 Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль

Про це він сказав, виступаючи з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"На сьогодні ми побачили тільки зміцнення гривні, яке вдарило по промисловості, але ніяк не позначилося на добробуті українців", - сказав Шмигаль.
"Українці мають бачити і знати, що держава їх захищає", - зазначив він.
Шмигаль також розкритикував реформу митниці і податкової служби, вказавши, що вона не позначилася на доходах держбюджету.
У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.
Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.
А в Ах... от нового спеца.
Эпоха бидности Бени заканчивается)))
Снова будут грабить этот мудрый нарИд))))
Все як пише Закон про Державну службу...
У разі поновлення на роботі по рішенню суду особи яка раніше займала дану посаду трудові відносини з діючим керівником припиняються...
хороните своии сбережения в гривнах и к вам придёт сюпраиз.
(якщо виживемо)
Абонплата за воду в Днепре: опубликованы тарифы
https://nashemisto.dp.ua/2020/03/04/abonplata-za-vodu-v-dnepre-opublikovany-tarify/
...
Ось ще "оптимістична" новина:
В Днепре на ж/д вокзале оборудовали изолятор для пассажиров: что случилось
а...еще ж можно абонплаты за проход по магазину....покупал-не покупал - плати ))))))
Схожа практика інсувала у деяких "пітєйних" закладах ще у 80-х роках. Вхідний квиток 5 рублів. Щось замовиш - ті 5 рублів зарахують. Зроблено щоби "відсікти" любителів халяви і та інший несерйозний контингент.
- доктор, вот, не стоИт...
- зато висит как!!!
Люблю я этих инфантильных совков "ну и шо шо в европпе зп в 5 раз выше, вон у них
коммуналка дороже на сто баксов". готов обнять и погладить по голове, тяжело им живется без мозгов. Тебе с пенсией инвалида мозгового труда сложно понять, но кроме буряка и морковки есть другие траты.
Прикольно. Бо долар подешевшав, а ціни в магазинах навпаки- полізли вгору.
Из этого %у^лопорохоботы делают вывод, что надо опустить гривну, а вдруг продукты подешевеют. А если подорожают - тоже хорошо, будет повод покамалать про вяличие Парашенки.
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Простите, а от чего, от кого именно гос-во собирается или уже защищает украинцев ?
Источник: https://censor.net.ua/n3179448
зелеботы жы так волалы укрепления гривны,аж до 8 грн (фиг знает почему именно 8)
-а оказывается ничего не меняется
А якщо він на цьому не розуміється, то ця ноша йому, також, не під силу.
А Зеленский это знает?
где логика?
цену гривны задрали чтобы вывернуть карманы
украинцев,
по сути цены просто тупо выросли
выросли в гривне
выросли в $
упал наличный, но опять же , за счёт чего ?
брехня