 Шмигаль заявив, що потрібно посилювати економічний блок уряду

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив перед депутатами ВР.
Шмигаль заявив: "Потрібно посилювати економічний блок уряду".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив перед депутатами ВР.
Шмигаль заявив: "Потрібно посилювати економічний блок уряду".
Сплошные лозунги...впрочем это не удивляет...зеленое стадо по другому не умеет...
А генерала Тарана. Того самого, кому в 2015 году вручили подозрение по ст.111 "Государственная измена" из за его связей с московитами и засосами с ними.
в последствии они становятся не нужными. Обычно их Называют Вата.Если бы действительно Он был врагом Народа он бы сидел и ничего бы его не спасло или Удрал бы.
Только между нами, я ни кому не скажу, вы за Зе голосовали и "Слуг народа"?