 Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль

Про це він сказав, виступаючи з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми побачили тільки зміцнення гривні, яке вдарило по промисловості, але ніяк не позначилося на добробуті українців", - сказав Шмигаль.

"Українці мають бачити і знати, що держава їх захищає", - зазначив він.

Шмигаль також розкритикував реформу митниці і податкової служби, вказавши, що вона не позначилася на доходах держбюджету.

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У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.