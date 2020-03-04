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 Політика України
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 Україні потрібна комплексна програма на випадок поширення коронавірусу, - Шмигаль

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль виступає за розробку комплексної програми на випадок поширення в Україні коронавірусу.

Про це він сказав з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179442
 
 
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Борьба с олигархами по ЗЕленому в разгаре!
На должность премьера членограй предлагает топ менеджера Ахметова Гудка Леонидовича.
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Да ты шо? Ну просто капитан очевидность....а остальное зеленое стадо что не знало об этом без тебя?
И ты почему то раньше молчал...как брянский партизан на допросе в гестапо...
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опять попилят деньги налогоплательщиков... коронавирус уже полгода бушует, зебилы проснулись
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Не говорите на данного товарища слово "идиот", ибо слово это в оригинале значит - тот кто в стороне политической деятельности", есть слово "дебил", во оно подойдет
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Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль Источник: https://censor.net.ua/n3179442\\\\\\\\\

ээээ(бросается паковать портфель0
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Цеж треба так вляпатись Скалецькій! На обсервацію міністром, а з обсервації вже ніким. І головне потрібно досиджувати...
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О воно що? Вірус вже в Україні (скоріше всього вже давно). А вони ще тільки програму будуть розробляти кілька тижнів а там - "або ішак здохне або шах". Така оперативність має порадувати зебілів в першу чергу. А далі буде "мир" і зарплати і пенсії. От тільки пика у шмарклі ширшає швидше ніж росте кількість обіцянок.
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а новому премьеру никто не сказал, что во всем цивилизованном мире уже месяц, как все сделано
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