 Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Шмигаль пояснив, що держбюджет на 2020 рік слід переглянути для збільшення соціальних виплат населенню.
"Є кілька викликів, за вирішення яких нам потрібно братися негайно. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути державний бюджет на 2020 рік в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", - сказав він.
У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.
Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.
"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", - сказал он.
Это как - увеличить соцвыплаты и вместе с ними дефицит бюджета, но в то же время не допустить бюджетного кризиса?
это КАК? ОДНО ПРОТИВОРЕЧИТ ДРУГОМУ, ЭКОНОМИСТ БУЕВ!
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Равносильно: "Чтобы потушить пожар нужно больше бензина подливать".
Задолбали МММщики доморощенные
Павысить зарплаты и пенсии, а-а-ав-а-аааа!
Песец стране....
Песец гривне...
Песец сотрудничеству с МВФ...
Дефолт имени Коломойского подкрался незаметно!
-- Значіт будут грабіть *(