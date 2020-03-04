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 Політика України
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Все про:Кабмін (3825) Денис Шмигаль (16)

 Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду

Кандидат у прем'єр-міністри Денис Шмигаль заявив про те, що потрібно посилювати економічний блок уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив перед депутатами ВР.

Шмигаль заявив: "Потрібно посилювати економічний блок уряду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати міністрам і членам наглядової ради треба скоротити, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179444
 
 
 Топ коментарі
 
Ну всё началось: плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям,плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям и плям-плям!!!!!!!!!
Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду - Цензор.НЕТ 726
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есть ещё резерв, лысый из квартала
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це голи йому Гончаренко про Голобородька засунув
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Та так. Особливо, якщо посилити економічний блок Тедеєвим, Вірастюком та іншими спортсменами - силовиками.
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все о "шмыгалове" думает.. а тут у кандидата и фамилие подходящая..
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Как усиливать...за счет чего ..за счет кого...?
Сплошные лозунги...впрочем это не удивляет...зеленое стадо по другому не умеет...
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Ну всё началось: плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям,плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям, плям-плям и плям-плям!!!!!!!!!
Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду - Цензор.НЕТ 726
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Углубіть, разширіть, удлініть. Щоб труна пройшла.
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Чим більше клованів, тим міцніше економічний блок ?

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А вы в курсе, КОГО писюанист предложит на Министра Обороны?
А генерала Тарана. Того самого, кому в 2015 году вручили подозрение по ст.111 "Государственная измена" из за его связей с московитами и засосами с ними.
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Про Тарана заявление Фейк , роспропаганда с заявлениями нужно быть поосторожней.Сейчас кто не нравится и даже волонтеру который помогал Фронту можно вменять Измену если Захотеть
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Какой же это фейк? В 2015 это ни кто правду фейком не называл. Да, а за что же его уволили?
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Для анализа Информации необходимо Много Источников, а особенно Источник Врага . Выяснить какую цель он поставил себе и чего он этим достиг.Если в человеке есть отсутсвие аналитического Ума , то ему не следует Этим заниматься.Люди которые впитывают всю грязь
в последствии они становятся не нужными. Обычно их Называют Вата.Если бы действительно Он был врагом Народа он бы сидел и ничего бы его не спасло или Удрал бы.
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Я Бачу ти повний Засранець і з такими як Ти країну не побудуєш і чим менше буде таких Мудаків тим менше їх буде у Верховній Раді і Уряді Линяй за Поребрік .
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Послушайте, пензюк, ежели вы решили построить страну с такими ЗЕлёными то психиатр вам в помощь. Телефончик дать? Я уже не практикую. Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду - Цензор.НЕТ 3550
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А ти що Зробив , ти не зелений ти не барига ти не ОПЗЖ ти Ніхто ти болото . Даже думки своєї не маєш , а живеш хто що Ляпне . Продовжуй коли є Задоволення і коли є Схиблий , то хай так і Буде.Бувай.
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От ваших коментов просто смердит тамбовскими портками и рязанскими лаптями, пензюк ва наш, лишнехромосомный.
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А я то думаю чого це ти сидиш в Кокошніку і таке мелиш, - А він тобі на мозги твої схиблені давить . Так ти кроме рязані і тамбова більше нічого і не знаєш .Собирай валєжнік пока путін розрішив і запасайся на зиму.В Україні тепло , а від тебе і не тепло і не холодно . Сказав же Бувай , так ні зі своєю рязанью . У вора і шапка горить , та що з тебе взяти Ущербний.
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С возвращением вас, дефективный. Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду - Цензор.НЕТ 4410
Только между нами, я ни кому не скажу, вы за Зе голосовали и "Слуг народа"? Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду - Цензор.НЕТ 378
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Треба дати йому 100 днів. Йому ж потрібно переглянути, переписати, подумати, як побороти. Він же молодий, хай вчиться. Якихось три місяці з копійками. Зете, Янелох знову "герой". Він "поборов" міністрів, які виконували його ж вказівки
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Вже шість кандидатів на міністерські посади відмовилися. Будьте обережні... з огляду на брак кадрів хапають прямо на вулиці.
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и фамилия, и физиономия шмыгаля говорит о том, что его нельзя назначать премьером.
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Там уже экономистов - негде кресла ставить. Производство нужно укреплять, военных и науку. Тогда будет толк.
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это значит еще большше бабла на ОП или как????
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