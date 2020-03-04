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Все про:виплати (119) заробітна плата (696) Кабмін (3825) Денис Шмигаль (16)

 Виплати міністрам і членам наглядової ради треба скоротити, - Шмигаль

Кандидат у прем'єр-міністри України Денис Шмигаль заявив, що зарплати міністрам і членам спостережних рад держкомпаній потрібно скоротити.

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців. Є витрати, які ми повинні скоротити - це стосується і зарплат, і премій чиновників, зокрема міністрів нового уряду, членів низки наглядових рад та інших чиновників", - підкреслив він.

Зазначимо, перед цим про необхідність перегляду зарплат членам наглядової ради держкомпаній говорив президент Володимир Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179443
 
 
 Топ коментарі
 
Да что министры и набсоветы, это копейки, нужно урезать заоблачные зарплаты и пенсии судей и армии чинуш. Вот на этом можно реально миллиарды найти на повышение минимальных пенсий и зарплат бюджетников.
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Это он хочет Коболева с Витренко пустить помиру???
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походу ещё лучше зели заливает
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правильно! Уволить нахрен всех пендосов-гейропейцев из Набсоветов - в том числе Нафтогаза, назначить туда бенино-ахметкиных корешей на мизерные зарплаты и позволить им красть как при Овоще!
ТакЪ поднимем Украинушку скален уррряяяяя!!!
*зебилы плачут от радости
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Это он хочет Коболева с Витренко пустить помиру???
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Хочет корешей Ахмета туда пристроить. Они сами освободят место если им не платить
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Это Зебил номер 2,говорит то,чего хотят слышать 73%,министрам ничего,людям все,увеличение пенсий зп,только с чего эти деньги они будут брать
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Те Воровали , - Жить не давали , - Эти Не воровали , и жить То же не давали .Макаку поставить , ничего не изменится.
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Да что министры и набсоветы, это копейки, нужно урезать заоблачные зарплаты и пенсии судей и армии чинуш. Вот на этом можно реально миллиарды найти на повышение минимальных пенсий и зарплат бюджетников.
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всем надо сократить до минималки. а потом при улучшении жизни простых людей им тоже станет лучше жить.
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