 Україні потрібна комплексна програма на випадок поширення коронавірусу, - Шмигаль

Про це він сказав з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.

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