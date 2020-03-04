EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  6900  51
Матеріали за темою:
Все про:бюджет (743) ВР (7176) Кабмін (3825) соцвиплати (102) Денис Шмигаль (16)

 Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль. ВIДЕО

Кандидат у прем'єр-міністри України Денис Шмигаль вважає, що бюджет на поточний рік необхідно переглянути в бік збільшення соцвиплат.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Шмигаль пояснив, що держбюджет на 2020 рік слід переглянути для збільшення соціальних виплат населенню.

"Є кілька викликів, за вирішення яких нам потрібно братися негайно. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути державний бюджет на 2020 рік в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", - сказав він.

Читайте також: "Голос" вимагає поіменного голосування за кожного міністра

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179441
 
 
 Топ коментарі
 
За счет кого? И так уже бизнес еле дышит.
 показати весь коментар
 
ще не сіло у крісло, а вже почало попсу гнати
 показати весь коментар
 
я думал новость про секвенцию, а тут ещё повысить выплаты - я не поверил своим глазам, он точно вменяемый?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За счет кого? И так уже бизнес еле дышит.
 показати весь коментар
 
 
Это в мемориз. Я еще лелеял некие надежды что мол новое лицо и все такое.. А лицо вякнуло в первой же речи:
"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", - сказал он.
Это как - увеличить соцвыплаты и вместе с ними дефицит бюджета, но в то же время не допустить бюджетного кризиса?

это КАК? ОДНО ПРОТИВОРЕЧИТ ДРУГОМУ, ЭКОНОМИСТ БУЕВ!
 показати весь коментар
 
Уже так "настимулировали" что еле дышит и безработица поперла вверх, как никогда. Даже с учетом оттока рабочей силы за границу.
 показати весь коментар
 
 
Я не генерал, а просто солдат. Теоретически это возможно, если талантов хватит.
 показати весь коментар
 
 
Для этого надо командующего выгнать. Зеля 2 не лучше Зели 1, как их не называй.
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю талантов этого Шмыгаля, так что судить пока не буду. Но он хотя бы сорок процентов роста не обещает.
 показати весь коментар
 
 
Это тупо исполнитель воли главного. А главный в экономике дуб-дубом. Иначе бы не "ломал дров" со своими законами, гробящими бизнес и экономику. Это не Гончарук их принимал, а управляемое Бубочкой монобольшинство.
 показати весь коментар
 
 
Его хотят таким сейчас представить те, кто недовольны увольнением Гончарука. На самом деле мы ничего не знаем что и как.
 показати весь коментар
 
Знаем. У бубочки сейчас абсолютная власть в стране. Он за все в ответе. Только один тупой закон вынул из бюджета суммарно до 100 млрд.грн. И Зеля его пропихивал.

Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2898
 показати весь коментар
 
 
Промышленность поддерживаем, соцвыплаты увеличиваем. Промышленное производство быстро падает. За счет чего банкетуємо?? Неувязочка. Хотелки не совпадают с возможностями.
 показати весь коментар
 
 
О! Знаю и подскажу. Долги папы Бени перед бюджетом уже больше 200 млрд.грн. Надо Беню заставить отдать все долги и заплатить налоги. И на все "хотелки" хватит.
 показати весь коментар
 
 
я думал новость про секвенцию, а тут ещё повысить выплаты - я не поверил своим глазам, он точно вменяемый?
 показати весь коментар
 
 
Халва, халва, халва ...... Лохторат схавает и вопросов "А как?" не задаст
 показати весь коментар
 
 
средство от бюджетного кризиса - повысить всем выплаты! гениально
 показати весь коментар
 
 
Уже? Откуда выплаты, коль экономика валится? Правда есть вариант: продавить продажу земли и лавируя между ахметовым и беней надеяться получить транш МВФ. Но это так себе решение. Мало того, это совсем не решение. Это гопа. Большая.
 показати весь коментар
 
 
так можна для внуків прибарахлитися-поки "непонятки з тьорками"
 показати весь коментар
 
 
Сразу видно - чувак соображает !! ))) А Гончарук - лох , за своим самокатом не догадался такую красивую фразу придумать . Теперь - заживем !!!
 показати весь коментар
 
 
Бюджет на 2020 год следует пересмотретьраспилить Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3340
 показати весь коментар
 
 
Главный инвестор в Украине -пенсионер.Деньги в кубышку не положит,всё в магазин снесёт.
 показати весь коментар
 
"недопущение экономического и бюджетного кризиса ... в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", - сказал Шмаль.

Равносильно: "Чтобы потушить пожар нужно больше бензина подливать".
 показати весь коментар
 
 
Вот сейчас коронавирус и вот совет всем экономикам заливать экономическую панику деньгами. Это работает, но нужно делать грамотно, иначе инфляция и спекуляция.
 показати весь коментар
 
 
Ты и есть тот Шмаль? Видно сразу, ты эксПерд Шмаль.
 показати весь коментар
 
Дело конечно хорошее, но бюджет штука такая что если одну часть увеличить то нужно другую уменьшить, ну или найти дополнительные доходы. Хотелось бы конкретики, а иначе это просто популизм.
 показати весь коментар
 
 
иди уже в отставку не входя в должность...
 показати весь коментар
 
 
Безработица должна быть на уровне 20%, только тогда люди начнут держаться за работу. То же самое для бизнеса - 85% предпринимателей должны банкротиться в течении первого года, по примеру Японии.
 показати весь коментар
 
мона лєчіть шоком, но нє долго. А тут тріцать лєт іздєваюцца над нєщасной Україной, довєлі до дістрофії, а тєпєрь опять шоковая терапія!!! Ето смєрть!!!
 показати весь коментар
 
 
Пусть офисный планктон укрепляет здоровье на строительстве дорог.
 показати весь коментар
 
Главное навешать лапши на уши.Закон сообщающих сосудов это не для зелени.
Задолбали МММщики доморощенные Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1235
 показати весь коментар
 
 
Деньги Напечатают - Гривна упадет : Вот где возьмет деньги эксПерд Шмугань.
 показати весь коментар
 
 
Всяко лучше, чем финансировать спекулянтов-импортеров.
 показати весь коментар
 
Карочє- він все вигадає на ходу. Програми в нього немає!
 показати весь коментар
 
 
що - бЄня - аХмЄтка , та інші , готові трохи гоям підкинути Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5631
 показати весь коментар
 
 
А-а-а-а-аааааааааааааа!!!!!!!!111

Павысить зарплаты и пенсии, а-а-ав-а-аааа!

Песец стране....
Песец гривне...
Песец сотрудничеству с МВФ...
Дефолт имени Коломойского подкрался незаметно!
 показати весь коментар
 
 
-- Зє!льоная плєсєнь всє как одін стоят за свободную лічность!
-- Значіт будут грабіть *(
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору