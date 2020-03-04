 Україні потрібна комплексна програма на випадок поширення коронавірусу, - Шмигаль

Про це він сказав з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.
Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.
На должность премьера членограй предлагает топ менеджера Ахметова Гудка Леонидовича.
И ты почему то раньше молчал...как брянский партизан на допросе в гестапо...
ээээ(бросается паковать портфель0