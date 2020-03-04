 Виплати міністрам і членам наглядової ради треба скоротити, - Шмигаль

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців. Є витрати, які ми повинні скоротити - це стосується і зарплат, і премій чиновників, зокрема міністрів нового уряду, членів низки наглядових рад та інших чиновників", - підкреслив він.

Зазначимо, перед цим про необхідність перегляду зарплат членам наглядової ради держкомпаній говорив президент Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль