна побила".
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а нам он именно такой и нравится - грубый необузданный политически некорректный американский националист
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Битва старперов. Трамп придет, ухи надерет.
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Трамп моложе даже. Мне казалось, что Трамп отсидит срок, а дальше его сменит какой-то сорокалетний, а так в США зубры политики все старички.
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Та ты шо!Сушите вёсла-штат Ню-Йорка вам такую подлянку не простит-отдаст голоса за Трампа.Дважды проигравшему байданутому удачи больше там не видат.
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О-о-о. Козломордятнкой понесло. Видать подгорает у хозяина лохматого чма и ********* прахфэсора.
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