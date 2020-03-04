 Блумберг знявся з президентських перегонів у США на користь Байдена

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg.
Повідомляється, що Блумберг вийшов із президентської кампанії після того, як не зміг заручитися підтримкою виборців-демократів за підсумками попередніх результатів на праймеріз у "супервівторок".
Також повідомляється, що витрати Блумберга на кампанію перевищили пів мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на праймеріз Демократичної партії США в "супервівторок", 3 березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі і Массачусетс переміг Байден. Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс здобув перемогу в рідному Вермонті, а також в Колорадо і Техасі.
Прошлый раз это привело к тому, что часть избирателей демов назло проголосовали за Трампа.
Байдет следующий президент США
Да, Трамп работает по кальке "Америка прежде всего", что в принципе нормально. Людям не нравится что он ручкается с ублюдками вроде пуйла или Ына? Ну да, приятного мало, но всё же надо смотреть на дела и результаты, а не на внешнее оформление.
але є і така частина, яка аналізує
Но удивляет такая любовь украинцев к американским демократам, раньше к Клинтонше, теперь к Байдену. Откуда взялась легенда что демократы больше поддерживают Украину чем республиканцы и Трамп? Демократы играли в "перезагрузки" с пуйлом, Абамка поддерживал эмбарго на помощь Украине (несмотря на усилия республиканских законодателей помочь Украине), но тем не менее легенды живы среди украинцев.
Байден коррупционер, клейма ставить негде, и представитель коррумпированного прогрессистского истеблишмента, того самого, который в Европе вернул паРашу в ПАСЕ. Да, та самая шайка Сороса &Co. Откуда такая любовь к нему???